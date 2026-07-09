fechar
Beleza | Notícia

K-Beauty: a tendência de beleza coreana inspira novo lançamento da Avon

A tendência da K-Beauty inspira o novo lançamento da Avon com produtos que prometem unir inovação, cuidado com a pele e o desejado efeito glass skin!

Por Eduarda Barreto Publicado em 09/07/2026 às 9:51
Nova linha da Avon, inspirada no K-Beauty
Nova linha da Avon, inspirada no K-Beauty - Avon/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Avon lançou dois novos produtos inspirados na tendência da K-beauty: a coleção de maquiagem Avon Sweets e a edição limitada da Avon Renew Máscara de Colágeno.

As novidades fazem parte da campanha "Sua skin na era idol", criada pela VML, que une beleza, música e cultura pop para aproximar o universo coreano da rotina das consumidoras brasileiras.

Os lançamentos também marcam a expansão da estratégia de inovação da marca, que passa a investir ainda mais em tendências globais por meio da plataforma Avon Trends.

Leia Também

A iniciativa reforça o novo posicionamento da Avon como femtech, trazendo ao portfólio novidades inspiradas nos principais movimentos internacionais de beleza.

Campanha transforma consumidoras em protagonistas

Inspirada na estética do K-pop, a campanha utiliza o conceito de "era", termo que representa uma fase visual e criativa dos artistas coreanos, marcada por identidade própria, maquiagem, figurinos e paleta de cores.

Na proposta da Avon, a consumidora assume o papel de protagonista da própria história: ela é a idol, enquanto os produtos funcionam como ferramentas para criar diferentes versões de si mesma.

A identidade visual aposta em tons vibrantes, atmosfera divertida e elementos doces, trazendo uma interpretação mais leve e colorida da estética coreana.

LEIA TAMBÉM: 4 máscaras de hidratação intensa para cabelos cacheados

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo Erika Moulin, head de marca Avon, a campanha busca conectar a marca com uma geração apaixonada por K-beauty, música e fandoms, mostrando como essa inspiração pode fazer parte da rotina de beleza de forma acessível.

Influenciadoras representam diferentes "eras idol"

Avon/Divulgação
Nova linha da Avon, inspirada no K-Beauty - Avon/Divulgação

Para dar vida à campanha, Avon e VML criaram o squad The Sweets, formado por três criadoras de conteúdo ligadas à cultura coreana:

  • Sharon Cho, referência em skincare e maquiagem com estética coreana;
  • Julia Barni, conhecida por conteúdos de dança e coreografias de K-pop;
  • Duda Pimenta, que conecta beleza, música e lifestyle voltado à Geração Z.

A estratégia de divulgação concentra esforços principalmente no TikTok e Instagram, com videoclipes, vídeos curtos, conteúdos de bastidores, GRWMs, carrosséis e materiais inspirados na estética candy.

Conheça a coleção Avon Sweets

A coleção reúne três balms multifuncionais para lábios e rosto, cada um inspirado em uma sobremesa e em diferentes efeitos característicos da maquiagem coreana.

K Jelly

Avon/Divulgação
Lip Balm K Jelly - Avon/Divulgação

Possui textura jelly e acabamento glass, proporcionando brilho intenso nos lábios e efeito molhado e luminoso na pele.

Leia Também

K-Pudim

Avon/Divulgação
Lip Balm K-Pudim - Avon/Divulgação

Com textura aveludada, entrega o efeito blurred, tendência da K-beauty que cria acabamento suave e esfumado tanto nos lábios quanto nas bochechas.

K-Sorbet

Avon/Divulgação
Lip Balm K-Sorbet - Avon/Divulgação

Sua fórmula aquosa proporciona sensação refrescante e acabamento natural. Nos lábios, funciona como um tint; no rosto, oferece um blush leve com aparência saudável.

Avon Renew Máscara de Colágeno ganha edição limitada

Avon/Divulgação
Avon Renew Máscara de Colágeno - Avon/Divulgação

Outro destaque da campanha é a Avon Renew Máscara de Colágeno, desenvolvida para oferecer hidratação intensa, luminosidade e firmeza à pele.

Inspirada no famoso efeito glass skin, tendência da K-beauty que valoriza uma pele extremamente viçosa e iluminada, a máscara possui uma tecnologia que fica transparente durante o uso, indicando que os ativos foram totalmente absorvidos.

Onde comprar? 

A coleção Avon Sweets e a Avon Renew Máscara de Colágeno (edição limitada) já estão disponíveis por meio das Consultoras de Beleza Avon, além do e-commerce e do aplicativo oficial da marca.

4 dicas para o seu batom durar mais

Leia também

Onde morar em São Paulo? Veja regiões mais valorizadas e onde há mais ofertas
MERCADO IMOBILIÁRIO

Onde morar em São Paulo? Veja regiões mais valorizadas e onde há mais ofertas

Mulher vai receber indenização de R$ 15 mil após violência policial no interior de Pernambuco
JUSTIÇA

Mulher vai receber indenização de R$ 15 mil após violência policial no interior de Pernambuco

Compartilhe

Tags