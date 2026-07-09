Tecnologia e dados impulsionam nova geração de treinos personalizados de alta performance
Dispositivos inteligentes, avaliações físicas e monitoramento contínuo permitem criar programas de exercícios mais eficientes, seguros e adaptados
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A tecnologia vem transformando a forma como as pessoas treinam e acompanham sua evolução física. Se antes a definição dos exercícios dependia principalmente da experiência dos profissionais e da percepção dos praticantes, hoje sensores, dispositivos inteligentes, softwares e avaliações corporais avançadas permitem construir treinos cada vez mais personalizados e baseados em dados.
Essa mudança acompanha uma transformação no mercado de saúde e bem-estar, impulsionada por consumidores que buscam resultados mensuráveis, acompanhamento individualizado e maior previsibilidade na evolução física. Indicadores como qualidade do sono, frequência cardíaca e níveis de atividade passaram a influenciar diretamente o planejamento dos treinos.
"A tecnologia permite compreender com muito mais precisão como o organismo responde aos estímulos do treinamento. Isso torna possível construir jornadas mais eficientes, seguras e alinhadas aos objetivos de cada pessoa", afirma André Trombini, diretor do VICCI Studio, ecossistema voltado à saúde, performance e recovery.
Monitoramento começa antes mesmo do primeiro treino
No VICCI Studio, a personalização tem início antes da primeira sessão de exercícios. Avaliações físicas e funcionais são realizadas para identificar indicadores relacionados à composição corporal, força, mobilidade, equilíbrio e condicionamento físico.
Com base nesse diagnóstico, os alunos passam a ser acompanhados por dispositivos vestíveis, como anéis inteligentes e relógios conectados, que monitoram diferentes aspectos da saúde ao longo do dia.
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Esses equipamentos registram informações sobre qualidade do sono, frequência cardíaca, níveis de atividade física e resposta do organismo aos estímulos diários. Os dados são analisados continuamente para ajustar as estratégias de treinamento conforme as necessidades individuais.
"Se uma pessoa apresenta sinais de cansaço ou uma noite de sono inadequada, por exemplo, o treino pode ser adaptado para respeitar aquele momento fisiológico. Da mesma forma, quando os indicadores mostram performance adequada, é possível avançar na intensidade dos exercícios com mais segurança", explica Trombini.
Além das informações coletadas pelos dispositivos, avaliações periódicas acompanham a evolução da composição corporal, da força, da mobilidade e do desempenho físico, oferecendo uma visão integrada da saúde e da performance.
Alta performance vai além do esporte
Embora o uso de dados para orientar treinamentos já faça parte da rotina de atletas profissionais há anos, essa abordagem começa a se popularizar entre o público em geral graças ao avanço da tecnologia e ao interesse crescente por longevidade e qualidade de vida.
Nesse contexto, o conceito de alta performance deixa de estar restrito ao esporte competitivo e passa a incluir pessoas que desejam envelhecer com mais saúde, melhorar a capacidade funcional, reduzir o risco de lesões ou alcançar melhores resultados dentro da própria rotina.
"O objetivo não é apenas treinar mais, mas treinar melhor. Quando entendemos como cada organismo responde aos estímulos, conseguimos criar estratégias mais sustentáveis e compatíveis com a realidade de cada indivíduo", afirma Trombini.
Tendência aponta para treinos cada vez mais personalizados
Com a evolução dos dispositivos de monitoramento e o avanço das ferramentas capazes de interpretar dados em tempo real, a expectativa é que a personalização dos treinos se torne cada vez mais precisa.
Para o VICCI Studio, o futuro da alta performance está na combinação entre tecnologia, acompanhamento especializado e análise qualificada das informações geradas pelo próprio organismo, permitindo que cada programa de treinamento seja desenvolvido de acordo com as necessidades e os objetivos de cada pessoa.