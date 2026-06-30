Nina Makeup lança linha de gloss labial inspirada no universo do café durante evento de beleza

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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A coleção Coffee Make apresenta duas opções de acabamento com ativos de tratamento como ácido hialurônico e foco no efeito espelhado.

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O mercado nacional de cosméticos ganhou uma nova opção voltada para o segmento de maquiagem labial. A marca Nina Makeup apresentou oficialmente a linha de glosses Coffee Make durante a feira Beauty Show.

A coleção foi desenvolvida com foco em produtos sensoriais e traz composições que tomam como referência as características visuais e de textura de variações da bebida de café.

Variações de acabamento e características visuais

A linha estreia no comércio com duas versões distintas de produtos, planejadas para atender a diferentes preferências estéticas de finalização na maquiagem do dia a dia.

Modelos que integram a coleção

Gloss Coffee: Produto formulado com nuances quentes e brilho luminoso, inspirado nas características do café tradicional. O preço sugerido de venda é de R$ 59,90.

Produto formulado com nuances quentes e brilho luminoso, inspirado nas características do café tradicional. O preço sugerido de venda é de R$ 59,90. Gloss Latte: Opção de perfil cremoso e acabamento minimalista, com foco em uma cobertura de brilho sutil. O valor sugerido ao consumidor é de R$ 59,90.

Composição da fórmula e tecnologia de hidratação

A formulação dos novos itens foi estruturada para agregar propriedades de cuidado com a pele dos lábios. Os cosméticos apresentam efeito tridimensional (3D) para valorização do contorno labial e acabamento espelhado.

Para assegurar o conforto durante o uso prolongado, os produtos mantêm uma textura leve e com baixo índice de aderência pegajosa.

A base tecnológica do produto replica o sistema de brilho do portfólio regular da empresa, combinada a um complexo de tratamento que inclui Vitamina E, Ácido Hialurônico e Manteiga de Karité, componentes responsáveis por atuar na retenção da umidade natural e na hidratação da região.