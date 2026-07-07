Dia Mundial do Chocolate inspira maquiagem, perfumes e cosméticos em tons de marrom

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Paletas marrons, cheiros gourmand e fórmulas inspiradas no cacau reforçam uma das maiores apostas da estação. Veja produtos que seguem a tendência!

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Celebrado em 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate costuma ser lembrado pelas sobremesas e pelos sabores que conquistam diferentes paladares.

Mas a influência do ingrediente ultrapassa a gastronomia e também aparece com força no universo da beleza, especialmente durante o inverno.

Nesta temporada, tons inspirados em cacau, café, caramelo e chocolate ganharam espaço em maquiagens, esmaltes, fragrâncias e até colorações para os cabelos.

A paleta marrom, considerada por muitos especialistas como o "novo neutro", aparece em diferentes intensidades e combina facilmente com produções discretas ou mais sofisticadas.

Quais produtos seguem a tendência dos tons de chocolate neste inverno?

A seleção reúne opções que exploram tanto as cores quanto ingredientes e fragrâncias inspiradas no universo do chocolate.

Imagem do Be Peach Cacau 30% (esquerda) e BT Plush Neutro 3x1 Mocha (direita) - Divulgação/BM?S/Bruna Tavares

Na maquiagem, o Be Peach Cacau, da BMÉS, aposta em uma textura mousse que pode ser usada como bronzer, contorno, sombra e batom, enquanto o BT Plush Neutro 3x1, de Bruna Tavares, reúne funções de blush, sombra e batom em tonalidades como Latte, Cookie, Mocha e Cocoa.

Imagem: Pó Solto Finalizador (esquerda) e Contorno Stick Choco Fun (direita) - Divulgação/Fenzza

Para quem busca definir o rosto, a Fenzza lançou o Contorno Stick Choco Fun, disponível em seis tons inspirados nos diferentes percentuais de cacau, além do Pó Solto Choco Fun, desenvolvido para finalizar a maquiagem com acabamento uniforme.

Perfumes e cosméticos apostam em notas gourmand

Imagem dos perfumes Vanilla &Lavender e Twilight Bloom e da tinta Maxton Delícias Chocolate Amargo 5.7 - Divulgação/etleé/Embelleza

As fragrâncias gourmand continuam entre as favoritas do inverno. A etleé apresenta opções que combinam baunilha, cacau e notas florais, como o Vanilla & Lavender, além do Twilight Bloom, que reúne acordes de baunilha, fava tonka, cacau e patchouli para um perfume intenso e envolvente.

Nos cabelos, a Embelleze aposta na coloração Maxton Delícias Chocolate Amargo 5.7, inspirada nas nuances do chocolate escuro e desenvolvida para oferecer cobertura uniforme e brilho aos fios.

Tons de chocolate também aparecem nos lábios, unhas e sobrancelhas

A tendência também chega aos detalhes da maquiagem.

Imagem: Eyebrow Pencil, Gloss Stick Butter Bomb e Lip Balm So Jelly - Divulgação/DEAR MAY/Ruby Kisses

A DEAR MAY inclui a cor Choco Brown em seu lápis para sobrancelhas, enquanto a Ruby Kisses investe nos glosses Butter Bomb (Hot Chocolate e Lava Cake) e no balm So Jelly Choco Cookie, com ativos voltados à hidratação.

Imagem: Gloss Labial Choco Cherry, Batom Líquido Matte 12H, Esmalte Choco Cherry - Divulgação/Dailus

Já a Dailus amplia a coleção Choco Cherry com produtos para diferentes etapas da maquiagem. O Gloss Labial Pudim de Chocolate aposta em brilho e hidratação, enquanto o Batom Líquido Matte 12H Choco oferece acabamento matte aliado a ingredientes como manteiga de karité, ácido hialurônico e vitamina E.

A marca também mantém a linha de esmaltes Choco Cherry, que reúne cores inspiradas em sobremesas de chocolate e cereja, como Pudim de Chocolate e Brigadeirão, reforçando a presença dos marrons e vinhos entre as principais apostas da estação.



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