Dia do Chocolate: perfumes, maquiagem e esmaltes inspirados no doce fazem sucesso na beleza

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Produtos com notas de cacau, tons de chocolate e aromas gourmand mostram que a paixão pelo chocolate também chegou ao universo da beleza

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O dia mais doce do ano?

Nesta terça-feira, 7 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, que em 2026 nos alcançou além de bombons e sobremesas. O universo da beleza também abraçou a nova tendência, com perfumes que trazem notas de cacau, maquiagens em tons achocolatados e produtos corporais que transformam o aroma do doce em protagonista da rotina de autocuidado.

Com o crescimento da era gourmand, conhecida por combinar ingredientes que remetem a sobremesas, esses produtos acabam ganhando o coração de muita formiguinha que ama cheiros mais adocicados!

Pensando nisso, a COTY separou uma lista perfeita para quem é fã de chocolate para além do doce. Confira mais abaixo!

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Entre os destaques está o Sweet Éclair Hair & Body Mist, da Kylie Fragrances. A bruma perfumada combina acorde de creme de chocolate batido, chantilly, frésia, baunilha e notas amadeiradas, criando uma fragrância delicada que lembra uma sobremesa recém-preparada.

Outra aposta é o Marc Jacobs Daisy Wild Eau So Extra, que utiliza a rara flor de chocolate em sua composição. O perfume mistura ainda banana azul, pera, jasmim sambac e baunilha, resultando em uma fragrância floral gourmand moderna.

Já o The Scent For Her, de Hugo Boss, aposta no cacau torrado como uma de suas notas mais marcantes. O ingrediente aparece ao lado de pêssego, frésia e osmanthus, conferindo um toque intenso e envolvente.

Quem prefere fragrâncias mais ousadas também encontra uma opção no CK One Shock, da Calvin Klein. O perfume combina chocolate mexicano, amora, baunilha, âmbar e patchouli em uma composição marcante.

Apostas nas maquiagens

Os tons de marrom seguem como favoritos na área da beleza, especialmente durante o inverno.

O Lip Kit Matte King Kylie True K Brown, da Kylie Cosmetics, traz um marrom chocolate intenso com acabamento matte e longa duração.

Outra opção é o Lip Oil Cookie de Chocolate, que une brilho e hidratação enquanto faz referência ao doce tanto no aroma quanto no conceito do produto.

Cuidados com a pele

Passando para o skincare, a linha Paixão Cacau & Pimenta Rosa combina notas de cacau com ingredientes hidratantes, como óleo de amêndoas, oferecendo hidratação prolongada e fragrância marcante.

Na versão de loção corporal e creme para mãos, a aposta cria uma experiência sensorial para o dia a dia.

Unhas

Os esmaltes marrons sempre fizeram sucesso e não saem do topo de mais vendidos. O esmalte Risqué Diamond Gel Mocaccino traz uma proposta sofisticada com um nude marrom cremoso para quem busca algo mais elegante e discreto.

Já o Risqué Chocolight entrega um tom de chocolate clássico, com alta cobertura, brilho intenso e secagem rápida.

Qual foi o seu favorito?