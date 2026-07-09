K-Beauty: a tendência de beleza coreana inspira novo lançamento da Avon

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A tendência da K-Beauty inspira o novo lançamento da Avon com produtos que prometem unir inovação, cuidado com a pele e o desejado efeito glass skin!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Avon lançou dois novos produtos inspirados na tendência da K-beauty: a coleção de maquiagem Avon Sweets e a edição limitada da Avon Renew Máscara de Colágeno.

As novidades fazem parte da campanha "Sua skin na era idol", criada pela VML, que une beleza, música e cultura pop para aproximar o universo coreano da rotina das consumidoras brasileiras.

Os lançamentos também marcam a expansão da estratégia de inovação da marca, que passa a investir ainda mais em tendências globais por meio da plataforma Avon Trends.

Leia Também J-Beauty: o blush inspirado em mochi que promete virar febre no Brasil

A iniciativa reforça o novo posicionamento da Avon como femtech, trazendo ao portfólio novidades inspiradas nos principais movimentos internacionais de beleza.

Campanha transforma consumidoras em protagonistas

Inspirada na estética do K-pop, a campanha utiliza o conceito de "era", termo que representa uma fase visual e criativa dos artistas coreanos, marcada por identidade própria, maquiagem, figurinos e paleta de cores.

Na proposta da Avon, a consumidora assume o papel de protagonista da própria história: ela é a idol, enquanto os produtos funcionam como ferramentas para criar diferentes versões de si mesma.

A identidade visual aposta em tons vibrantes, atmosfera divertida e elementos doces, trazendo uma interpretação mais leve e colorida da estética coreana.

LEIA TAMBÉM: 4 máscaras de hidratação intensa para cabelos cacheados

Segundo Erika Moulin, head de marca Avon, a campanha busca conectar a marca com uma geração apaixonada por K-beauty, música e fandoms, mostrando como essa inspiração pode fazer parte da rotina de beleza de forma acessível.

Influenciadoras representam diferentes "eras idol"

Nova linha da Avon, inspirada no K-Beauty - Avon/Divulgação

Para dar vida à campanha, Avon e VML criaram o squad The Sweets, formado por três criadoras de conteúdo ligadas à cultura coreana:

Sharon Cho , referência em skincare e maquiagem com estética coreana;



, referência em skincare e maquiagem com estética coreana; Julia Barni, conhecida por conteúdos de dança e coreografias de K-pop;

conhecida por conteúdos de dança e coreografias de K-pop; Duda Pimenta , que conecta beleza, música e lifestyle voltado à Geração Z.

A estratégia de divulgação concentra esforços principalmente no TikTok e Instagram, com videoclipes, vídeos curtos, conteúdos de bastidores, GRWMs, carrosséis e materiais inspirados na estética candy.

Conheça a coleção Avon Sweets

A coleção reúne três balms multifuncionais para lábios e rosto, cada um inspirado em uma sobremesa e em diferentes efeitos característicos da maquiagem coreana.

K Jelly

Lip Balm K Jelly - Avon/Divulgação

Possui textura jelly e acabamento glass, proporcionando brilho intenso nos lábios e efeito molhado e luminoso na pele.

Leia Também Beauty Burnout: entenda por que as rotinas de beleza estão ficando mais simples

K-Pudim

Lip Balm K-Pudim - Avon/Divulgação

Com textura aveludada, entrega o efeito blurred, tendência da K-beauty que cria acabamento suave e esfumado tanto nos lábios quanto nas bochechas.

K-Sorbet

Lip Balm K-Sorbet - Avon/Divulgação

Sua fórmula aquosa proporciona sensação refrescante e acabamento natural. Nos lábios, funciona como um tint; no rosto, oferece um blush leve com aparência saudável.

Avon Renew Máscara de Colágeno ganha edição limitada

Avon Renew Máscara de Colágeno - Avon/Divulgação

Outro destaque da campanha é a Avon Renew Máscara de Colágeno, desenvolvida para oferecer hidratação intensa, luminosidade e firmeza à pele.

Inspirada no famoso efeito glass skin, tendência da K-beauty que valoriza uma pele extremamente viçosa e iluminada, a máscara possui uma tecnologia que fica transparente durante o uso, indicando que os ativos foram totalmente absorvidos.

Onde comprar?

A coleção Avon Sweets e a Avon Renew Máscara de Colágeno (edição limitada) já estão disponíveis por meio das Consultoras de Beleza Avon, além do e-commerce e do aplicativo oficial da marca.



4 dicas para o seu batom durar mais

