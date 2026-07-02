5 motivos para apostar na nova linha de corpo e banho da Sephora Collection neste inverno

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Das fórmulas às fragrâncias, conheça os diferenciais da linha desenvolvida para cuidar da pele antes, durante e depois do banho. Confira!

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Com a chegada do inverno, a pele tende a ficar mais ressecada e sensível, tornando a hidratação um passo ainda mais importante da rotina. Essa realidade não acomete apenas o rosto, mas também o corpo, uma região que muitas vezes acaba recebendo menos atenção no dia a dia.

Pensando nisso, Sephora Collection, marca própria da Sephora, apresenta sua nova linha de corpo e banho, desenvolvida para acompanhar todas as etapas do cuidado corporal, da limpeza à perfumação.

Conheça cinco motivos que fazem da nova linha a escolha ideal para transformar sua rotina de autocuidado neste inverno.

1. Cinco fragrâncias para diferentes momentos e personalidades

Cada produto está disponível em combinações olfativas desenvolvidas exclusivamente para a linha, permitindo que cada pessoa encontre a fragrância que mais combina com seu estilo.

Peony (P7): combinação floral de peônia e jasmim com toque especiado de gengibre.



Monoi (M6): inspirada no verão, combina monoi, bergamota, ylang-ylang e acordes cítricos refrescantes.



Vanilla (V4): mistura envolvente de baunilha, leite de amêndoas e coco, criando uma fragrância cremosa e aconchegante.



Cherry (C2): cereja levemente ácida combinada com notas suaves de marshmallow para um aroma gourmand irresistível.



Bamboo (B3): mistura fresca de bambu e eucalipto com delicadas notas florais de rosa.



2. Uma rotina completa, do banho ao pós-banho

A linha reúne quatro produtos desenvolvidos para acompanhar todas as etapas do cuidado corporal e criar uma rotina completa, prática e sensorial.

Gel de Banho: limpa delicadamente sem ressecar a pele.



Hidratante Corporal: hidrata profundamente com textura leve e rápida absorção.



Manteiga Corporal: proporciona nutrição intensa para áreas mais ressecadas por até 24 horas.



Body & Hair Mist: prolonga a perfumação no corpo e nos cabelos ao longo do dia.



3. Alta performance com ingredientes que cuidam da pele

Além de proporcionar uma experiência sensorial agradável, as fórmulas foram desenvolvidas para entregar hidratação eficaz sem pesar na pele. Enriquecidos com ingredientes como manteiga de karité, glicerina, óleo de jojoba e óleo de girassol, os produtos ajudam a preservar a barreira cutânea, mantendo a pele macia, confortável e hidratada durante todo o inverno. A

linha também conta com alto percentual de ingredientes de origem natural e texturas desenvolvidas para atender diferentes necessidades da rotina corporal.

4. Uma experiência sensorial que vai além da hidratação

Mais do que hidratar, a proposta da linha é transformar o cuidado corporal em um momento de bem-estar.

As fragrâncias podem ser combinadas entre os diferentes produtos para prolongar a perfumação, enquanto as diferentes texturas tornam o banho e o pós-banho experiências ainda mais prazerosas.

5. Produtos por menos de R$ 140

Com preços entre R$ 99 e R$ 139, a nova linha reforça o compromisso de Sephora Collection em democratizar a inovação e tornar produtos de alta performance cada vez mais acessíveis. Da limpeza à hidratação e perfumação, é possível montar uma rotina completa de cuidados corporais com fórmulas desenvolvidas para transformar o autocuidado em uma experiência prática, sensorial e eficiente.

SERVIÇO

Gel de Banho - R$99



Gel de Banho - Divulgação/Sephora

Gel de banho de textura refrescante que se transforma em espuma cremosa para limpar suavemente a pele sem ressecar.

Com fórmula sem sabão, sem tensoativos sulfatados e 91% de ingredientes de origem natural, combina glicerina e agentes de limpeza suaves para preservar a maciez e o conforto da pele após o enxágue. Disponível nas fragrâncias Peony, Monoi, Vanilla, Cherry e Bamboo, deixa a pele delicadamente perfumada e transforma o banho em um momento de bem-estar e cuidado diário.

Hidratante Corporal - R$109

Hidratante Corporal - Divulgação/Sephora

Loção corporal de textura leve e rápida absorção que hidrata, suaviza e perfuma a pele sem deixar sensação oleosa ou pegajosa.

Enriquecida com manteiga de karité, óleo de jojoba e glicerina, ajuda a manter a hidratação e a elasticidade natural da pele, proporcionando toque macio, aparência luminosa e conforto ao longo do dia. Disponível nas fragrâncias Peony, Monoi, Vanilla, Cherry e Bamboo, transforma o cuidado corporal diário em um ritual sensorial e pode ser combinada ao Body & Hair Mist para prolongar a perfumação.

Manteiga Corporal - R$139

Manteiga Corporal - Divulgação/Sephora

Uma manteiga corporal de textura cremosa inspirada em chantilly que proporciona nutrição intensa e hidratação por até 24 horas, sem deixar sensação oleosa ou pegajosa.

Formulado com manteiga de karité, glicerina e óleo de girassol, ajuda a suavizar áreas ressecadas, preservar a barreira natural da pele e deixá-la mais macia, luminosa e flexível. Com 94% de ingredientes de origem natural, está disponível nas fragrâncias: Peony, Monoi e Vanilla, transformando a rotina de cuidado corporal em um momento sensorial e perfumado.

Body & Hair Mist - R$99

Body &Hair Mist - Divulgação/Sephora

O Body & Hair Mist é uma bruma perfumada leve e ultrafina para corpo e cabelos, ideal para renovar a sensação de frescor ao longo do dia sem pesar na pele ou nos fios.

Com 98% de ingredientes de origem natural e embalagem produzida com pelo menos 32% de material reciclado, está disponível em cinco fragrâncias: Peony, Monoi, Vanilla, Cherry e Bamboo, que transitam entre notas florais, frutadas, frescas e gourmand. Prático para levar na bolsa, o mist pode ser reaplicado sempre que desejar, prolongando a perfumação e a experiência sensorial da rotina.

Sobre a Sephora

A Sephora é a principal marca de varejo de beleza do mundo. Com 50.000 colaboradores apaixonados que atuam em 35 países, nos conectamos com clientes e marcas-desejo de beleza dentro da indústria, conversando com uma comunidade altamente engajada de centenas de milhões de seguidores em uma rede omnicanal que engloba 3.400 lojas emblemáticas, além das nossas plataformas digitais e e-commerce, oferecendo experiências personalizadas e imersivas em todos os nossos pontos de contato.

Com uma curadoria composta por cerca de 500 marcas, além da nossa proprietária Sephora Collection, oferecemos a mais exclusiva e diversificada gama de produtos de beleza de prestígio - de fragrâncias a maquiagem, cuidados com os cabelos e com a pele.

Desde a nossa criação em 1969, na França, e como parte do Grupo LVMH desde 1997, seguimos rompendo convenções para impulsionar nossa missão: promover um mundo de inspiração e inclusão onde todos possam celebrar sua beleza.