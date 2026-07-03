4 produtos da Guava que unem maquiagem e skincare para o inverno
A estação mais fria do ano pede uma rotina adaptada, por isso, conheça 4 produtos da Guava para ajudar a enfrentar o ressecamento típico do inverno.
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Com a chegada do inverno, é comum que a pele fique mais sensível por causa das baixas temperaturas, do vento e da redução da umidade do ar.
Nesse cenário, reforçar a hidratação e adaptar alguns produtos da rotina de beleza pode fazer diferença tanto para o conforto quanto para o acabamento da maquiagem.
Além dos cuidados com a pele, a estação também costuma destacar tons terrosos, acabamentos mais naturais e fórmulas multifuncionais. Seguindo essa proposta, a Guava reúne produtos que combinam maquiagem e skincare, priorizando praticidade para o dia a dia.
4 produtos da Guava para reforçar a rotina de beleza no inverno
1. Hidratante Primer
Preparar a pele antes da maquiagem ganha ainda mais importância no inverno. O Hidratante Primer da Guava reúne manteigas de karité, cupuaçu e murumuru, além de óleo de jojoba, ácido hialurônico, vitaminas C e E e pantenol.
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A proposta é hidratar enquanto cria uma base confortável para a aplicação da maquiagem.
2. Multistick Marrom com Skincare
Disponível nas cores Café e Avelã, o multistick acompanha a tendência dos tons terrosos. O produto pode ser usado como contorno, sombra, bronzer, batom, delineador ou corretor de sobrancelhas, oferecendo diferentes possibilidades em um único item.
3. Máscara de Cílios Alonga e Cuida Marrom
A máscara aposta em um efeito de definição natural, tendência recorrente nas maquiagens de inverno.
Segundo a marca, a fórmula utiliza tecnologia Film Former para manter os cílios definidos por até 18 horas e reúne ativos como ginseng, extrato de nespereira, óleo de jojoba e manteiga de karité, que ajudam a fortalecer os fios e reduzir a quebra.
4. Lip Oil Regenerador
Como os lábios costumam sofrer com o ressecamento durante os dias frios, produtos que unem tratamento e acabamento ganham destaque.
O Lip Oil Regenerador combina 5% de pantenol, esqualano e vitamina E para auxiliar na hidratação e regeneração da região.
Está disponível nas versões Amora, Mocha, Coral e Incolor, atendendo tanto quem prefere um visual discreto quanto quem busca um toque de cor.
Ao apostar em fórmulas multifuncionais, a Guava acompanha uma tendência crescente do mercado de beleza: produtos que simplificam a rotina sem abrir mão do cuidado com a pele.
Para o inverno, a combinação de hidratação, maquiagem versátil e ativos de skincare pode ajudar a manter a pele confortável e o visual bonito mesmo nos dias mais frios.