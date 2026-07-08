Marrom é o novo neutro? Tons chocolate conquistam maquiagem, cabelos e unhas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dos lábios aos cabelos, o marrom se consolida como um dos neutros mais elegantes da temporada. Confira opções para aderir à tendência!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Mesmo após o Dia do Chocolate, celebrado nesta semana, a inspiração no cacau continua em evidência em outro universo: o da beleza.

Os tons chocolate deixaram de ser apenas uma tendência sazonal e conquistaram espaço definitivo em maquiagens, esmaltações e colorações, aparecendo como uma alternativa sofisticada aos tradicionais nudes e pretos.

E a força dessa paleta está na versatilidade. Dos marrons claros inspirados no chocolate ao leite às versões mais intensas que remetem ao chocolate amargo, as tonalidades conversam com diferentes estilos, valorizam diversos tons de pele e funcionam tanto em produções discretas quanto em visuais marcantes.

Por que os tons chocolate se tornaram uma das maiores tendências de beleza?

O sucesso dos marrons acompanha um movimento de valorização de cores naturais e elegantes. Em vez de tons muito vibrantes, os consumidores têm buscado opções fáceis de combinar e que funcionem durante todo o ano.

Esse comportamento explica por que diferentes marcas passaram a investir em produtos inspirados no chocolate. L'Oréal Paris, Maybelline NY e Colorama, por exemplo, ampliaram seus portfólios com batons, esmaltes e colorações que exploram diferentes nuances da cor.

Como usar a tendência dos tons chocolate na beleza em 2026?



Batons chocolate entregam elegância sem perder a versatilidade

Imagem dos batons Super Stay Vinyl Ink nas cores Punchy, Extra e Fearless - Divulgação/Maybelline NY

Nos lábios, os marrons aparecem em acabamentos que vão do brilho ao efeito de longa duração. A linha Super Stay Vinyl Ink, da Maybelline NY, reúne tonalidades como Punchy, Extra e Fearless, inspiradas em diferentes nuances de chocolate.

Segundo a marca, os batons contam com acabamento espelhado, fórmula vegana e tecnologia que promete longa duração e resistência à transferência.

LEIA TAMBÉM: Máscara de cílios marrom: 5 razões para incluir o produto na sua nécessaire

Esmaltes marrons acompanham a tendência dos neutros sofisticados

Imagem da coleção Nude da Sua Cor, nas cores Nude 6.0, Nude 8.0 e Nude 9.0 - Divulgação/Colorama

Nas unhas, os tons chocolate também ganharam protagonismo. A coleção Nude da Sua Cor, da Colorama, reúne cores que lembram chocolates ao leite, tradicionais e amargos, oferecendo alternativas para quem procura uma esmaltação elegante e atemporal.

A marca destaca ainda fórmula vegana 6 Free, alta cobertura, secagem rápida e pincel flat para facilitar a aplicação.

LEIA TAMBÉM: Dia Mundial do Chocolate inspira maquiagem, perfumes e cosméticos em tons de marrom

Chocolate também inspira as cores de cabelo

Imagem de Casting Creme Gloss nas tonalidades 535 Chocolate, 670 Chocolate com Pimenta e 415 Chocolate Glacê - Divulgação/L'Oréal Paris

A tendência chega aos fios com nuances que unem profundidade e brilho. A linha Casting Creme Gloss, da L'Oréal Paris, inclui opções como Chocolate, Chocolate com Pimenta e Chocolate Glacê, voltadas para quem deseja renovar o visual mantendo um resultado natural.

Segundo a marca, a coloração sem amônia é enriquecida com complexo glicólico, proporcionando brilho, maciez e cobertura dos fios brancos.

Mais do que uma referência ao chocolate, a tendência mostra como os marrons ganharam um novo papel na beleza.

Democráticos, elegantes e fáceis de combinar, os tons inspirados no cacau continuam entre as principais apostas para maquiagem, unhas e cabelos, independentemente da estação.

