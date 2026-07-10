Exposição ao sol nas férias exige cuidados extras com a pele; veja o que fazer
Passeios ao ar livre aumentam a exposição à radiação solar! Saiba quais cuidados ajudam a prevenir manchas, ressecamento e sinais de envelhecimento.
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As férias costumam ser sinônimo de praia, piscina, viagens e atividades ao ar livre. Com isso, também aumenta o tempo de exposição à radiação ultravioleta, um dos principais fatores associados a queimaduras, manchas, ressecamento e envelhecimento precoce da pele.
Mesmo quem utiliza protetor solar diariamente precisa adotar uma rotina de cuidados antes e depois da exposição ao sol.
Além da proteção durante o dia, especialistas destacam que o período pós-sol merece atenção. A combinação entre limpeza adequada, hidratação e ativos antioxidantes ajuda a preservar a barreira cutânea e minimizar os efeitos provocados pelos raios solares, especialmente durante os meses de férias.
Como cuidar da pele depois da exposição ao sol?
O primeiro passo continua sendo a proteção solar. A recomendação é aplicar o protetor cerca de 30 minutos antes da exposição, reaplicá-lo a cada duas horas — ou após entrar na água ou transpirar intensamente — e evitar o sol entre 10h e 16h, quando a radiação costuma ser mais intensa.
Depois de um dia ao ar livre, a limpeza da pele também ganha importância. Remover resíduos de protetor solar, suor, sal, cloro e poluição ajuda a evitar irritações e prepara a pele para receber os produtos de tratamento.
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Outro cuidado essencial é reforçar a hidratação. Segundo Ingrid Rocha, técnica de qualidade da Buq Care, as altas temperaturas favorecem a perda de água pelo organismo e pela pele.
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"O calor favorece a perda de água pelo organismo e pela pele, tornando essencial aumentar a ingestão de líquidos e utilizar produtos que ajudem a manter a barreira cutânea íntegra. A limpeza adequada do rosto ao fim do dia também remove resíduos de protetor solar, suor e impurezas acumuladas ao longo da exposição", explica.
Antioxidantes podem complementar a rotina de cuidados
Após a exposição solar, ingredientes antioxidantes também podem ser aliados da recuperação da pele.
A vitamina C, por exemplo, é amplamente utilizada em dermocosméticos por ajudar a combater os radicais livres formados pela radiação ultravioleta e contribuir para uma aparência mais uniforme e iluminada.
Entre as opções disponíveis no mercado está o Clareiah Facial, da Buq Care, formulado com 10% de ácido ascórbico nanoencapsulado. A tecnologia busca preservar a estabilidade da vitamina C e promover sua liberação gradual na pele.
Segundo Ingrid Rocha, esse tipo de cuidado complementa — e não substitui — a proteção solar diária.
"A exposição solar aumenta a produção de radicais livres, que aceleram o envelhecimento da pele e podem intensificar manchas”.
“Por isso, além da proteção durante o dia, é importante investir em uma rotina de cuidados no período noturno.”
Quais hábitos ajudam a manter a pele saudável nas férias?
Além do uso correto do protetor solar, dermatologistas e especialistas recomendam manter uma rotina simples, mas consistente. Beber bastante água, usar chapéus, bonés, roupas com proteção UV e óculos escuros ajuda a reduzir a exposição direta aos raios solares.
Após o passeio, investir em limpeza suave, hidratação e produtos antioxidantes pode contribuir para preservar a barreira cutânea e reduzir os impactos da radiação na pele. Assim, é possível aproveitar as férias sem abrir mão dos cuidados essenciais para manter a pele saudável durante toda a estação.