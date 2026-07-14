BMES lança novas cores do Be Peach Blush e reforça tendência da maquiagem multifuncional

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Novas cores do Be Peach Blush chegam ao mercado para atender vários estilos, apostando em acabamento natural e aplicação em múltiplas áreas do rosto.

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A busca por produtos versáteis tem ganhado espaço no mercado de beleza, especialmente entre consumidores que procuram otimizar a rotina sem abrir mão da personalização da maquiagem.

Nesse cenário, itens multifuncionais — que podem desempenhar mais de uma função — vêm se consolidando como uma das principais tendências do setor.

Seguindo esse movimento, a marca brasileira BMES ampliou a linha Be Peach Blush, produto desenvolvido para ser utilizado como blush, batom e sombra.

O lançamento chega ao mercado com oito tonalidades, ampliando as possibilidades de combinação entre diferentes tons de pele, estilos e ocasiões.

Maquiagem multifuncional acompanha rotina mais prática

Além de reduzir a quantidade de produtos necessários na nécessaire, a maquiagem multifuncional permite criar diferentes propostas de acabamento utilizando uma única fórmula.

No caso do Be Peach Blush, a BMES aposta em uma textura mousse com tecnologia cream to powder, que começa cremosa e adquire acabamento aveludado ao ser espalhada sobre a pele.

Segundo a marca, o produto permite construir camadas para intensificar a cor gradualmente, oferecendo um resultado que pode variar entre um efeito mais suave e uma maquiagem mais marcante. A aplicação pode ser feita com os dedos, pincel ou esponja, dependendo da cobertura desejada.

Nova cartela amplia opções de cores

A linha passa a contar com oito tonalidades:

Lichia (rosa chiclete),

Figo (rosa queimado),

Guava (rosa goiaba),

Peach (pêssego suave),

Pitaya (rosa malva),

Tâmara (marrom rosado),

Cherry (vermelho cereja)

Grape (roxo uva).

Além do uso tradicional como blush nas maçãs do rosto, o produto também pode ser aplicado nas pálpebras como sombra cremosa e nos lábios como batom.

A marca ainda sugere misturar o Be Peach Blush ao iluminador Marmalade para criar um acabamento luminoso personalizado.

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Fórmula reúne ativos hidratantes e acabamento de longa duração

Outro destaque do lançamento é a presença de óleo de pêssego na composição, ingrediente utilizado com a proposta de contribuir para hidratação e nutrição da pele durante o uso.

A BMES informa ainda que a fórmula é resistente à água, de longa duração, dermatológica e oftalmologicamente testada, hipoalergênica, vegana e livre de crueldade animal.

"O portfólio reúne fórmulas multifuncionais que permitem a construção de camadas, a personalização de acabamentos e a experimentação de diferentes possibilidades de uso", destaca a marca ao apresentar o conceito da linha. O produto chega ao mercado com preço sugerido de R$ 99,90.

