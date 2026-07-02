Tinta natural com ingredientes caseiros promete devolver brilho aos fios grisalhos
A receita que utiliza ativos simples de cozinha ajuda a pigmentar os cabelos brancos de forma suave e devolve a luminosidade perdida
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Assumir os fios grisalhos é um símbolo de elegância e autenticidade que conquista cada vez mais adeptas. No entanto, com a perda da melanina (responsável pela cor do cabelo), a estrutura do fio muda: ele tende a se tornar mais poroso, opaco, áspero e propenso ao amarelamento.
Para quem deseja realçar a beleza dos cabelos brancos sem recorrer às tinturas químicas tradicionais, que podem ressecar ainda mais os fios, uma alternativa natural com ingredientes caseiros ganhou força e virou tendência.
Utilizando o poder de pigmentação e nutrição de ativos que a maioria das pessoas tem na despensa, essa coloração caseira atua como um banho de brilho tonalizante, disfarçando suavemente as mechas mais claras e devolvendo o viço e a maciez ao cabelo.
O poder dos ingredientes para o cabelo
O grande segredo dessa receita está na combinação de ingredientes ricos em antioxidantes e pigmentos naturais, como o café e o chá preto, associados a um agente hidratante.
O café e o chá preto contêm taninos, substâncias que aderem temporariamente à cutícula do cabelo, proporcionando uma tonalidade que varia do cinza escuro ao castanho suave, ideal para camuflar os fios brancos de forma sutil.
Além do efeito tonalizante, a cafeína estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo, enquanto as propriedades antioxidantes combatem o envelhecimento precoce dos fios, deixando-os extremamente luminosos e alinhados.
Como preparar a tinta natural caseira
Essa receita é fácil de fazer, econômica e livre de amônia, parabenos ou água oxigenada, sendo uma excelente opção para quem tem couro cabeludo sensível.
Ingredientes:
- 3 colheres de sopa de café em pó solúvel ou borra de café fresca
- 2 saquinhos de chá preto (ou 2 colheres de sopa de chá preto em folhas)
- 1 xícara de água filtrada
- 3 colheres de sopa de uma máscara de hidratação ou condicionador de cor branca
Modo de preparo e aplicação:
- Leve a água ao fogo. Assim que começar a ferver, adicione o chá preto e o café. Deixe ferver por cerca de 5 minutos para que o líquido fique bem concentrado e escuro.
- Desligue o fogo, coe a mistura para remover os resíduos de café e folhas, e deixe o líquido esfriar completamente.
- Em um recipiente plástico, misture o líquido concentrado com as colheres de máscara de hidratação até obter um creme homogêneo e de consistência firme.
Aplicação:
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- Lave os cabelos com shampoo e remova o excesso de umidade com uma toalha. Aplique a tinta natural mecha por mecha, garantindo que todos os fios grisalhos fiquem bem cobertos pelo produto.
- Coloque uma touca plástica e deixe a mistura agir nos cabelos por 45 a 60 minutos. Quanto mais tempo agir, mais intenso será o reflexo da cor.
- Enxágue abundantemente apenas com água fria ou morna (não use shampoo neste momento para não remover a pigmentação natural). Finalize com o seu condicionador habitual para selar as cutículas.
Por se tratar de um método totalmente natural e livre de químicas agressivas, o efeito de pigmentação é gradativo e sai nas lavagens seguintes. Para manter os fios grisalhos sempre brilhantes, com reflexos bonitos e sem o tom amarelado, recomenda-se aplicar a receita uma vez por semana. Antes da primeira aplicação, lembre-se de fazer um teste de mecha e de toque para descartar qualquer sensibilidade aos ingredientes.