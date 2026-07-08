Botik lança protocolo para flacidez após emagrecimento rápido; entenda a tendência

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A flacidez facial após a perda rápida de peso passou a movimentar o setor de beleza. Saiba o que é a categoria antiderretimento e como ela funciona.

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A popularização dos medicamentos para emagrecimento acelerado mudou não apenas a relação das pessoas com a balança, mas também criou uma nova demanda no mercado de cuidados com a pele.

Entre as principais queixas está a perda de firmeza facial causada pela redução rápida do volume de gordura, fenômeno que ganhou o apelido de "Ozempic Face" nas redes sociais.

Embora o termo tenha se tornado popular, dermatologistas explicam que a flacidez não é causada pelo medicamento em si, mas pela perda rápida de peso, que pode reduzir a sustentação natural da pele em algumas pessoas.

Diante desse cenário, marcas de skincare passaram a desenvolver produtos voltados especificamente para esse tipo de necessidade.

É nesse contexto que a Botik, marca de skincare do Boticário, apresenta uma linha voltada ao tratamento da firmeza da pele, inaugurando no Brasil a categoria que chama de "antiderretimento".

O que é o skincare antiderretimento e por que ele surgiu?

O conceito reúne produtos desenvolvidos para melhorar a aparência da pele que perdeu sustentação após mudanças corporais importantes, especialmente o emagrecimento acelerado.

A proposta acompanha uma mudança de comportamento dos consumidores, já que a preocupação com firmeza deixou de estar ligada apenas ao envelhecimento natural e passou a incluir situações como perda rápida de peso.

Nas redes sociais, expressões como "rosto derretido" e "Ozempic Face" ajudaram a ampliar esse debate.

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Por que o emagrecimento rápido pode favorecer a flacidez?

Quando ocorre uma redução significativa de gordura em pouco tempo, o rosto pode perder parte do preenchimento que sustentava naturalmente a pele.

Dependendo da idade, genética e elasticidade cutânea, isso pode resultar em um aspecto de flacidez mais evidente.

Por isso, especialistas costumam destacar que os cuidados vão além da estética: manter a pele hidratada, protegida do sol e utilizar ativos voltados para firmeza pode ajudar na aparência ao longo do tempo, embora nenhum cosmético substitua procedimentos médicos quando há flacidez intensa.

Como funciona o protocolo lançado pela Botik?

Imagem do Botik Lifting Firmador - Divulgação/O Boticário

A novidade da marca reúne o Sérum Lifting Firmador e o Creme para Olhos Firmador. Segundo o Boticário, a fórmula utiliza um blend de peptídeos que atua na estrutura da pele para estimular a produção de elastina e favorecer maior sustentação.

Em testes apresentados pela empresa, o sérum registrou 91% de aprovação quanto à percepção de firmeza logo após o primeiro uso.

Em um painel formado por pessoas que passaram por emagrecimento rápido, 95% relataram melhora na aparência do chamado efeito de "derretimento" facial após 30 dias de uso contínuo.

Já o creme para a região dos olhos foi desenvolvido para atuar em oito sinais visíveis, incluindo bolsas, ressecamento, rugas finas e aspecto de pálpebras caídas.

Segundo a marca, 99% dos participantes perceberam melhora na aparência da região após duas semanas de uso.



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