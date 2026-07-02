4 produtos da Guava para sua rotina de beleza no inverno

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Entre marrons sofisticados, cílios definidos e lábios protegidos do ressecamento, a marca aposta em fórmulas que unem performance e cuidado

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A cada inverno, os tons inspirados em chocolate, café, canela e avelã voltam a ganhar destaque, mas nesta temporada eles aparecem com ainda mais força. Das passarelas às redes sociais, a maquiagem aposta em uma paleta mais quente e sofisticada, capaz de trazer profundidade ao visual sem abrir mão da versatilidade.

Ao contrário das produções mais vibrantes que costumam marcar os meses mais quentes, o período convida a uma beleza mais acolhedora. Tons terrosos, contornos suaves, cílios bem definidos e lábios com acabamento natural formam a combinação que promete dominar os próximos meses.

Mas não são apenas as cores que mudam quando as temperaturas caem. O frio, o vento e a baixa umidade também impactam diretamente a pele, tornando a hidratação um passo ainda mais importante para garantir conforto e um acabamento bonito ao longo do dia. Afinal, nenhuma produção alcança seu melhor resultado sem uma preparação adequada.

Para acompanhar essa necessidade, o Hidratante Primer da Guava combina hidratação e preparação em um único passo. Com manteigas de karité, cupuaçu e murumuru, além de óleo de jojoba, ácido hialurônico, vitaminas C e E e pantenol, ajuda a manter a pele confortável e preparada para receber a maquiagem, contribuindo para maior durabilidade dos produtos aplicados em seguida.

Depois da preparação, entram em cena os protagonistas da estação. O Multistick Marrom com Skincare, disponível nas cores Café e Avelã, acompanha a tendência dos terrosos e permite criar diferentes produções com praticidade. Pode ser utilizado como contorno, sombra, bronzer, batom, delineador ou corretor de sobrancelhas, transitando facilmente entre maquiagens discretas e mais marcantes.

Nos olhos, a vez é dos cílios alongados e naturalmente definidos. A Máscara de Cílios Alonga e Cuida Marrom acompanha essa proposta ao combinar performance e tratamento. Com tecnologia Film Former, mantém os fios definidos e alongados por até 18 horas, enquanto ativos como ginseng, extrato de nespereira, óleo de jojoba e manteiga de karité ajudam a fortalecer os cílios, estimular seu crescimento e reduzir a quebra ao longo do uso.

Já os lábios pedem atenção especial durante os dias mais frios. Com o ressecamento mais frequente, fórmulas que unem cuidado e maquiagem ganham protagonismo. O Lip Oil Regenerador combina 5% de Pantenol, Esqualano e Vitamina E para auxiliar na regeneração da região, enquanto as versões Amora, Mocha, Coral e Incolor complementam as diferentes propostas da temporada.

Ao reunir ativos de cuidado e uma seleção de produtos alinhada às principais apostas do inverno, a Guava reforça produtos que vão além da estética e acompanha as necessidades da pele. Entre acabamentos naturais, marrons sofisticados e hidratação reforçada, a marca mostra que é possível unir praticidade, conforto e autocuidado em uma única rotina.

Sobre a Guava

Fundada em Florianópolis, a Guava é uma marca de beleza que une maquiagem multifuncional e skincare para simplificar a rotina de pessoas reais. Com apenas 3 anos de história, a marca já acumula mais de 380 mil seguidores em suas redes sociais e conta com uma rede de mais de 400 influenciadoras.

Com a missão de oferecer um autocuidado descomplicado, a marca desenvolve fórmulas veganas e inovadoras em embalagens inteligentes, projetadas para facilitar o uso e o transporte no dia a dia. Na Guava, a beleza é prática, eficiente e feita para quem valoriza o seu tempo.