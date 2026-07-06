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Beleza | Notícia

"Pudding Pot": O que é a nova tendência de maquiagem da K-beauty?

Saiba como reproduzir a nova tendência da "maquiagem embaçada" que utiliza o "pudding pot" para alcançar efeito borrado nas bochechas

Por Bianca Tavares Publicado em 06/07/2026 às 13:27
Imagem de uma mulher aplicando blush com pincel de silicone em modelo coreana
Imagem de uma mulher aplicando blush com pincel de silicone em modelo coreana - Magnific/Gerada com auxílio de IA

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Não é novidade que a cultura coreana invadiu quase todas as áreas da área de beleza. Com a maioria das tendências, especialmente de skincare, importadas de lá, mais uma nasceu desse movimento: a "blurred makeup", também conhecida como "maquiagem embaçada".

De acordo com o portal Capricho, a técnica inspirada na K-beauty consiste em uma pele leve e acabamento aveludado, transições super suaves entre camadas de produtos e um efeito borrado nos lábios.

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E o que é preciso para alcançar esse estilo? O pudding pot! Nada mais é do que um produto que funciona tanto para os lábios quanto para as bochechas, com o diferencial de ter uma fórmula mais puxada para uma textura mousse.

Veja algumas inspirações e produtos que podem ser utilizados para aplicar a técnica, incluindo o blush e o pincel de silicone:

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