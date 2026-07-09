Efeito glow natural? Rennova Care aposta em iluminador multifuncional
Produtos multifuncionais deixam de ser tendência passageira e conquistam espaço entre consumidores que priorizam uma rotina de beleza mais prática.
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A rotina de beleza está cada vez mais enxuta. Em vez de acumular diversos produtos para diferentes etapas dos cuidados com a pele, muitos consumidores têm buscado fórmulas capazes de reunir benefícios em uma única aplicação.
Nesse cenário, cosméticos que hidratam, iluminam e ainda valorizam o bronzeado vêm conquistando espaço nas prateleiras e nas necessaires.
A tendência acompanha uma mudança de comportamento no mercado de beleza, que prioriza praticidade sem abrir mão do desempenho.
Iluminadores multifuncionais, antes vistos apenas como itens de maquiagem, passaram a incorporar ingredientes tradicionalmente presentes no skincare, oferecendo uma aparência naturalmente radiante enquanto cuidam da pele.
Por que os produtos multifuncionais estão em alta?
A preferência por cosméticos versáteis acompanha uma rotina cada vez mais dinâmica. Em vez de separar diferentes etapas para hidratar, iluminar e uniformizar a pele, muitos consumidores têm optado por produtos que concentram essas funções.
Além de reduzir o tempo dedicado à maquiagem e aos cuidados diários, esse tipo de fórmula também atende quem busca um acabamento mais natural, com efeito glow e aparência saudável.
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A combinação entre ativos hidratantes e partículas iluminadoras se tornou uma das principais apostas da indústria de beleza.
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O que faz um iluminador multifuncional?
Entre os lançamentos que acompanham essa tendência está o Maxi Glow, da Rennova Care. O iluminador em creme pode ser aplicado tanto no rosto quanto no corpo e reúne ingredientes conhecidos pelos benefícios para a pele, como Pantenol, Aloe Vera e Vitamina E.
A fórmula também conta com micropérolas refletoras de luz, responsáveis pelo acabamento luminoso imediato. Segundo a marca, o produto pode ser usado sozinho ou combinado com outros itens da rotina de maquiagem, ajudando a destacar o bronzeado e proporcionando aparência uniforme à pele.
Leonardo Rezende, CEO da Rennova e Rennova Care, afirma que a multifuncionalidade passou a ser uma expectativa dos consumidores.
"O consumidor atual procura soluções que ofereçam praticidade sem abrir mão de cuidado. A multifuncionalidade deixou de ser um diferencial e passou a ser uma expectativa, especialmente em categorias ligadas à beleza e ao bem-estar."
Como incorporar produtos multifuncionais à rotina de beleza?
Para quem deseja aderir à tendência, especialistas costumam recomendar produtos que combinem ingredientes hidratantes com acabamento leve e luminoso, especialmente para o uso diário.
Eles podem substituir etapas da maquiagem em dias mais corridos ou complementar a rotina tradicional, oferecendo brilho discreto em áreas como rosto, colo, ombros e pernas.
A proposta é criar uma aparência saudável e iluminada sem abrir mão dos cuidados com a pele.