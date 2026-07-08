Nada de clean girl! 7 produtos da Vult, O Boticário e Quem Disse, Berenice? para um visual grunge e messy

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Estética inspirada nos anos noventa contrapõe o minimalismo das clean girls com foco em olhos esfumados, lábios com brilho e pele iluminada.

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O cenário da beleza e do comportamento passa por uma transição com a ascensão da tendência messy beauty.

Impulsionado por referências do movimento grunge da década de 1990 e do estilo indie sleaze, o conceito propõe uma maquiagem mais expressiva e menos polida, em contraposição direta ao minimalismo rigoroso que dominou as redes sociais nos últimos anos.

Confira aqui 7 dicas de produtos Vult, O Boticário e Quem Disse, Berenice? que se alinham a essa estética de tom mais intenso e noturno.

O contraponto ao minimalismo das clean girls

A nova vertente estética surge como uma resposta ao fenômeno da clean beauty e das chamadas clean girls, estilo que se popularizou por volta de 2021 focado em peles excessivamente naturais, organização e rotinas rígidas de autocuidado.

Críticos do movimento apontavam um aspecto por vezes artificial e cobrador de perfeição na tendência anterior.

Em oposição, a proposta atual resgata a atitude da cultura de Seattle e a "anti-beleza", priorizando olhos marcados, texturas cremosas ou borradas e a quebra de simetria.

O visual valoriza a espontaneidade da noite, trocando a neutralidade diurna por cores quentes, acabamentos espelhados e fragrâncias de assinatura marcante.

Elementos da produção noturna

Na categoria de maquiagem da Vult, os destaques ficam por conta do Gloss Labial Glossy Lips 24/7 e do Iluminador em Pó Bronze Meu Glow!, desenvolvidos para reforçar o efeito de luminosidade nos pontos altos da face.

Iluminador em Pó Champagne Meu Glow! 3g - Divulgação Vult Gloss Labial Glossy Lips 24l7 - Divulgação

Para a região dos olhos, a paleta de sombras Soleil Sunset apresenta uma cartela de cores quentes, indicada para a construção de esfumados e detalhes cintilantes.

Paleta de Sombras Soleil Sunset 3g - Divulgação

Já a Quem Disse, Berenice? complementa o segmento de maquiagem com o Gloss Volumão, que atua no preenchimento visual e brilho dos lábios, e o Iluminador em Pó Compacto Douradix, que adiciona nuances douradas à pele.

Gloss Labial Vermelho Cereja Explosão Volumão 9,5ml - Divulgação Iluminador em Pó Compacto Dourado Douradix 5g - Divulgação

A composição visual é acompanhada por opções de fragrâncias que buscam fixação e presença na perfumaria noturna.

O Boticário entra na lista duas variações de sua linha clássica: o Glamour Fever, caracterizado por notas mais elegantes, e o Glamour Secrets Black, focado em uma assinatura olfativa de maior intensidade.

Glamour Fever Desodorante Colônia 75ml - Divulgação Glamour Secrets Black Desodorante Colônia 75ml - Divulgação

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