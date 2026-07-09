Delineado duplo volta à maquiagem e conquista quem busca um olhar marcante; veja como reproduzir
Tendência resgata um clássico da beleza com traços sobrepostos, combinações de cores e acabamento moderno para diferentes estilos
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Depois de um período em que as maquiagens mais naturais dominaram as tendências de beleza, os olhos voltam a ganhar protagonismo. Entre os estilos que reaparecem nas redes sociais e nas produções de maquiagem, o delineado duplo ressurge como uma maneira criativa de renovar um clássico, trazendo mais dimensão ao olhar sem exigir uma produção elaborada.
A técnica consiste em criar um segundo traço acompanhando o delineado tradicional, seja com outra cor, acabamento ou espessura. O resultado é um visual moderno, que pode variar entre versões discretas para o dia a dia e propostas mais ousadas para ocasiões especiais.
Como um bom radar de tendências, a Quem Disse, Berenice? reuniu dicas e produtos para reproduzir o efeito.
O segundo traço transforma o delineado clássico
A base da técnica continua sendo o delineado tradicional. A principal diferença está na inclusão de uma segunda linha, posicionada logo acima ou abaixo do traço principal, criando profundidade e um efeito gráfico sem deixar a maquiagem pesada.
Para esse tipo de produção, o formato do aplicador faz diferença. O Delineador Líquido é indicado para quem busca traços marcantes e de alta precisão, graças à ponta fina que desliza facilmente sobre a pele. Já a Caneta Delineadora Fininha oferece mais estabilidade durante a aplicação, facilitando o controle dos movimentos e sendo uma alternativa interessante para quem está começando ou prefere construir o delineado aos poucos.
Com ambos os produtos, é possível variar a espessura dos traços e criar o efeito de sobreposição característico da tendência.
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- Caneta Delineadora Olhos Fininha 1 ml
Contraste entre cores deixa o visual mais moderno
Outra forma de destacar o delineado duplo é apostar na combinação de cores diferentes para cada traço. Misturar um delineado preto com outro colorido, ou combinar acabamentos foscos e metálicos, ajuda a evidenciar o desenho e cria uma maquiagem mais contemporânea.
Para quem deseja experimentar a técnica pela primeira vez, a recomendação é fazer o delineado principal antes de adicionar o segundo traço, acompanhando o mesmo formato aos poucos.
Os Delineadores Coloridos MSP aparecem como opção para criar esse contraste com precisão. As canetas possuem ponta fina, facilitando a construção de linhas delicadas e bem definidas, ideais para reproduzir o segundo delineado sem sobrecarregar o visual.
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- Conteúdo: 3 unidades de 0,4 g cada
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