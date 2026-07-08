Proteína: Tópico assumiu novos espaços na vida real, além da academia
Especialista destaca que o alimento oferece proteínas de alta qualidade, cálcio, vitamina D e vitaminas do complexo B
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Se você achava que a proteína seria um tópico restrito para atletas e pessoas que amam exercício físico, estava enganado!
O leite, rico em proteínas, voltou a ganhar protagonismo como um alimento fácil de inclusão na rotina dos brasileiros.
Além disso, também é composto por aminoácidos essenciais, reunindo cálcio, vitamina D e vitaminas do complexo B em uma única porção.
Durante muito tempo, a proteína esteve ligada apenas com à hipertrofia e aos frequentadores de academia. No entanto, a conversa mudou e passou a envolver saúde, envelhecimento saudável, manutenção da massa muscular, saciedade e equilíbrio nutricional.
De acordo com Aline David, mestre e doutora pela USP, coordenado de pós-graduação na Escola Nutrição Aplicada e com atuação em nutrição clínica e esportiva desde 2009, essa é uma mudança que acompanha o comportamento alimentar atual.
“Mais do que estética, a proteína passou a ser relacionada à saúde. O consumo deste nutriente é indispensável para as funções do organismo e pode auxiliar no processo de emagrecimento, envelhecimento saudável, manutenção da massa muscular, saciedade e equilíbrio nutricional, acompanhando uma mudança na forma como as pessoas enxergam o próprio corpo e o papel da alimentação no dia a dia”, explica.
Atenção para qualidade
Com o aumento da procura por proteínas, o mercado bombardeou o consumidor com diversas opções de produtos e conteúdos relacionados ao tema, por isso, é preciso ter cuidado com a qualidade da fonte proteica.
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“Mais do que consumir uma maior quantidade de proteína por dia, precisamos ficar atentos à qualidade da proteína que estamos consumindo. Isso está relacionado a digestibilidade e perfil de aminoácidos que essas fontes proteicas nos oferecem. Um exemplo é o papel de aminoácidos essenciais, como a leucina, reconhecida por ser um gatilho relacionado à síntese proteica muscular”, afirma.
Como o leite possui naturalmente proteínas de alto valor biológico, é um dos ingredientes mais indicados.
“Vale lembrar que o whey protein é justamente a proteína do soro do leite. Ou seja, as proteínas de alta qualidade não estão restritas aos suplementos, mas também fazem parte de alimentos tradicionais e amplamente consumidos pelos brasileiros”, detalha a especialista.
Quanto de proteína o leite oferece?
Para um copo de leite de 200 ml, são cerca de 6,4g e proteínas e 244mg de cálcio. Um consumo de 500ml por dia pode oferecer aproximadamente 15g de proteínas lácteas de alta qualidade, sendo comparado com produtos buscados como suplementação.
Para nutricionista, é a valorização de alimentos in natura ou minimamente processados, como o leite longa vida (UHT). Além disso, o leite também se destaca pela praticidade e versatilidade. O leite longa vida passa pelo processo de ultrapasteurização (UHT), que garante segurança microbiólogica e permite armazenamento prolongado antes da abertura, sem necessidade de refrigeração.
“Quando falamos em alimentação da vida real, a adesão importa tanto quanto a recomendação. Muitas vezes, o melhor plano alimentar não é o mais complexo, mas aquele que a pessoa consegue manter no dia a dia. Por isso, alimentos versáteis, com boa qualidade nutricional e que já fazem parte da rotina costumam ser grandes aliados para a construção de hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis ao longo do tempo”, finaliza David.