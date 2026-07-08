Nada de clean girl! 7 produtos da Vult, O Boticário e Quem Disse, Berenice? para um visual grunge e messy
Estética inspirada nos anos noventa contrapõe o minimalismo das clean girls com foco em olhos esfumados, lábios com brilho e pele iluminada.
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O cenário da beleza e do comportamento passa por uma transição com a ascensão da tendência messy beauty.
Impulsionado por referências do movimento grunge da década de 1990 e do estilo indie sleaze, o conceito propõe uma maquiagem mais expressiva e menos polida, em contraposição direta ao minimalismo rigoroso que dominou as redes sociais nos últimos anos.
Confira aqui 7 dicas de produtos Vult, O Boticário e Quem Disse, Berenice? que se alinham a essa estética de tom mais intenso e noturno.
O contraponto ao minimalismo das clean girls
A nova vertente estética surge como uma resposta ao fenômeno da clean beauty e das chamadas clean girls, estilo que se popularizou por volta de 2021 focado em peles excessivamente naturais, organização e rotinas rígidas de autocuidado.
Críticos do movimento apontavam um aspecto por vezes artificial e cobrador de perfeição na tendência anterior.
Em oposição, a proposta atual resgata a atitude da cultura de Seattle e a "anti-beleza", priorizando olhos marcados, texturas cremosas ou borradas e a quebra de simetria.
O visual valoriza a espontaneidade da noite, trocando a neutralidade diurna por cores quentes, acabamentos espelhados e fragrâncias de assinatura marcante.
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Elementos da produção noturna
Na categoria de maquiagem da Vult, os destaques ficam por conta do Gloss Labial Glossy Lips 24/7 e do Iluminador em Pó Bronze Meu Glow!, desenvolvidos para reforçar o efeito de luminosidade nos pontos altos da face.
Para a região dos olhos, a paleta de sombras Soleil Sunset apresenta uma cartela de cores quentes, indicada para a construção de esfumados e detalhes cintilantes.
Já a Quem Disse, Berenice? complementa o segmento de maquiagem com o Gloss Volumão, que atua no preenchimento visual e brilho dos lábios, e o Iluminador em Pó Compacto Douradix, que adiciona nuances douradas à pele.
A composição visual é acompanhada por opções de fragrâncias que buscam fixação e presença na perfumaria noturna.
O Boticário entra na lista duas variações de sua linha clássica: o Glamour Fever, caracterizado por notas mais elegantes, e o Glamour Secrets Black, focado em uma assinatura olfativa de maior intensidade.
Seleção de produtos
- Vult Gloss Labial Glossy Lips 24/7: R$ 15,90
- Vult Iluminador em Pó Bronze Meu Glow!: R$ 13,90
- Vult Paleta de Sombras Soleil Sunset: R$ 15,90
- Glamour Fever Desodorante Colônia (O Boticário): R$ 119,90
- Glamour Secrets Black Desodorante Colônia (O Boticário): R$ 164,90
- Gloss Volumão (Quem Disse, Berenice?): R$ 62,90
- Iluminador em Pó Compacto Douradix (Quem Disse, Berenice?): R$ 59,90