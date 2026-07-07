Princess Pink Lips: tendência aposta em lábios rosados, brilho e efeito natural
Com contornos esfumados, tons de rosa e acabamento luminoso, os Princess Pink Lips ganham espaço entre as tendências de maquiagem
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A moda das patricinhas está retornando! Depois da popularização dos lip combos em tons terrosos, o princess pink lips começa a ocupar o coração das apaixonadas pelo mundo da beleza.
E o que são? Eles consistem em lábios naturalmente corados, contornos suaves e acabamento luminoso para criar um visual romântico, leve e fácil de reproduzir no dia a dia.
O modelo deixa de lado linhas marcadas e cores mais intensas para trazer de volta os o lado mais delicado e com efeito girly.
Como reproduzir?
O primeiro passo é começar com o contorno dos lábios. Em vez de desenhar bordas bem definidas, esfume o lápis em direção ao centro dos lábios, movimento que vai ajudar a criar profundidade sem destacar excessivamente o contorno natural da boca.
Entre as opções de produtos, as apresentadas pela Quem Disse, Berenice? incluem o lápis para contorno labial Rosa Bold Soft Liner by Nah Cardoso e o lápis para contorno labial Rosa Roseletis.
Para a cor principal, o destaque, é claro, vai para o rosa, com variações em tons claros, frios ou neutros, que reproduzem o aspecto de lábios naturalmente corados. Produtos de textura cremosa serão seus maiores aliados nesse momento:
- Berêstick 3 em 1 Rosa Ross I'Me Fine Friends;
- Batom e Blush Multifuncional Rosa Lichia Sakura Mochi Blur;
- Batom Líquido Instamatte Rosa Azaleiali.
O combo fica completo com a aplicação de um gloss, responsável por criar uma sensação de volume. Glosses transparentes ou levemente rosados auxiliam a entrar ainda mais na tendência. As opções são:
Gloss Labial Transparente Vinildex dos Sonhos e o Gloss Labial Rosa Rosadex dos Sonhos. A marca compartilha uma dica esssencial para itensificar o efeito.
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- Aplique o gloss apenas no centro dos lábios para criar ainda mais sensação de volume e manter o contorno esfumado em evidência.
Os itens apresentados fazem parte do portfólio da Quem Disse, Berenice? e podem ser encontrados nas lojas físicas, no e-commerce, com revendedoras da marca e pelo WhatsApp oficial.
A empresa também oferece o serviço Menu de Make, no qual o valor investido pode ser revertido em produtos escolhidos pela cliente.