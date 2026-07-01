Lábios ressecados no inverno: Como cuidar da boca e manter a hidratação em dias frios?
Inverno pede atenção aos lábios: além do brilho, novo produto da Guava aposta em ativos hidratantes para transformar a maquiagem em autocuidado.
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Com a chegada do inverno, os lábios costumam ser uma das primeiras regiões a sentir os efeitos do clima mais seco e das temperaturas mais baixas.
Sensação de repuxamento, descamação e pequenas rachaduras podem aparecer com mais frequência, tornando a hidratação um passo importante na rotina de cuidados.
Nos últimos anos, a busca por produtos multifuncionais também chegou ao cuidado labial. A ideia é combinar benefícios de skincare com a praticidade da maquiagem, criando fórmulas que hidratam e, ao mesmo tempo, entregam acabamento confortável para o dia a dia.
É nesse movimento que a Guava apresenta o Lip Oil Regenerador, produto desenvolvido para cuidar dos lábios enquanto adiciona brilho à maquiagem.
A fórmula reúne ativos como 5% de Pantenol, Vitamina E e Esqualano, ingredientes associados à hidratação e ao suporte da barreira de proteção da pele.
Por que os lábios ficam mais ressecados no inverno?
Diferentemente de outras áreas do rosto, os lábios possuem uma camada de proteção mais fina e tendem a perder hidratação com facilidade.
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O frio, o vento e ambientes com baixa umidade podem intensificar o ressecamento, aumentando a necessidade de cuidados específicos.
Além de beber água e evitar hábitos como passar a língua constantemente nos lábios, produtos com ativos hidratantes podem ajudar a manter a região mais confortável.
O uso de fórmulas com ingredientes reparadores também é uma alternativa para quem busca reduzir a sensação de aspereza e descamação.
Lip oil ganha espaço ao unir hidratação e acabamento brilhante
O Lip Oil Regenerador da Guava acompanha a tendência dos produtos híbridos de beleza, que transitam entre maquiagem e tratamento. Segundo a marca, a combinação de Pantenol, Esqualano e Vitamina E auxilia na hidratação e regeneração dos lábios.
O produto possui textura leve e acabamento brilhante, sem a sensação pegajosa comum em alguns hidratantes labiais.
A embalagem também conta com aplicador de metal, pensado para proporcionar uma sensação refrescante durante o uso, além de tampa anti-vazamento para facilitar o transporte.
O Lip Oil está disponível nas versões:
- Amora,
- Mocha,
- Coral,
- Incolor.
Ele pode acompanhar diferentes estilos de maquiagem, desde produções mais marcantes até visuais naturais.
Quais cuidados ajudam a manter os lábios hidratados no frio?
Para evitar que o ressecamento se intensifique durante o inverno, especialistas costumam recomendar uma rotina simples: hidratação frequente, proteção contra fatores externos e escolha de produtos adequados para a região.
A proposta de produtos como o Lip Oil Regenerador da Guava é transformar esse cuidado em uma etapa prática, unindo tratamento e estética em um único gesto.
Assim, a hidratação deixa de ser apenas uma necessidade do inverno e passa a fazer parte do autocuidado diário.