Dia do Chocolate: perfumes, maquiagem e esmaltes inspirados no doce fazem sucesso na beleza
Produtos com notas de cacau, tons de chocolate e aromas gourmand mostram que a paixão pelo chocolate também chegou ao universo da beleza
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O dia mais doce do ano?
Nesta terça-feira, 7 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, que em 2026 nos alcançou além de bombons e sobremesas. O universo da beleza também abraçou a nova tendência, com perfumes que trazem notas de cacau, maquiagens em tons achocolatados e produtos corporais que transformam o aroma do doce em protagonista da rotina de autocuidado.
Com o crescimento da era gourmand, conhecida por combinar ingredientes que remetem a sobremesas, esses produtos acabam ganhando o coração de muita formiguinha que ama cheiros mais adocicados!
Pensando nisso, a COTY separou uma lista perfeita para quem é fã de chocolate para além do doce. Confira mais abaixo!
Entre os destaques está o Sweet Éclair Hair & Body Mist, da Kylie Fragrances. A bruma perfumada combina acorde de creme de chocolate batido, chantilly, frésia, baunilha e notas amadeiradas, criando uma fragrância delicada que lembra uma sobremesa recém-preparada.
Outra aposta é o Marc Jacobs Daisy Wild Eau So Extra, que utiliza a rara flor de chocolate em sua composição. O perfume mistura ainda banana azul, pera, jasmim sambac e baunilha, resultando em uma fragrância floral gourmand moderna.
Já o The Scent For Her, de Hugo Boss, aposta no cacau torrado como uma de suas notas mais marcantes. O ingrediente aparece ao lado de pêssego, frésia e osmanthus, conferindo um toque intenso e envolvente.
Quem prefere fragrâncias mais ousadas também encontra uma opção no CK One Shock, da Calvin Klein. O perfume combina chocolate mexicano, amora, baunilha, âmbar e patchouli em uma composição marcante.
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Apostas nas maquiagens
Os tons de marrom seguem como favoritos na área da beleza, especialmente durante o inverno.
O Lip Kit Matte King Kylie True K Brown, da Kylie Cosmetics, traz um marrom chocolate intenso com acabamento matte e longa duração.
Outra opção é o Lip Oil Cookie de Chocolate, que une brilho e hidratação enquanto faz referência ao doce tanto no aroma quanto no conceito do produto.
Cuidados com a pele
Passando para o skincare, a linha Paixão Cacau & Pimenta Rosa combina notas de cacau com ingredientes hidratantes, como óleo de amêndoas, oferecendo hidratação prolongada e fragrância marcante.
Na versão de loção corporal e creme para mãos, a aposta cria uma experiência sensorial para o dia a dia.
Unhas
Os esmaltes marrons sempre fizeram sucesso e não saem do topo de mais vendidos. O esmalte Risqué Diamond Gel Mocaccino traz uma proposta sofisticada com um nude marrom cremoso para quem busca algo mais elegante e discreto.
Já o Risqué Chocolight entrega um tom de chocolate clássico, com alta cobertura, brilho intenso e secagem rápida.
Qual foi o seu favorito?