Dailus lança gel para sobrancelhas com efeito brow lamination e fixação extrema

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Com acabamento transparente, aplicador inédito e promessa de longa duração, lançamento da Dailus acompanha a popularização do brow lamination.

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As sobrancelhas ganharam protagonismo definitivo na rotina de maquiagem. Se antes o objetivo era apenas preencher falhas, hoje o foco também está em modelar os fios e garantir um acabamento que permaneça intacto ao longo do dia.

Não por acaso, técnicas como o brow lamination e as chamadas soap brows se popularizaram nas redes sociais e influenciam novos lançamentos do setor.

Atenta a esse movimento, a Dailus ampliou sua linha dedicada às sobrancelhas com o Gel para Sobrancelhas Fix Tudo.

A novidade chega ao mercado apostando em fixação extrema, acabamento transparente e um aplicador desenvolvido para facilitar a modelagem dos fios, acompanhando uma demanda crescente por produtos de longa duração.

Como conseguir o efeito brow lamination sem recorrer ao procedimento?

Imagem de uma modelo usando o novo gel para sobrancelhas Fix Tudo da Dailus - Divulgação/Dailus

O brow lamination é um procedimento estético que reorganiza os fios das sobrancelhas para criar um visual mais alinhado, volumoso e uniforme.

Inspirados nesse acabamento, diversos produtos passaram a oferecer um efeito semelhante por meio da maquiagem, sem alterar a estrutura dos fios.

Segundo a Dailus, o novo Gel Fix Tudo foi desenvolvido justamente com essa proposta. A marca afirma que o produto proporciona efeito laminado imediato e mantém até os fios mais volumosos no lugar durante todo o dia.

A tendência acompanha o comportamento dos consumidores nas redes sociais. Dados citados pela empresa mostram que conteúdos relacionados às hashtags #browlamination e #soapbrows já ultrapassam 5 bilhões de visualizações no TikTok.

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O que muda no novo gel para sobrancelhas da Dailus?

Entre os diferenciais do lançamento está o aplicador em formato de espátula com tripla ação, pensado para modelar, definir e fixar os fios em uma única aplicação.

A fórmula é transparente e foi desenvolvida para evitar resíduos esbranquiçados, sensação de peso ou acúmulo de produto, características frequentemente apontadas como incômodas por quem utiliza géis de alta fixação.

Outro destaque é a composição livre de parabenos, além da certificação vegana, cruelty-free e dos testes dermatológicos realizados pela marca.

Vale a pena investir em um gel de alta fixação para sobrancelhas?

Para quem gosta do visual de sobrancelhas penteadas para cima ou precisa manter fios mais grossos alinhados por muitas horas, produtos com maior poder de fixação podem oferecer um resultado mais duradouro do que versões tradicionais.

Embora o acabamento desejado varie conforme o estilo de cada pessoa, especialistas costumam recomendar aplicar o gel após pentear os fios na direção natural do crescimento, construindo o formato antes que o produto seque completamente.

Nesse cenário, p novo Gel para Sobrancelhas Fix Tudo tem preço sugerido de R$ 39,90 e passa a integrar a linha Fix Tudo, voltada para produtos de maquiagem com foco em longa duração e resistência à rotina diária.

