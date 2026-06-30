Nina Makeup transforma o ritual do café em experiência de beleza com lançamento da linha Coffee Make

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova coleção aposta em sensorialidade, brilho sofisticado e conexão emocional para transformar pequenos momentos da rotina em expressão de identidade

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O café deixou de ser apenas uma pausa no dia para se tornar um ritual. É nesse território entre presença, autocuidado e rotina real que nasce Coffee Make, a nova linha de glosses de Nina Makeup, criada para traduzir o universo do café em uma experiência de beleza sensorial.

A coleção - apresentada com exclusividade ao mercado e ao público na Beauty Show 2026 - estreia com dois glosses: Coffee e Latte (R$ 59,90 cada). Dois moods inspirados em diferentes sensações do universo do café.

O Gloss Coffee aposta em um brilho quente, intenso e luminoso, inspirado no café recém-passado. Já o Gloss Latte entrega uma proposta mais cremosa, confortável e elegante, com acabamento minimalista e brilho sofisticado. Mais do que cores e fragrâncias, a linha foi desenvolvida para unir performance, textura e experiência.

Os glosses possuem efeito espelhado, textura leve e não pegajosa, além de efeito 3D que valoriza visualmente os lábios. As fórmulas contam ainda com Vitamina E, Ácido Hialurônico e Manteiga de Karité, ativos responsáveis por promover hidratação intensa e conforto ao longo do uso.

A linha também mantém a mesma base tecnológica do Gloss Instant Glow Diamond, um dos produtos já conhecidos do portfólio da marca, agora reinterpretada dentro de uma proposta mais sensorial e emocional.

A coleção Coffee Make já está à venda em ninamakeup.com.br e nas perfumarias do Brasil. E por tempo limitado, também no e-commerce, o kit Coffee Combo Nina Makeup com Gloss Labial Latte + Copo Exclusivo (R$ 64,90).

