Lábios ressecados no inverno: Como cuidar da boca e manter a hidratação em dias frios?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inverno pede atenção aos lábios: além do brilho, novo produto da Guava aposta em ativos hidratantes para transformar a maquiagem em autocuidado.

Clique aqui e escute a matéria

Com a chegada do inverno, os lábios costumam ser uma das primeiras regiões a sentir os efeitos do clima mais seco e das temperaturas mais baixas.

Sensação de repuxamento, descamação e pequenas rachaduras podem aparecer com mais frequência, tornando a hidratação um passo importante na rotina de cuidados.

Nos últimos anos, a busca por produtos multifuncionais também chegou ao cuidado labial. A ideia é combinar benefícios de skincare com a praticidade da maquiagem, criando fórmulas que hidratam e, ao mesmo tempo, entregam acabamento confortável para o dia a dia.

É nesse movimento que a Guava apresenta o Lip Oil Regenerador, produto desenvolvido para cuidar dos lábios enquanto adiciona brilho à maquiagem.

A fórmula reúne ativos como 5% de Pantenol, Vitamina E e Esqualano, ingredientes associados à hidratação e ao suporte da barreira de proteção da pele.

Por que os lábios ficam mais ressecados no inverno?

Diferentemente de outras áreas do rosto, os lábios possuem uma camada de proteção mais fina e tendem a perder hidratação com facilidade.

O frio, o vento e ambientes com baixa umidade podem intensificar o ressecamento, aumentando a necessidade de cuidados específicos.

Além de beber água e evitar hábitos como passar a língua constantemente nos lábios, produtos com ativos hidratantes podem ajudar a manter a região mais confortável.

O uso de fórmulas com ingredientes reparadores também é uma alternativa para quem busca reduzir a sensação de aspereza e descamação.

Lip oil ganha espaço ao unir hidratação e acabamento brilhante

Imagem do Lip Oil Regenerador - Divulgação/Guava

O Lip Oil Regenerador da Guava acompanha a tendência dos produtos híbridos de beleza, que transitam entre maquiagem e tratamento. Segundo a marca, a combinação de Pantenol, Esqualano e Vitamina E auxilia na hidratação e regeneração dos lábios.

O produto possui textura leve e acabamento brilhante, sem a sensação pegajosa comum em alguns hidratantes labiais.

A embalagem também conta com aplicador de metal, pensado para proporcionar uma sensação refrescante durante o uso, além de tampa anti-vazamento para facilitar o transporte.

O Lip Oil está disponível nas versões:

Amora,

Mocha,

Coral,

Incolor.

Ele pode acompanhar diferentes estilos de maquiagem, desde produções mais marcantes até visuais naturais.

Quais cuidados ajudam a manter os lábios hidratados no frio?

Para evitar que o ressecamento se intensifique durante o inverno, especialistas costumam recomendar uma rotina simples: hidratação frequente, proteção contra fatores externos e escolha de produtos adequados para a região.

A proposta de produtos como o Lip Oil Regenerador da Guava é transformar esse cuidado em uma etapa prática, unindo tratamento e estética em um único gesto.

Assim, a hidratação deixa de ser apenas uma necessidade do inverno e passa a fazer parte do autocuidado diário.

