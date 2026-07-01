Uso do aminoácido de arroz ganha destaque no mercado de cosméticos capilares

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O ingrediente de origem oriental atua no alinhamento das cutículas dos fios, auxiliando no combate ao frizz e na manutenção do brilho capilar.

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A busca por ingredientes tradicionalmente utilizados nos cuidados com a pele tem impulsionado o mercado de cosméticos capilares a resgatar componentes clássicos.

Entre eles, o aminoácido de arroz, elemento utilizado historicamente em rituais de beleza orientais, volta a ganhar espaço na formulação de produtos voltados para o alinhamento capilar e o controle do frizz.

Propriedades e atuação nos fios

A utilização do derivado do arroz na cosmética moderna baseia-se na capacidade do ingrediente de atuar diretamente na estrutura externa do cabelo.

O componente auxilia no fechamento e no alinhamento das cutículas, o que contribui para a redução do aspecto arrepiado e para o aumento do brilho natural dos fios.

Combinação com tecnologia reparadora

Para potencializar esses efeitos, a indústria tem associado o aminoácido a outros ativos, como as fitoceramidas, e a sistemas de distribuição que utilizam aminoácidos de alto potencial reparador.

Essa combinação visa garantir que os nutrientes atuem de forma profunda em cabelos lisos ou alisados, que costumam sofrer mais com a interferência da umidade externa.

Itens de cuidado diário e finalização

O portfólio de produtosda Vult que utilizam essa base química abrange desde as etapas de higienização até a finalização e proteção térmica.