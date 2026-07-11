Tendências de inverno: Como reproduzir a Frosty Makeup?

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A tendência dos anos 2000 volta mais democrática, adaptável a todos os tons de pele e perfeita para quem busca um visual fresco

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Se você viveu o início dos anos 2000, com certeza se lembra das pálpebras superiluminadas em tons de azul-piscina, da clássica sombra branca e daquele efeito de gloss ultraespelhado nos lábios, não é?

Essa nostalgia icônica voltou com força total nos últimos dias: durante a premiere de seu novo filme, “A Odisseia”, a atriz Zendaya surgiu com um look totalmente inspirado na estética Y2K que, sem surpresa nenhuma, quebrou a internet e conquistou todo mundo.

Como tudo na moda e na beleza se recicla, a tendência está de volta de forma muito mais democrática, sofisticada e adaptável. Hoje, o foco não é parecer que você saiu de uma cápsula do tempo, mas sim trazer um frescor luminoso e futurista para a rotina. Mas você sabia que esse estilo tem um nome?

Estamos falando da Frosty Makeup!

O que caracteriza a Frosty Makeup?

Imagem de uma montagem com as artistas Dua Lipa e Zara Larsson lado a lado com maquiagens no estilo Frosty Makeup - Reprodução/Instagram (@dualipa/@zaralarsson)

É um visual que consiste no equilíbrio entre o brilho cintilante e as nuances frias, perfeito para combinar com o inverno. Ela imita o reflexo da luz na neve ou no gelo, trazendo uma sensação de frescor imediato ao rosto. Diferente do efeito glow tradicional, que busca o viço natural da pele e tons quentes ou dourados, o estilo frosty brinca com o contraste e com a ilusão de ótica provocada por micropartículas de brilho. Os elementos que não podem faltar envolvem, prioritariamente, uma paleta de cores frias, como tons de azul-bebê, prata, lilás, rosa-antigo, cinza e branco cintilante. Além disso, o acabamento perolado ou acetinado é indispensável nas sombras, iluminadores e batons, pois reflete a luz intensamente sem necessariamente precisar de partículas grandes de glitter.

“A Frosty Makeup fez muito sucesso no início dos anos 2000 e volta agora de uma forma mais democrática. Ainda assim, alguns elementos não podem faltar, como uma paleta de cores em tons frios, que pode aparecer nos olhos, na boca ou nas maçãs do rosto, sem a necessidade de uma produção full face”, detalha Ale de Souza, maquiador e Beauty Director da MBOOM. O segredo para que ela valorize cada beleza está nos ajustes de intensidade e no fundo de cor. O objetivo é iluminar, e não deixar o visual opaco ou acinzentado.

Em peles claras, os tons pastel e pratas puros funcionam sem esforço, exigindo apenas cuidado com o excesso para não empalidecer o rosto. Já para as peles médias e olivas, o contraste com fundos levemente acinzentados, malva, lilás e verde-menta fica extremamente elegante e moderno. Nas peles retintas, o segredo é apostar no contraste de profundidade para o brilho saltar, evitando o efeito esbranquiçado.

“A tendência funciona para todos os tons de pele, porém, com alguns ajustes. Em peles mais retintas, por exemplo, apostaria em um lip combo de lápis marrom escuro esfumado com o centro do lábios rosa baby”, explica. Cores como azul-cobalto, ameixa e prata puro são escolhas infalíveis. O resultado é um degradê tridimensional incrível.

Menos é mais: Como adaptar para um visual discreto?

Se a ideia de usar uma sombra azul ou branca no dia a dia parece ousada demais, a Frosty Makeup atual é totalmente modular e pode ser inserida na maquiagem de forma minimalista. Para quem prefere a discrição, a regra de ouro é escolher apenas um ponto do rosto para receber o toque gelado. Para focar nas maçãs do rosto, basta usar um blush em tom frio, como um rosa soft ou malva, e aplicar um iluminador com fundo perolado ou levemente prateado nas têmporas, mantendo os olhos e lábios mais neutros.

Se preferir o destaque nos olhos, você pode manter a pálpebra com um marrom neutro e aplicar uma sombra prata ou branca cintilante apenas no cantinho interno, criando um ponto de luz que abre o olhar com sutileza. Nos lábios, uma ótima alternativa é aplicar o seu batom nude de sempre e finalizar com um gloss que tenha microbrilhos frios, rosados ou azulados. Ele garante o volume e o toque congelado sem alterar drasticamente a sua cor de preferência.

“Podemos adaptar a Frosty Makeup escolhendo apenas um ponto do rosto para brincar com a tendência - se aplicar um blush em um tom frio, usar apenas um leve toque da cor nos lábios e manter os olhos mais neutros”, finaliza Ale.



Veja também: Truque para o seu batom durar o dia todo!