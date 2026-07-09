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Como montar um skincare eficiente no inverno? Especialista explica porque menos é mais

Uma rotina enxuta pode ser mais eficiente do que dezenas de produtos. Veja como adaptar o skincare para manter a hidratação e fortalecer a pele.

Por Myllena Wu Publicado em 09/07/2026 às 11:07 | Atualizado em 09/07/2026 às 11:13
Imagem de uma mulher fazendo skincare no inverno
Imagem de uma mulher fazendo skincare no inverno - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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O inverno costuma trazer temperaturas mais baixas, banhos mais quentes e umidade reduzida — combinação que pode comprometer a barreira natural da pele.

Nessa época do ano, sintomas como ressecamento, sensação de repuxamento, descamação e maior sensibilidade tendem a se tornar mais frequentes, tornando a rotina de cuidados ainda mais importante.

Embora muitas pessoas associem uma pele saudável a uma rotina extensa de skincare, especialistas afirmam que, durante os dias frios, a estratégia costuma ser justamente o oposto: priorizar poucos produtos, mas escolher fórmulas adequadas e manter consistência nos cuidados diários.

A dermatologista Raquel Félix (CRM-RJ 52895504/RQE 40477) explica que pequenas adaptações já ajudam a preservar a hidratação e fortalecer a barreira cutânea.

Divulgação/Cetaphil
Imagem de alguns produtos da cetaphil indicados para uma rotina de skincare no inverno eficaz - Divulgação/Cetaphil

Como deve ser a rotina de skincare no inverno?

Segundo a médica, o foco deve estar na proteção da pele e não na quantidade de produtos utilizados.

"Quando as temperaturas caem, é comum que a pele fique mais ressecada e sensível, pois há uma redução na produção natural de oleosidade e uma maior perda de água. Por isso, é importante adaptar os cuidados diários para fortalecer a barreira cutânea e manter a hidratação adequada", explica.

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Vale a pena trocar o sabonete facial durante o inverno?

Sim. A limpeza continua sendo essencial, mas produtos muito adstringentes podem intensificar o ressecamento característico da estação.

"Nessa época do ano, vale a pena evitar produtos muito adstringentes ou que promovam uma limpeza agressiva", orienta Raquel Félix.

Para peles secas ou sensibilizadas, fórmulas mais suaves tendem a preservar melhor a barreira de proteção.

Entre as opções citadas pela especialista estão o Dermotivin Soft e, para peles mistas e oleosas, o Dermotivin Original, que realizam a higienização sem comprometer o equilíbrio da pele.

LEIA TAMBÉM: Quais são os principais ácidos no skincare e como escolher o ativo ideal para sua pele?

Quais ativos ajudam a manter a pele hidratada nos dias frios?

A hidratação ganha protagonismo durante o inverno. Ingredientes como niacinamida, glicerina, pantenol e blue daisy ajudam a reter água na pele e contribuem para manter a barreira cutânea íntegra.

"Ativos como niacinamida, glicerina, blue daisy e pantenol são ótimos aliados durante o inverno, pois ajudam a atrair e reter água na pele, além de contribuir para a manutenção da barreira cutânea", afirma a dermatologista.

Como complemento da rotina, ela cita dermocosméticos hidratantes da Cetaphil, como:

  • o Optimal Hydration Water Gel,
  • a Loção Facial com Ácido Hialurônico,
  • a Loção Hidratante
  • e o Creme Hidratante, desenvolvidos para diferentes necessidades de pele.

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É preciso usar protetor solar mesmo no inverno?

Sim. Apesar da menor sensação de calor, a radiação ultravioleta continua presente e pode causar danos cumulativos, favorecendo manchas e o envelhecimento precoce.

"Não é necessário ter uma rotina extensa. O mais importante é manter a consistência nos cuidados básicos, utilizando produtos que ajudem a preservar a barreira cutânea e reter a hidratação ao longo do dia", completa a especialista.

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