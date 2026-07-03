Maquiagem: Corretivo ou corretor? Entenda as diferenças e saiba quando usar cada um

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Cobertura localizada e neutralização de manchas estão entre as características que transformam corretivos e corretores em protagonistas da maquiagem.

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Durante muito tempo, o corretivo ocupou um papel secundário na maquiagem, sendo lembrado principalmente para disfarçar olheiras.

Nos últimos anos, porém, a categoria evoluiu e passou a reunir tecnologias que vão além da simples cobertura, oferecendo efeito blur, acabamento natural e fórmulas que acompanham a rotina de quem busca praticidade sem abrir mão de um bom resultado.

Ao mesmo tempo, os corretores coloridos também voltaram aos holofotes graças ao interesse crescente por técnicas de neutralização de manchas, melasma, marcas de acne e hiperpigmentação.

Quando usados corretamente, eles ajudam a reduzir a necessidade de camadas excessivas de base e deixam a pele com aspecto mais uniforme.

Qual é a diferença entre corretivo e corretor de maquiagem?

Embora muitas pessoas utilizem os termos como sinônimos, corretivos e corretores cumprem papéis distintos.

Imagem dos corretivos e corretores da Mascavo - Divulgação/Mascavo

Os corretores coloridos entram antes do corretivo convencional e são indicados para neutralizar diferenças de tonalidade da pele. Tons como pêssego e laranja , por exemplo, costumam ser utilizados para suavizar olheiras mais profundas e manchas escuras.

entram antes do corretivo convencional e são indicados para neutralizar diferenças de tonalidade da pele. , por exemplo, costumam ser utilizados para suavizar olheiras mais profundas e manchas escuras. Já o corretivo tradicional atua uniformizando a pele , iluminando regiões estratégicas e cobrindo pequenas imperfeições. As fórmulas atuais também permitem construir camadas conforme a necessidade, sem comprometer a naturalidade do acabamento.

Seguindo essa proposta, a Mascavo aposta no Soft Blur Corretivo Líquido, desenvolvido com textura leve, cobertura de média a alta intensidade e efeito blur, que suaviza visualmente marcas e poros sem pesar na pele.

A linha conta com 24 tonalidades, além dos corretores Peach e Orange, voltados para neutralização de áreas escurecidas.

Como escolher o corretivo ideal para cada necessidade da pele?

Outra mudança importante é a busca por produtos multifuncionais. Em vez de utilizar diversas etapas para alcançar uma pele uniforme, consumidores têm priorizado fórmulas que unem cobertura, conforto e longa duração.

Segundo a Mascavo, o Soft Blur Corretivo Líquido utiliza pigmentos tratados e uma tecnologia que forma um filme respirável sobre a pele, ajudando a reduzir a transferência do produto ao longo do dia.

A proposta é entregar um acabamento flexível, que acompanha os movimentos do rosto sem evidenciar linhas de expressão ou deixar aspecto craquelado.

Com a evolução da categoria, corretivos e corretores deixaram de ser apenas itens complementares e passaram a ocupar um papel estratégico na maquiagem.

Seja para iluminar, uniformizar ou neutralizar diferenças de tonalidade, a escolha da fórmula adequada pode fazer toda a diferença no resultado final, especialmente para quem procura uma pele com aparência natural e acabamento refinado.