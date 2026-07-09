K-Beauty: a tendência de beleza coreana inspira novo lançamento da Avon
A tendência da K-Beauty inspira o novo lançamento da Avon com produtos que prometem unir inovação, cuidado com a pele e o desejado efeito glass skin!
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A Avon lançou dois novos produtos inspirados na tendência da K-beauty: a coleção de maquiagem Avon Sweets e a edição limitada da Avon Renew Máscara de Colágeno.
As novidades fazem parte da campanha "Sua skin na era idol", criada pela VML, que une beleza, música e cultura pop para aproximar o universo coreano da rotina das consumidoras brasileiras.
Os lançamentos também marcam a expansão da estratégia de inovação da marca, que passa a investir ainda mais em tendências globais por meio da plataforma Avon Trends.
A iniciativa reforça o novo posicionamento da Avon como femtech, trazendo ao portfólio novidades inspiradas nos principais movimentos internacionais de beleza.
Campanha transforma consumidoras em protagonistas
Inspirada na estética do K-pop, a campanha utiliza o conceito de "era", termo que representa uma fase visual e criativa dos artistas coreanos, marcada por identidade própria, maquiagem, figurinos e paleta de cores.
Na proposta da Avon, a consumidora assume o papel de protagonista da própria história: ela é a idol, enquanto os produtos funcionam como ferramentas para criar diferentes versões de si mesma.
A identidade visual aposta em tons vibrantes, atmosfera divertida e elementos doces, trazendo uma interpretação mais leve e colorida da estética coreana.
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Segundo Erika Moulin, head de marca Avon, a campanha busca conectar a marca com uma geração apaixonada por K-beauty, música e fandoms, mostrando como essa inspiração pode fazer parte da rotina de beleza de forma acessível.
Influenciadoras representam diferentes "eras idol"
Para dar vida à campanha, Avon e VML criaram o squad The Sweets, formado por três criadoras de conteúdo ligadas à cultura coreana:
- Sharon Cho, referência em skincare e maquiagem com estética coreana;
- Julia Barni, conhecida por conteúdos de dança e coreografias de K-pop;
- Duda Pimenta, que conecta beleza, música e lifestyle voltado à Geração Z.
A estratégia de divulgação concentra esforços principalmente no TikTok e Instagram, com videoclipes, vídeos curtos, conteúdos de bastidores, GRWMs, carrosséis e materiais inspirados na estética candy.
Conheça a coleção Avon Sweets
A coleção reúne três balms multifuncionais para lábios e rosto, cada um inspirado em uma sobremesa e em diferentes efeitos característicos da maquiagem coreana.
K Jelly
Possui textura jelly e acabamento glass, proporcionando brilho intenso nos lábios e efeito molhado e luminoso na pele.
K-Pudim
Com textura aveludada, entrega o efeito blurred, tendência da K-beauty que cria acabamento suave e esfumado tanto nos lábios quanto nas bochechas.
K-Sorbet
Sua fórmula aquosa proporciona sensação refrescante e acabamento natural. Nos lábios, funciona como um tint; no rosto, oferece um blush leve com aparência saudável.
Avon Renew Máscara de Colágeno ganha edição limitada
Outro destaque da campanha é a Avon Renew Máscara de Colágeno, desenvolvida para oferecer hidratação intensa, luminosidade e firmeza à pele.
Inspirada no famoso efeito glass skin, tendência da K-beauty que valoriza uma pele extremamente viçosa e iluminada, a máscara possui uma tecnologia que fica transparente durante o uso, indicando que os ativos foram totalmente absorvidos.
Onde comprar?
A coleção Avon Sweets e a Avon Renew Máscara de Colágeno (edição limitada) já estão disponíveis por meio das Consultoras de Beleza Avon, além do e-commerce e do aplicativo oficial da marca.