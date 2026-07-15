Como reproduzir a maquiagem viral de Zendaya na première de "A Odisseia"?
Pele iluminada, olhos discretos e lábios naturais marcam visual de Zendaya na première de A Odisseia. Veja os elementos que fizeram a make viralizar!
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Zendaya voltou a movimentar o universo da beleza ao surgir na première de A Odisseia com uma maquiagem sofisticada, mas extremamente discreta.
O visual rapidamente ganhou destaque nas redes sociais por apostar em uma pele luminosa, olhos levemente marcados e lábios com acabamento brilhante, combinação que reforça uma das maiores tendências atuais: a maquiagem que valoriza os traços naturais.
O efeito elegante não depende de uma grande quantidade de produtos, mas sim de técnicas que priorizam acabamento leve, construção de camadas e pontos estratégicos de iluminação.
Para quem deseja reproduzir a proposta, algumas linhas de maquiagem, como as da Make B., do Boticário, oferecem produtos com características semelhantes às utilizadas nesse tipo de produção.
O que chama atenção na maquiagem de Zendaya?
zendaya at the premiere of the odyssey pic.twitter.com/WljjW5GluP pop backup (@popbackupp) July 14, 2026
Diferentemente das makes marcadas que dominaram temporadas anteriores, o visual da atriz aposta na naturalidade.
A pele aparece uniforme e iluminada, sem excesso de contorno, enquanto os olhos recebem sombras neutras que criam profundidade de forma delicada.
Outro destaque está no blush rosado aplicado de maneira suave nas maçãs do rosto, trazendo aspecto saudável sem roubar a atenção do restante da maquiagem. Os lábios, por sua vez, aparecem hidratados e com brilho sutil, reforçando a proposta clean.
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Como reproduzir a pele iluminada da atriz?
O segredo está em construir uma base leve e investir em produtos que mantenham o viço natural da pele. Em vez de acabamento totalmente opaco, a tendência privilegia luminosidade equilibrada e textura uniforme.
Na etapa de cor, um blush rosado ajuda a devolver frescor ao rosto. Entre as opções disponíveis no mercado, o Blush em Pó Matte Berry, da Make B., entrega acabamento natural e pode ser aplicado em camadas para controlar a intensidade.
Para iluminar pontos altos do rosto, como topo das maçãs, ponte do nariz e arco das sobrancelhas, paletas multifuncionais facilitam a construção desse efeito.
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Quais cores usar nos olhos?
As sombras seguem uma cartela neutra, com tons de marrom, bege e champagne, responsáveis por criar profundidade sem pesar o olhar. O objetivo não é produzir um esfumado dramático, mas destacar os olhos de maneira elegante.
Paletas versáteis, como a Make B. Ready e a Make B. One, reúnem diferentes acabamentos e permitem criar desde produções discretas até versões mais sofisticadas para eventos noturnos.
Para finalizar, a máscara de cílios ganha papel importante ao alongar e definir os fios sem exageros. A Máscara de Cílios Make B. Volume Extremo é uma das opções indicadas pela marca para esse tipo de acabamento.
O brilho natural dos lábios completa a produção
Os lábios aparecem com pouca pigmentação e acabamento espelhado, acompanhando a estética minimalista da maquiagem.
Glosses incolores são uma alternativa para reproduzir esse efeito, já que acrescentam brilho sem competir com o restante da produção.
O Gloss Labial Crystal Icon Make B., por exemplo, oferece acabamento transparente aliado a ativos hidratantes, característica que ajuda a criar o aspecto saudável visto no visual de Zendaya.
Por que a maquiagem de Zendaya virou tendência?
O sucesso do look acompanha um movimento cada vez mais presente na beleza: maquiagens que valorizam a pele real, utilizam menos camadas e destacam a luminosidade natural do rosto.
Em vez de esconder completamente a textura da pele, a proposta busca equilíbrio entre cobertura, hidratação e acabamento leve. O resultado é uma maquiagem versátil, que funciona tanto para eventos especiais quanto para quem deseja incorporar um visual sofisticado ao dia a dia.