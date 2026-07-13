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Harry Styles no Brasil: Como proteger a pele durante as horas de fila?

Especialista revela quais são as consequências da falta de proteção durante longas filas em shows para quem irá pegar ficar na grade

Por Bianca Tavares Publicado em 13/07/2026 às 11:03
Harry Styles, cantor
Harry Styles, cantor - Reprodução/Instagram

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Harry Styles estará de volta ao Brasil nos próximos dias 17, 18, 21 e 24 de julho, em São Paulo, e os fãs já estão na expectativa para a chegada da turnê "Together, Together". Muitos já estão preparados para enfrentar longas filas em busca do lugar mais disputado do show: a grade!

Enquanto a ansiedade cresce, é preciso estar atento para não esquecer um detalhe que pode passar despercebido, a proteção da pele durante horas de exposição ao sol.

Isso porque, mesmo durante apresentações próximo do horário da noite, como será a do Harry, quem chega cedo aos estádios ou arenas passa boa parte do dia sob radiação ultravioleta, calor intenso e suor. Essa combinação aumenta o risco de queimaduras solares, manchas, desidratação da pele e envelhecimento precoce.

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De acordo com a dermatologista Annia Cordeiro, convidada da Australian Gold, o uso do protetor solar deve começar antes mesmo de sair de casa, mas é claro que não termina por aí. "Sempre que possível, vale associar medidas de proteção física, como chapéus, bonés, roupas com proteção UV e procurar áreas de sombra durante os períodos de espera. Essas medidas reduzem significativamente o risco de queimaduras solares, desidratação da pele e desconforto", explica.

Confira dicas da profissional:

Reaplicar o protetor

Quem enfrenta horas de fila costuma esquece que o suor reduz gradativamente a eficácia do protetor solar. Por isso, a reaplicação ao longo do dia é indispensável, especialmente em eventos realizados ao ar livre.

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Para facilitar esse cuidado, a especialista recomenda carregar versões compactas do produto, como protetores em spray, embalagens menores ou até pó fotoprotetor, que podem ser usados inclusive sobre a maquiagem.

"O mais importante é encontrar uma forma prática de reaplicar o produto e conseguir manter esse hábito durante todo o dia", completa.

Áreas do corpo que costumam ser esquecidas

Se você é do time que só aplica no rosto, é hora de começar a mudar isso! Orelhas, nuca, colo, pés e lábios podem ser negligenciados, apesar de apresentarem maior sensibilidade à radiação solar. E como evitar isso?

Para quem pretende passar horas ao ar livre, a Australian Gold destaca alguns produtos que podem facilitar a rotina de proteção solar:

Australian Gold Antiox Complex Ultra Fluido FPS 70: protetor solar facial com ação antioxidante, acabamento matte e resistência à água e ao suor.

Australian Gold Antiox Complex Ultra Fluido FPS 50: protetor solar corporal de rápida absorção, desenvolvido para proteger contra os raios UVA e UVB sem deixar resíduos brancos.

Australian Gold FPS 30 Protetor Labial: balm com vitamina E e pantenol que protege os lábios contra os raios solares, além de hidratar e prevenir o ressecamento.

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