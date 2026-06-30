7 produtos da Vult para adotar a tendência dark romantic beauty neste inverno
A estética que combina olhos destacados e acabamento espelhado nos lábios ganha força na temporada fria, priorizando técnicas de esfumado.
Clique aqui e escute a matéria
A temporada de inverno de 2026 traz como destaque no mercado de estética a tendência conhecida como dark romantic beauty.
A proposta atualiza a maquiagem para os dias frios ao combinar elementos de intensidade e traços delicados, resultando em produções focadas em olhos destacados, pele de aspecto natural e lábios com acabamento brilhante.
O conceito busca construir um visual expressivo sem necessariamente sobrecarregar a maquiagem diária.
Confira 7 sugestões de produtos Vult que vão desde o uso do lápis preto esfumado rente aos cílios até delineados definidos, acompanhados por lábios em tons de vinho ou vermelho com efeito glossy.
Técnicas para destacar o olhar
O direcionamento estético da estação foca na intensidade dos olhos, utilizando técnicas que diminuem a rigidez dos traços tradicionais e apostam na profundidade.
Esfumado e definição
- Lápis para Olhos Preto Intenso (1,1g): Item utilizado rente aos cílios superiores ou inferiores para criar a base do olhar marcado. A recomendação para obter o efeito atual da tendência é esfumar o traço logo após a aplicação, deixando o acabamento menos rígido. Preço sugerido: R$ 13,90.
- Delineador Líquido Preto (2,5ml): Funciona como alternativa para quem prefere linhas mais definidas em vez do acabamento esfumado. Permite a construção de traços finos, gráficos ou alongados. Preço sugerido: R$ 35,90.
Volume e contraste
- Máscara de Cílios Super Fix (10g): Atua na finalização do olhar, conferindo destaque e sustentação tanto para o acabamento feito com lápis quanto para o delineado líquido. Preço sugerido: R$ 59,90.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Paleta de Sombras Soleil Sunset (3g): Reúne tons que ajudam a criar profundidade nas pálpebras, servindo para esfumar e equilibrar o contraste do pigmento preto na maquiagem. Preço sugerido: R$ 15,90.
Acabamento labial e tons profundos
A composição labial do dark romantic beauty resgata cores escuras e texturas com alto índice de brilho, distanciando-se do efeito opaco que predominou em temporadas anteriores.
Contorno e pigmentação
- Lapiseira Labial Vermelho Rubi (0,35g): Utilizada para delimitar a área da boca e garantir maior definição ao acabamento. Pode ser aplicada de forma isolada, combinada com batom ou como base para o gloss. Preço sugerido: R$ 25,90.
- Batom Cremoso Vinho Intenso Hidra Lips (3,6g): O tom vinho surge como uma das cores-chave para o visual de inverno. A textura cremosa entrega pigmentação aos lábios, alinhando-se à proposta romântica da tendência. Preço sugerido: R$ 13,90.
O efeito glossy
- Gloss Labial Vermelho Rubi Glossy Lips 24/7 (5,2ml): Responsável por finalizar a produção, o produto confere a textura espelhada necessária para atualizar o visual. Pode ser aplicado diretamente sobre os lábios ou como camada superior ao batom e à lapiseira de contorno. Preço sugerido: R$ 40,90.