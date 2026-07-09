Marca sul-coreana DEAR MAY chega ao Brasil com tendência da maquiagem híbrida

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Cosméticos multifuncionais, fórmulas comativos de skincare estão entre os diferenciais da DEAR MAY, novidade que amplia a presença da beleza coreana.

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A influência da beleza sul-coreana continua crescendo entre consumidores brasileiros. Depois de popularizar rotinas de skincare com múltiplas etapas, a chamada K-Beauty agora avança sobre outro segmento: a maquiagem híbrida, que combina pigmentação, acabamento natural e ingredientes voltados ao cuidado da pele.

Esse movimento acompanha uma demanda crescente por produtos multifuncionais, capazes de simplificar a rotina sem abrir mão do conforto.

Bases, blushes e lip tints enriquecidos com ativos hidratantes, antioxidantes e vitaminas passaram a fazer parte de uma geração de cosméticos que aproxima maquiagem e skincare.

É nesse cenário que a sul-coreana DEAR MAY estreia oficialmente no Brasil. A marca passa a integrar o portfólio da Osang Cosmetic com uma linha inicial de oito produtos inspirados na proposta contemporânea da K-Beauty.

O que é maquiagem híbrida e por que ela está em alta?

A maquiagem híbrida reúne características de maquiagem tradicional com ingredientes normalmente encontrados em produtos de cuidados com a pele. O objetivo é oferecer acabamento leve e natural enquanto contribui para manter a pele confortável durante o uso.

Na prática, isso significa encontrar cosméticos enriquecidos com ativos como vitamina E, ácido hialurônico, aloe vera e óleos vegetais, que ajudam na hidratação e proporcionam uma experiência mais agradável ao longo do dia.

A proposta também acompanha uma tendência de consumo voltada à praticidade, com produtos multifuncionais que podem ser usados em diferentes áreas do rosto e permitem criar maquiagens mais rápidas e versáteis.

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Quais produtos chegam ao Brasil com a DEAR MAY?

Imagem dos produtos da DEAR MAY que estão chegando ao Brasil através da Osang Cosméticos - Divulgação/DEAR MAY

A estreia da marca reúne blushes, lip tints, delineador, lápis para sobrancelhas, acessórios e itens multifuncionais.

Entre os destaques está o Cheek Balm, blush em textura balm que pode ser aplicado também nos lábios e nas pálpebras. A fórmula reúne mais de 55% de agentes condicionantes, além de óleo de macadâmia e vitamina E.

Outro lançamento é o Lip Pot, desenvolvido para funcionar como batom, blush e sombra, enquanto o Blur Tint aposta em textura jelly e fórmula enriquecida com ácido hialurônico e complexo de vitaminas para proporcionar acabamento matte suave sem sensação de ressecamento.

A linha inclui ainda delineador resistente à água, suor e oleosidade, lápis para sobrancelhas, um pincel de silicone pensado para produtos cremosos e o Icy Massager, acessório voltado à rotina de skincare que ajuda a refrescar a pele antes da maquiagem.

Por que a K-Beauty continua conquistando consumidores?

Mais do que tendências passageiras, a beleza coreana consolidou uma filosofia baseada em texturas leves, aparência natural e produtos desenvolvidos para facilitar o uso cotidiano.

Segundo a Osang Cosmetic, responsável pela chegada da DEAR MAY ao Brasil, a marca foi criada para oferecer uma maquiagem intuitiva, confortável e alinhada à expressão individual. A proposta privilegia fórmulas híbridas, acabamento luminoso e experiência sensorial agradável.

Com preços a partir de R$ 69,90, a DEAR MAY amplia a oferta de marcas sul-coreanas no mercado brasileiro e reforça uma tendência que deve continuar em alta: cosméticos capazes de unir maquiagem, tratamento e praticidade em um único produto.

