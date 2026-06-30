7 produtos da Vult para adotar a tendência dark romantic beauty neste inverno

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A estética que combina olhos destacados e acabamento espelhado nos lábios ganha força na temporada fria, priorizando técnicas de esfumado.

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A temporada de inverno de 2026 traz como destaque no mercado de estética a tendência conhecida como dark romantic beauty.

A proposta atualiza a maquiagem para os dias frios ao combinar elementos de intensidade e traços delicados, resultando em produções focadas em olhos destacados, pele de aspecto natural e lábios com acabamento brilhante.

O conceito busca construir um visual expressivo sem necessariamente sobrecarregar a maquiagem diária.

Confira 7 sugestões de produtos Vult que vão desde o uso do lápis preto esfumado rente aos cílios até delineados definidos, acompanhados por lábios em tons de vinho ou vermelho com efeito glossy.

Técnicas para destacar o olhar

O direcionamento estético da estação foca na intensidade dos olhos, utilizando técnicas que diminuem a rigidez dos traços tradicionais e apostam na profundidade.

Esfumado e definição

Lápis para Olhos Preto Intenso (1,1g): Item utilizado rente aos cílios superiores ou inferiores para criar a base do olhar marcado. A recomendação para obter o efeito atual da tendência é esfumar o traço logo após a aplicação, deixando o acabamento menos rígido. Preço sugerido: R$ 13,90.

Lápis para Olhos Preto Intenso 1,1g - Divulgação

Delineador Líquido Preto (2,5ml): Funciona como alternativa para quem prefere linhas mais definidas em vez do acabamento esfumado. Permite a construção de traços finos, gráficos ou alongados. Preço sugerido: R$ 35,90.

Vult Preto - Delineador Líquido 2,5ml - Divulgação

Volume e contraste

Máscara de Cílios Super Fix (10g): Atua na finalização do olhar, conferindo destaque e sustentação tanto para o acabamento feito com lápis quanto para o delineado líquido. Preço sugerido: R$ 59,90.

Máscara de Cílios Super Fix Vult - Divulgação

Paleta de Sombras Soleil Sunset (3g): Reúne tons que ajudam a criar profundidade nas pálpebras, servindo para esfumar e equilibrar o contraste do pigmento preto na maquiagem. Preço sugerido: R$ 15,90.

Paleta de Sombras Soleil Sunset 3g - Divulgação

Acabamento labial e tons profundos

A composição labial do dark romantic beauty resgata cores escuras e texturas com alto índice de brilho, distanciando-se do efeito opaco que predominou em temporadas anteriores.

Contorno e pigmentação

Lapiseira Labial Vermelho Rubi (0,35g): Utilizada para delimitar a área da boca e garantir maior definição ao acabamento. Pode ser aplicada de forma isolada, combinada com batom ou como base para o gloss. Preço sugerido: R$ 25,90.

Lapiseira Labial Vermelho Rubi 0,35g - Divulgação

Batom Cremoso Vinho Intenso Hidra Lips (3,6g): O tom vinho surge como uma das cores-chave para o visual de inverno. A textura cremosa entrega pigmentação aos lábios, alinhando-se à proposta romântica da tendência. Preço sugerido: R$ 13,90.

Batom Cremoso Vinho Intenso Hidra Lips 3,6g - Divulgação

O efeito glossy

Gloss Labial Vermelho Rubi Glossy Lips 24/7 (5,2ml): Responsável por finalizar a produção, o produto confere a textura espelhada necessária para atualizar o visual. Pode ser aplicado diretamente sobre os lábios ou como camada superior ao batom e à lapiseira de contorno. Preço sugerido: R$ 40,90.