Nina Makeup transforma o ritual do café em experiência de beleza com lançamento da linha Coffee Make
Nova coleção aposta em sensorialidade, brilho sofisticado e conexão emocional para transformar pequenos momentos da rotina em expressão de identidade
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O café deixou de ser apenas uma pausa no dia para se tornar um ritual. É nesse território entre presença, autocuidado e rotina real que nasce Coffee Make, a nova linha de glosses de Nina Makeup, criada para traduzir o universo do café em uma experiência de beleza sensorial.
A coleção - apresentada com exclusividade ao mercado e ao público na Beauty Show 2026 - estreia com dois glosses: Coffee e Latte (R$ 59,90 cada). Dois moods inspirados em diferentes sensações do universo do café.
O Gloss Coffee aposta em um brilho quente, intenso e luminoso, inspirado no café recém-passado. Já o Gloss Latte entrega uma proposta mais cremosa, confortável e elegante, com acabamento minimalista e brilho sofisticado. Mais do que cores e fragrâncias, a linha foi desenvolvida para unir performance, textura e experiência.
Os glosses possuem efeito espelhado, textura leve e não pegajosa, além de efeito 3D que valoriza visualmente os lábios. As fórmulas contam ainda com Vitamina E, Ácido Hialurônico e Manteiga de Karité, ativos responsáveis por promover hidratação intensa e conforto ao longo do uso.
A linha também mantém a mesma base tecnológica do Gloss Instant Glow Diamond, um dos produtos já conhecidos do portfólio da marca, agora reinterpretada dentro de uma proposta mais sensorial e emocional.
A coleção Coffee Make já está à venda em ninamakeup.com.br e nas perfumarias do Brasil. E por tempo limitado, também no e-commerce, o kit Coffee Combo Nina Makeup com Gloss Labial Latte + Copo Exclusivo (R$ 64,90).