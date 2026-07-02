fechar
Beleza | Notícia

4 produtos da Guava para sua rotina de beleza no inverno

Entre marrons sofisticados, cílios definidos e lábios protegidos do ressecamento, a marca aposta em fórmulas que unem performance e cuidado

Por Alice Lins Publicado em 02/07/2026 às 22:02
Hidratante Primer, Multistick Marrom com Skincare, Máscara de Cílios Alonga e Cuida Marrom, Lip Oil Regenerador da Guava
Hidratante Primer, Multistick Marrom com Skincare, Máscara de Cílios Alonga e Cuida Marrom, Lip Oil Regenerador da Guava - Reprodução/Guava

Clique aqui e escute a matéria

A cada inverno, os tons inspirados em chocolate, café, canela e avelã voltam a ganhar destaque, mas nesta temporada eles aparecem com ainda mais força. Das passarelas às redes sociais, a maquiagem aposta em uma paleta mais quente e sofisticada, capaz de trazer profundidade ao visual sem abrir mão da versatilidade.

Ao contrário das produções mais vibrantes que costumam marcar os meses mais quentes, o período convida a uma beleza mais acolhedora. Tons terrosos, contornos suaves, cílios bem definidos e lábios com acabamento natural formam a combinação que promete dominar os próximos meses.

Mas não são apenas as cores que mudam quando as temperaturas caem. O frio, o vento e a baixa umidade também impactam diretamente a pele, tornando a hidratação um passo ainda mais importante para garantir conforto e um acabamento bonito ao longo do dia. Afinal, nenhuma produção alcança seu melhor resultado sem uma preparação adequada.

Para acompanhar essa necessidade, o Hidratante Primer da Guava combina hidratação e preparação em um único passo. Com manteigas de karité, cupuaçu e murumuru, além de óleo de jojoba, ácido hialurônico, vitaminas C e E e pantenol, ajuda a manter a pele confortável e preparada para receber a maquiagem, contribuindo para maior durabilidade dos produtos aplicados em seguida.

Depois da preparação, entram em cena os protagonistas da estação. O Multistick Marrom com Skincare, disponível nas cores Café e Avelã, acompanha a tendência dos terrosos e permite criar diferentes produções com praticidade. Pode ser utilizado como contorno, sombra, bronzer, batom, delineador ou corretor de sobrancelhas, transitando facilmente entre maquiagens discretas e mais marcantes.

Nos olhos, a vez é dos cílios alongados e naturalmente definidos. A Máscara de Cílios Alonga e Cuida Marrom acompanha essa proposta ao combinar performance e tratamento. Com tecnologia Film Former, mantém os fios definidos e alongados por até 18 horas, enquanto ativos como ginseng, extrato de nespereira, óleo de jojoba e manteiga de karité ajudam a fortalecer os cílios, estimular seu crescimento e reduzir a quebra ao longo do uso.

Já os lábios pedem atenção especial durante os dias mais frios. Com o ressecamento mais frequente, fórmulas que unem cuidado e maquiagem ganham protagonismo. O Lip Oil Regenerador combina 5% de Pantenol, Esqualano e Vitamina E para auxiliar na regeneração da região, enquanto as versões Amora, Mocha, Coral e Incolor complementam as diferentes propostas da temporada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ao reunir ativos de cuidado e uma seleção de produtos alinhada às principais apostas do inverno, a Guava reforça produtos que vão além da estética e acompanha as necessidades da pele. Entre acabamentos naturais, marrons sofisticados e hidratação reforçada, a marca mostra que é possível unir praticidade, conforto e autocuidado em uma única rotina.

Sobre a Guava

Fundada em Florianópolis, a Guava é uma marca de beleza que une maquiagem multifuncional e skincare para simplificar a rotina de pessoas reais. Com apenas 3 anos de história, a marca já acumula mais de 380 mil seguidores em suas redes sociais e conta com uma rede de mais de 400 influenciadoras.

Com a missão de oferecer um autocuidado descomplicado, a marca desenvolve fórmulas veganas e inovadoras em embalagens inteligentes, projetadas para facilitar o uso e o transporte no dia a dia. Na Guava, a beleza é prática, eficiente e feita para quem valoriza o seu tempo.

Leia também

Tinta natural com ingredientes caseiros promete devolver brilho aos fios grisalhos
Beleza

Tinta natural com ingredientes caseiros promete devolver brilho aos fios grisalhos
Lábios ressecados no inverno: Como cuidar da boca e manter a hidratação em dias frios?
GUAVA

Lábios ressecados no inverno: Como cuidar da boca e manter a hidratação em dias frios?

Compartilhe

Tags