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Beleza | Notícia

Liquidações de inverno: grandes marcas oferecem até 70% de desconto para renovar a casa e o autocuidado

Promoções especiais reúnem descontos em moda, beleza, bem-estar e decoração para o período mais frio do ano

Por Bianca Tavares Publicado em 02/07/2026 às 8:27
Imagem de uma mulher com celular preto na mão e carrinho virtual de compras
Imagem de uma mulher com celular preto na mão e carrinho virtual de compras - Magnific

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Com a chegada do inverno, a necessidade de adaptar a rotina de beleza, atualizar o guarda-roupa e tornar a casa mais aconchegante ganha força. Para acompanhar essa transição, diversas marcas de destaque no mercado nacional e internacional estão apostando em campanhas de descontos agressivos, que chegam a até 70% em diferentes categorias.

Cuidados com o corpo e cabelos em alta na beleza

No segmento de estética e autocuidado, marcas renomadas prepararam ações especiais para combater o ressecamento comum dos dias frios. A L’Occitane au Brésil realiza sua campanha anual com foco em hidratação profunda e perfumaria. Entre os destaques estão produtos como a Manteiga Corporal Bacuri (200mL), que reduz de R$ 109,90 para R$ 65,00, promovendo nutrição intensa por até 24 horas.

Já no cuidado capilar profissional, a TRUSS apresenta reduções de até 30% em seu e-commerce para linhas de tratamento e finalização. Um dos principais atrativos é o combo TRUSS Nutri Infusion, que reconstrói a barreira lipídica de fios ressecados e sem vida, passando de R$ 439,97 para R$ 348,45.

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Conforto no guarda-roupa e rituais de bem-estar

A temporada de descontos na categoria de vestuário é liderada pela HOPE, que oferece uma curadoria de lingeries, pijamas e peças básicas. Até o dia 9 de julho, a marca disponibiliza itens com até 50% OFF, como o requintado Short Doll Em Viscose Flora (R$ 295,90), confeccionado em tecido macia com botões em madrepérola. Na sequência, entre 10 e 16 de julho, as ofertas se intensificam e chegam a até 70% de desconto em produtos selecionados.

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Para quem busca transformar o lar em um verdadeiro refúgio de relaxamento, a Kur My Home SPA promove sua 'Sale de Inverno' com até 40% de desconto. Criada com a expertise do Kurotel, a marca oferece soluções de bem-estar natural, como o Kit Compostos Botânicos, que reúne essências aromáticas concentradas para equilibrar o ambiente, com preço reduzido de R$ 571,00 por R$ 342,60.

Sofisticação e aconchego para o lar

Renovar o enxoval e a ambientação da casa com itens sofisticados também ficou mais acessível com a liquidação da Trussardi. A marca italiana aplica descontos expressivos em linhas de altíssimo padrão. O Jogo de Fronhas Mondello (600 Fios em 100% Algodão Egípcio), com acabamento acetinado e detalhes bordados, tem seu valor alterado de R$ 1.109,90 para R$ 776,93.

Para complementar a atmosfera de conforto, a Trussardi também incluiu na temporada promocional o Kit Presente Óleo Difusor Calabria, cuja fragrância marcante traz notas de bergamota, pimenta e patchouli, reduzido de R$ 534,90 para R$ 374,43.

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