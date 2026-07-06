Maquiagem de longa duração: O que esperar da linha Pele Blindada da Dailus?

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Com fórmulas que unem maquiagem e cuidados com a pele, a linha Pele Blindada da Dailus acompanha a tendência que prioriza praticidade e longa duração.

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Fazer a maquiagem durar o dia inteiro continua sendo um dos maiores desejos de quem usa produtos de beleza diariamente.

Entre calor, suor e a correria da rotina, cresce o interesse por fórmulas que prometem aumentar a fixação sem comprometer o acabamento natural da pele.

Ao mesmo tempo, outra tendência que vem ganhando força é a de maquiagens com ativos de skincare, que unem cobertura e tratamento em uma única etapa.

É nesse cenário que a Dailus apresenta a linha Pele Blindada, composta por primer multifuncional, base, pó compacto e solto (ultrafino) e bruma fixadora.

Em vez de apostar apenas em alta cobertura, a proposta da coleção é criar uma rotina completa para aumentar a durabilidade da maquiagem enquanto incorpora ingredientes conhecidos por suas propriedades hidratantes e antioxidantes.

Como fazer a maquiagem durar mais ao longo do dia?

Imagem do kit Fix Tudo da linha pele blindada - Divulgação/Dailus

A fixação da maquiagem depende de diferentes fatores, desde a preparação da pele até a finalização. Produtos como primers e sprays fixadores ajudam a criar uma película sobre o rosto, reduzindo a transferência e aumentando a resistência da maquiagem ao longo das horas.

Na linha da Dailus, a Blindagem Fix Tudo concentra três funções em um único produto: pode ser usada como primer antes da base, como diluidor de produtos líquidos e cremosos ou para aumentar a resistência da maquiagem à água.

A fórmula reúne óleo de rosa-mosqueta, conhecido pelo potencial hidratante e regenerador, além de vitamina E, ingrediente com ação antioxidante.

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Por outro lado, a etapa final fica por conta da Bruma Facial Fix Tudo, desenvolvida para prolongar a duração da maquiagem e aumentar sua resistência ao atrito.

A composição inclui extratos de amora, cereja e rosa-mosqueta e não contém álcool, característica que pode proporcionar uma aplicação mais confortável para diferentes tipos de pele.

Base, pó e acabamento: o que cada produto oferece?

Imagem da base cover fix e do pó compacto ultrafino da linha pele blindada - Divulgação/Dailus

A Base Cover Fix aposta em uma combinação que vem se tornando comum no mercado: maquiagem associada a ingredientes de cuidado.

Além da cobertura média a alta com acabamento soft matte, ela conta com FPS 30, proteção UVA e UVB, niacinamida, ácido hialurônico e vitamina E.

A marca informa ainda que a fórmula é resistente à água e ao suor, permite construção de camadas e foi avaliada em testes clínicos de uso por 30 dias, nos quais a maioria dos participantes relatou boa cobertura, espalhabilidade e durabilidade.

Para finalizar, o Pó Compacto Ultrafino foi desenvolvido para uniformizar a pele sem deixar um aspecto excessivamente seco.

Com partículas ultrafinas e acabamento levemente matte, o produto está disponível em 12 tonalidades e pode ser utilizado tanto para selar a base quanto para pequenos retoques ao longo do dia.

Mais do que reunir produtos de uma mesma coleção, a linha Pele Blindada acompanha uma tendência crescente na maquiagem: fórmulas que buscam equilibrar longa duração, acabamento confortável e ativos tradicionalmente presentes no skincare.

Para quem procura uma rotina completa de preparação, cobertura e finalização, a proposta da Dailus segue esse movimento sem abrir mão da praticidade no dia a dia.



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