Harry Styles no Brasil: Como proteger a pele durante as horas de fila?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Especialista revela quais são as consequências da falta de proteção durante longas filas em shows para quem irá pegar ficar na grade

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Harry Styles estará de volta ao Brasil nos próximos dias 17, 18, 21 e 24 de julho, em São Paulo, e os fãs já estão na expectativa para a chegada da turnê "Together, Together". Muitos já estão preparados para enfrentar longas filas em busca do lugar mais disputado do show: a grade!

Enquanto a ansiedade cresce, é preciso estar atento para não esquecer um detalhe que pode passar despercebido, a proteção da pele durante horas de exposição ao sol.

Isso porque, mesmo durante apresentações próximo do horário da noite, como será a do Harry, quem chega cedo aos estádios ou arenas passa boa parte do dia sob radiação ultravioleta, calor intenso e suor. Essa combinação aumenta o risco de queimaduras solares, manchas, desidratação da pele e envelhecimento precoce.

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De acordo com a dermatologista Annia Cordeiro, convidada da Australian Gold, o uso do protetor solar deve começar antes mesmo de sair de casa, mas é claro que não termina por aí. "Sempre que possível, vale associar medidas de proteção física, como chapéus, bonés, roupas com proteção UV e procurar áreas de sombra durante os períodos de espera. Essas medidas reduzem significativamente o risco de queimaduras solares, desidratação da pele e desconforto", explica.

Confira dicas da profissional:

Reaplicar o protetor

Quem enfrenta horas de fila costuma esquece que o suor reduz gradativamente a eficácia do protetor solar. Por isso, a reaplicação ao longo do dia é indispensável, especialmente em eventos realizados ao ar livre.

Para facilitar esse cuidado, a especialista recomenda carregar versões compactas do produto, como protetores em spray, embalagens menores ou até pó fotoprotetor, que podem ser usados inclusive sobre a maquiagem.

"O mais importante é encontrar uma forma prática de reaplicar o produto e conseguir manter esse hábito durante todo o dia", completa.

Áreas do corpo que costumam ser esquecidas

Se você é do time que só aplica no rosto, é hora de começar a mudar isso! Orelhas, nuca, colo, pés e lábios podem ser negligenciados, apesar de apresentarem maior sensibilidade à radiação solar. E como evitar isso?

Para quem pretende passar horas ao ar livre, a Australian Gold destaca alguns produtos que podem facilitar a rotina de proteção solar:

Australian Gold Antiox Complex Ultra Fluido FPS 70: protetor solar facial com ação antioxidante, acabamento matte e resistência à água e ao suor.

Australian Gold Antiox Complex Ultra Fluido FPS 50: protetor solar corporal de rápida absorção, desenvolvido para proteger contra os raios UVA e UVB sem deixar resíduos brancos.

Australian Gold FPS 30 Protetor Labial: balm com vitamina E e pantenol que protege os lábios contra os raios solares, além de hidratar e prevenir o ressecamento.

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