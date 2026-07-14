BMES lança novas cores do Be Peach Blush e reforça tendência da maquiagem multifuncional
Novas cores do Be Peach Blush chegam ao mercado para atender vários estilos, apostando em acabamento natural e aplicação em múltiplas áreas do rosto.
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A busca por produtos versáteis tem ganhado espaço no mercado de beleza, especialmente entre consumidores que procuram otimizar a rotina sem abrir mão da personalização da maquiagem.
Nesse cenário, itens multifuncionais — que podem desempenhar mais de uma função — vêm se consolidando como uma das principais tendências do setor.
Seguindo esse movimento, a marca brasileira BMES ampliou a linha Be Peach Blush, produto desenvolvido para ser utilizado como blush, batom e sombra.
O lançamento chega ao mercado com oito tonalidades, ampliando as possibilidades de combinação entre diferentes tons de pele, estilos e ocasiões.
Maquiagem multifuncional acompanha rotina mais prática
Além de reduzir a quantidade de produtos necessários na nécessaire, a maquiagem multifuncional permite criar diferentes propostas de acabamento utilizando uma única fórmula.
No caso do Be Peach Blush, a BMES aposta em uma textura mousse com tecnologia cream to powder, que começa cremosa e adquire acabamento aveludado ao ser espalhada sobre a pele.
Segundo a marca, o produto permite construir camadas para intensificar a cor gradualmente, oferecendo um resultado que pode variar entre um efeito mais suave e uma maquiagem mais marcante. A aplicação pode ser feita com os dedos, pincel ou esponja, dependendo da cobertura desejada.
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Nova cartela amplia opções de cores
A linha passa a contar com oito tonalidades:
- Lichia (rosa chiclete),
- Figo (rosa queimado),
- Guava (rosa goiaba),
- Peach (pêssego suave),
- Pitaya (rosa malva),
- Tâmara (marrom rosado),
- Cherry (vermelho cereja)
- Grape (roxo uva).
Além do uso tradicional como blush nas maçãs do rosto, o produto também pode ser aplicado nas pálpebras como sombra cremosa e nos lábios como batom.
A marca ainda sugere misturar o Be Peach Blush ao iluminador Marmalade para criar um acabamento luminoso personalizado.
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Fórmula reúne ativos hidratantes e acabamento de longa duração
Outro destaque do lançamento é a presença de óleo de pêssego na composição, ingrediente utilizado com a proposta de contribuir para hidratação e nutrição da pele durante o uso.
A BMES informa ainda que a fórmula é resistente à água, de longa duração, dermatológica e oftalmologicamente testada, hipoalergênica, vegana e livre de crueldade animal.
"O portfólio reúne fórmulas multifuncionais que permitem a construção de camadas, a personalização de acabamentos e a experimentação de diferentes possibilidades de uso", destaca a marca ao apresentar o conceito da linha. O produto chega ao mercado com preço sugerido de R$ 99,90.