Como escolher a sombra ideal para cada cor de olho e transformar a maquiagem?
A escolha das cores certas pode mudar o resultado da maquiagem. Descubra como alguns produtos ajudam a valorizar a tonalidade natural dos olhos!
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A maquiagem dos olhos ganhou uma nova perspectiva com a popularização da coloração pessoal.
Mais do que escolher cores pela tendência do momento, muitas pessoas passaram a observar como determinadas tonalidades podem criar contraste, iluminar o rosto e destacar características naturais, incluindo a cor da íris.
Embora não existam regras obrigatórias na maquiagem, entender a relação entre cores pode ajudar a criar produções mais harmônicas.
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Tons de sombra, lápis e delineador podem tanto intensificar a profundidade dos olhos quanto trazer um efeito mais vibrante para o olhar.
A proposta também acompanha um movimento de busca por maquiagens mais personalizadas, em que cada pessoa adapta técnicas e combinações ao próprio estilo.
Para explorar essa ideia, marcas como Quem Disse, Berenice? e Vult apresentam opções de produtos que ajudam a experimentar diferentes efeitos.
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Quais cores de maquiagem destacam cada tom de olho?
1. Olhos castanhos ganham contraste com tons frios
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Considerados versáteis por combinarem com diversas paletas, os olhos castanhos podem ser valorizados com cores que criam contraste, especialmente tonalidades frias como lilás, roxo e azul.
Esses tons ajudam a evidenciar a profundidade da íris e podem deixar o olhar mais iluminado. Para quem prefere uma maquiagem discreta, versões suaves dessas cores funcionam bem no dia a dia. Já tonalidades mais intensas podem criar um efeito mais marcante para produções noturnas.
- Entre as opções da Quem Disse, Berenice? estão a Paleta Multifuncional Dos Sonhos, com diferentes cores para combinações variadas, e o Lápis Para Olhos Lavanda Lavandíssima, que pode ser usado próximo aos cílios para adicionar definição ao olhar.
2. Olhos verdes e mel ficam em evidência com tons quentes
Para olhos verdes ou em tons de mel, cores como vinho, ameixa, rosado e marrom avermelhado podem criar um contraste interessante com a íris.
A combinação entre cores complementares ajuda a destacar nuances naturais que muitas vezes passam despercebidas.
O efeito pode variar conforme a intensidade da aplicação: uma sombra esfumada cria um resultado mais sofisticado, enquanto um lápis colorido aplicado na linha d’água pode trazer um ponto de cor mais evidente.
- A Paleta de Maquiagem Multifuncional Harry Potter x Quem Disse, Berenice? reúne tonalidades que permitem explorar essa proposta, enquanto o Lápis Multifuncional 3 em 1 Vermelho Coração Toda Colorida pode ser usado para criar contraste e transformar a maquiagem.
3. Acabamentos também fazem diferença no resultado final
Além das cores escolhidas, a textura dos produtos influencia a forma como a maquiagem aparece nos olhos. Sombras metálicas, cintilantes e acetinadas refletem a luz e podem criar sensação de maior dimensão, enquanto acabamentos opacos ajudam a construir profundidade.
Para completar a produção, máscaras de cílios e delineadores são aliados na definição do olhar.
- A Máscara de Cílios Big Bang 360, da Quem Disse, Berenice?, ajuda a destacar os cílios, enquanto produtos como o Delineador Líquido Preto e a Lapiseira Delineadora para Olhos Preto, da Vult, permitem criar traços mais precisos.