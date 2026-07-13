Harry Styles no Brasil: Como proteger a pele durante as horas de fila?
Especialista revela quais são as consequências da falta de proteção durante longas filas em shows para quem irá pegar ficar na grade
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Harry Styles estará de volta ao Brasil nos próximos dias 17, 18, 21 e 24 de julho, em São Paulo, e os fãs já estão na expectativa para a chegada da turnê "Together, Together". Muitos já estão preparados para enfrentar longas filas em busca do lugar mais disputado do show: a grade!
Enquanto a ansiedade cresce, é preciso estar atento para não esquecer um detalhe que pode passar despercebido, a proteção da pele durante horas de exposição ao sol.
Isso porque, mesmo durante apresentações próximo do horário da noite, como será a do Harry, quem chega cedo aos estádios ou arenas passa boa parte do dia sob radiação ultravioleta, calor intenso e suor. Essa combinação aumenta o risco de queimaduras solares, manchas, desidratação da pele e envelhecimento precoce.
De acordo com a dermatologista Annia Cordeiro, convidada da Australian Gold, o uso do protetor solar deve começar antes mesmo de sair de casa, mas é claro que não termina por aí. "Sempre que possível, vale associar medidas de proteção física, como chapéus, bonés, roupas com proteção UV e procurar áreas de sombra durante os períodos de espera. Essas medidas reduzem significativamente o risco de queimaduras solares, desidratação da pele e desconforto", explica.
Confira dicas da profissional:
Reaplicar o protetor
Quem enfrenta horas de fila costuma esquece que o suor reduz gradativamente a eficácia do protetor solar. Por isso, a reaplicação ao longo do dia é indispensável, especialmente em eventos realizados ao ar livre.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para facilitar esse cuidado, a especialista recomenda carregar versões compactas do produto, como protetores em spray, embalagens menores ou até pó fotoprotetor, que podem ser usados inclusive sobre a maquiagem.
"O mais importante é encontrar uma forma prática de reaplicar o produto e conseguir manter esse hábito durante todo o dia", completa.
Áreas do corpo que costumam ser esquecidas
Se você é do time que só aplica no rosto, é hora de começar a mudar isso! Orelhas, nuca, colo, pés e lábios podem ser negligenciados, apesar de apresentarem maior sensibilidade à radiação solar. E como evitar isso?
Para quem pretende passar horas ao ar livre, a Australian Gold destaca alguns produtos que podem facilitar a rotina de proteção solar:
Australian Gold Antiox Complex Ultra Fluido FPS 70: protetor solar facial com ação antioxidante, acabamento matte e resistência à água e ao suor.
Australian Gold Antiox Complex Ultra Fluido FPS 50: protetor solar corporal de rápida absorção, desenvolvido para proteger contra os raios UVA e UVB sem deixar resíduos brancos.
Australian Gold FPS 30 Protetor Labial: balm com vitamina E e pantenol que protege os lábios contra os raios solares, além de hidratar e prevenir o ressecamento.