Dia Mundial do Rock: 7 peças para montar looks inspirados no estilo sem abrir mão da elegância
Jaqueta de couro, jeans escuro, veludo e botas estão entre as apostas da Le Lis para criar produções versáteis e cheias de personalidade
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O rock sempre exerceu influência sobre a moda e continua inspirando tendências que atravessam gerações. Peças como jaquetas de couro, mini saias, jeans, botas e itens em veludo seguem presentes nas coleções e podem ser incorporadas ao guarda-roupa de diferentes maneiras.
Para celebrar o Dia Mundial do Rock, comemorado nesta segunda-feira, 13 de julho, a Le Lis selecionou sete peças que ajudam a criar produções com referências ao universo rocker, equilibrando atitude, elegância e versatilidade.
Blazer de veludo preto
O blazer de veludo é uma opção para quem busca um visual inspirado no rock sem abrir mão da sofisticação. A peça combina facilmente com camiseta branca básica e calça jeans, criando uma produção contemporânea inspirada nos clássicos do gênero.
Calça de veludo preta
Com textura marcante e modelagem ampla, a calça de veludo transita entre propostas casuais e fashionistas. A recomendação é combiná-la com camisetas estampadas, camisas leves ou tricôs para uma releitura moderna do estilo rocker.
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Bota de couro vinho
Considerada um clássico do guarda-roupa com influência do rock, a bota de cano alto transforma até as produções mais básicas. A peça pode ser usada com vestidos fluidos, saias midi ou calças jeans para criar looks práticos e cheios de personalidade.
Camisa jeans
Versátil, a camisa jeans também entra na proposta do Dia Mundial do Rock. Ela pode ser usada fechada, aberta como terceira peça ou amarrada na cintura. Quando combinada com uma mini saia de couro ou jeans escuro, cria uma produção casual e despojada.
Jaqueta de couro
A jaqueta de couro continua sendo uma das maiores referências da estética rocker. A peça funciona tanto sobre uma camiseta branca quanto sobre vestidos leves, criando contraste entre diferentes estilos. Usada aberta, com jeans ou peças de modelagem mais solta, ajuda a compor um visual moderno e descontraído.
Mini saia de couro
A mini saia de couro traz uma interpretação mais feminina do estilo rock. Ela pode ser combinada com camisetas básicas, regatas ou camisa jeans amarrada. Nos pés, tênis deixam a produção mais casual, enquanto botas de cano curto reforçam a inspiração rocker.
Calça jeans de lavagem escura
O jeans de lavagem escura é outra aposta para quem deseja um visual com influência do rock. A peça cria contraste quando usada com camisetas claras ou estampadas e também combina com jaquetas de couro e camisas jeans no mesmo tom, formando um look monocromático moderno e fácil de reproduzir.