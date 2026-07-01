Como escolher a sombra ideal para cada cor de olho e transformar a maquiagem?

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A escolha das cores certas pode mudar o resultado da maquiagem. Descubra como alguns produtos ajudam a valorizar a tonalidade natural dos olhos!

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A maquiagem dos olhos ganhou uma nova perspectiva com a popularização da coloração pessoal.

Mais do que escolher cores pela tendência do momento, muitas pessoas passaram a observar como determinadas tonalidades podem criar contraste, iluminar o rosto e destacar características naturais, incluindo a cor da íris.

Embora não existam regras obrigatórias na maquiagem, entender a relação entre cores pode ajudar a criar produções mais harmônicas.

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Tons de sombra, lápis e delineador podem tanto intensificar a profundidade dos olhos quanto trazer um efeito mais vibrante para o olhar.

A proposta também acompanha um movimento de busca por maquiagens mais personalizadas, em que cada pessoa adapta técnicas e combinações ao próprio estilo.

Para explorar essa ideia, marcas como Quem Disse, Berenice? e Vult apresentam opções de produtos que ajudam a experimentar diferentes efeitos.

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Quais cores de maquiagem destacam cada tom de olho?

1. Olhos castanhos ganham contraste com tons frios

Imagem da Paleta Multifuncional Dos Sonhos e Lápis Para Olhos Lavanda Lavandíssima - Divulgação/Quem Disse, Berenice?

Considerados versáteis por combinarem com diversas paletas, os olhos castanhos podem ser valorizados com cores que criam contraste, especialmente tonalidades frias como lilás, roxo e azul.

Esses tons ajudam a evidenciar a profundidade da íris e podem deixar o olhar mais iluminado. Para quem prefere uma maquiagem discreta, versões suaves dessas cores funcionam bem no dia a dia. Já tonalidades mais intensas podem criar um efeito mais marcante para produções noturnas.

Entre as opções da Quem Disse, Berenice? estão a Paleta Multifuncional Dos Sonhos , com diferentes cores para combinações variadas, e o Lápis Para Olhos Lavanda Lavandíssima , que pode ser usado próximo aos cílios para adicionar definição ao olhar.

2. Olhos verdes e mel ficam em evidência com tons quentes

Imagem da Paleta de Maquiagem Multifuncional Harry Potter e Lápis Multifuncional 3 em 1 Vermelho Coração Toda Colorida - Divulgação/Quem Disse, Berenice?

Para olhos verdes ou em tons de mel, cores como vinho, ameixa, rosado e marrom avermelhado podem criar um contraste interessante com a íris.

A combinação entre cores complementares ajuda a destacar nuances naturais que muitas vezes passam despercebidas.

O efeito pode variar conforme a intensidade da aplicação: uma sombra esfumada cria um resultado mais sofisticado, enquanto um lápis colorido aplicado na linha d’água pode trazer um ponto de cor mais evidente.

A Paleta de Maquiagem Multifuncional Harry Potter x Quem Disse, Berenice? reúne tonalidades que permitem explorar essa proposta, enquanto o Lápis Multifuncional 3 em 1 Vermelho Coração Toda Colorida pode ser usado para criar contraste e transformar a maquiagem.

3. Acabamentos também fazem diferença no resultado final

Imagem da Máscara de Cílios Big Bang 360 e Lapiseira Delineadora para Olhos Preto - Divulgação/Quem Disse, Berenice?/Vult

Além das cores escolhidas, a textura dos produtos influencia a forma como a maquiagem aparece nos olhos. Sombras metálicas, cintilantes e acetinadas refletem a luz e podem criar sensação de maior dimensão, enquanto acabamentos opacos ajudam a construir profundidade.

Para completar a produção, máscaras de cílios e delineadores são aliados na definição do olhar.