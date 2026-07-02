Linha Leveza da Zaxy une calçados em EVA e tendência comfy; conheça os modelos
A busca por calçados confortáveis ganha mais uma opção com a chegada da linha Zaxy Leveza, que traz cinco modelos pensados para diferentes estilos.
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O conforto deixou de ser apenas um diferencial para se tornar um dos principais critérios na hora de escolher um calçado.
Impulsionada pela consolidação da estética comfy e por uma rotina cada vez mais dinâmica, a moda acompanha consumidores que buscam peças versáteis, capazes de transitar entre diferentes ocasiões sem abrir mão do bem-estar.
É nesse cenário que a Zaxy apresenta a linha Leveza, coleção composta por cinco modelos desenvolvidos em EVA.
A proposta é oferecer opções leves e macias para diferentes momentos do dia, reunindo slides e babuches que acompanham desde compromissos casuais até momentos de lazer.
Conforto e praticidade guiam a nova coleção
Produzidos em EVA, os modelos da linha apostam na leveza do material para proporcionar maior conforto durante o uso prolongado.
A coleção também acompanha uma tendência crescente no setor de calçados: unir funcionalidade, design e versatilidade em produtos que se adaptam a diferentes estilos.
Segundo a marca, a campanha reforça a ideia de que pequenas pausas de conforto podem fazer parte da rotina, seja no trabalho, em passeios ou em momentos de descanso.
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Cinco modelos atendem diferentes estilos
A coleção estreia com cinco opções voltadas a perfis variados de consumidores.
- O Zaxy Zen combina plataforma leve, tiras largas, palmilha ondulada e aplicação de pins, enquanto o Zaxy Partner Air ganha uma nova versão com fivelas metalizadas e estrutura confortável.
- Já o Zaxy Air Slide aposta em um design com efeito puffer e palmilha macia, oferecendo um visual minimalista para o dia a dia.
- Para quem gosta de personalização, a linha inclui o Zaxy Joy Babuch, compatível com pins e charms, permitindo criar diferentes combinações.
- A coleção também traz o Zaxy Joy Pins Babuch, versão que já acompanha aplicações metálicas inspiradas em frutas, como morango, cereja e limão.
Com a nova linha Leveza, a Zaxy acompanha um movimento cada vez mais presente na moda: o de criar calçados que priorizam conforto sem deixar de lado a identidade visual. Os modelos já estão disponíveis no e-commerce da marca e em pontos de venda em todo o Brasil.