Nina Makeup lança linha de gloss labial inspirada no universo do café durante evento de beleza
A coleção Coffee Make apresenta duas opções de acabamento com ativos de tratamento como ácido hialurônico e foco no efeito espelhado.
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O mercado nacional de cosméticos ganhou uma nova opção voltada para o segmento de maquiagem labial. A marca Nina Makeup apresentou oficialmente a linha de glosses Coffee Make durante a feira Beauty Show.
A coleção foi desenvolvida com foco em produtos sensoriais e traz composições que tomam como referência as características visuais e de textura de variações da bebida de café.
Variações de acabamento e características visuais
A linha estreia no comércio com duas versões distintas de produtos, planejadas para atender a diferentes preferências estéticas de finalização na maquiagem do dia a dia.
Modelos que integram a coleção
- Gloss Coffee: Produto formulado com nuances quentes e brilho luminoso, inspirado nas características do café tradicional. O preço sugerido de venda é de R$ 59,90.
- Gloss Latte: Opção de perfil cremoso e acabamento minimalista, com foco em uma cobertura de brilho sutil. O valor sugerido ao consumidor é de R$ 59,90.
Composição da fórmula e tecnologia de hidratação
A formulação dos novos itens foi estruturada para agregar propriedades de cuidado com a pele dos lábios. Os cosméticos apresentam efeito tridimensional (3D) para valorização do contorno labial e acabamento espelhado.
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Para assegurar o conforto durante o uso prolongado, os produtos mantêm uma textura leve e com baixo índice de aderência pegajosa.
A base tecnológica do produto replica o sistema de brilho do portfólio regular da empresa, combinada a um complexo de tratamento que inclui Vitamina E, Ácido Hialurônico e Manteiga de Karité, componentes responsáveis por atuar na retenção da umidade natural e na hidratação da região.