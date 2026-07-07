Princess Pink Lips: tendência aposta em lábios rosados, brilho e efeito natural

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Com contornos esfumados, tons de rosa e acabamento luminoso, os Princess Pink Lips ganham espaço entre as tendências de maquiagem

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A moda das patricinhas está retornando! Depois da popularização dos lip combos em tons terrosos, o princess pink lips começa a ocupar o coração das apaixonadas pelo mundo da beleza.

E o que são? Eles consistem em lábios naturalmente corados, contornos suaves e acabamento luminoso para criar um visual romântico, leve e fácil de reproduzir no dia a dia.

O modelo deixa de lado linhas marcadas e cores mais intensas para trazer de volta os o lado mais delicado e com efeito girly.

Como reproduzir?

O primeiro passo é começar com o contorno dos lábios. Em vez de desenhar bordas bem definidas, esfume o lápis em direção ao centro dos lábios, movimento que vai ajudar a criar profundidade sem destacar excessivamente o contorno natural da boca.

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Entre as opções de produtos, as apresentadas pela Quem Disse, Berenice? incluem o lápis para contorno labial Rosa Bold Soft Liner by Nah Cardoso e o lápis para contorno labial Rosa Roseletis.

Para a cor principal, o destaque, é claro, vai para o rosa, com variações em tons claros, frios ou neutros, que reproduzem o aspecto de lábios naturalmente corados. Produtos de textura cremosa serão seus maiores aliados nesse momento:

Berêstick 3 em 1 Rosa Ross I'Me Fine Friends;

Batom e Blush Multifuncional Rosa Lichia Sakura Mochi Blur;

Batom Líquido Instamatte Rosa Azaleiali.



O combo fica completo com a aplicação de um gloss, responsável por criar uma sensação de volume. Glosses transparentes ou levemente rosados auxiliam a entrar ainda mais na tendência. As opções são:

Gloss Labial Transparente Vinildex dos Sonhos e o Gloss Labial Rosa Rosadex dos Sonhos. A marca compartilha uma dica esssencial para itensificar o efeito.

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Aplique o gloss apenas no centro dos lábios para criar ainda mais sensação de volume e manter o contorno esfumado em evidência.

Os itens apresentados fazem parte do portfólio da Quem Disse, Berenice? e podem ser encontrados nas lojas físicas, no e-commerce, com revendedoras da marca e pelo WhatsApp oficial.

A empresa também oferece o serviço Menu de Make, no qual o valor investido pode ser revertido em produtos escolhidos pela cliente.



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