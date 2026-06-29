Mel Maia revela a make prática com pele protegida e cílios marcados

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Beauty Voice de Make da marca aposta em fórmulas nacionais com performance de make gringa para uma rotina dinâmica, cobertura leve e cílios marcados

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Mel Maia amplia sua relação com a maquiagem em uma nova seleção de produtos pensada para uma rotina prática, urbana e em movimento. Depois de movimentar a conversa de beleza com itens para os lábios, a Beauty Voice de Make de Vult, agora, releva seus segredinhos para pele e olhos, reforçando uma beleza leve, funcional e com acabamento de impacto.



A atriz conta com três itens do portfólio na sua necessaire do dia a dia, o Sérum Facial BB Cream FPS 60, o Pó Compacto Facial FPS 90 Vult e a Máscara de Cílios Vult Extreme Bombastic. A combinação traduz uma maquiagem simples de reproduzir, com foco em pele uniforme, proteção solar elevada e cílios marcados.



A proposta conversa com uma rotina cada vez mais acelerada, em que a maquiagem precisa acompanhar diferentes momentos do dia sem exigir muitas etapas. O sérum BB Cream entra como aliado para uniformizar a pele com leveza e FPS 60, enquanto o pó compacto ajuda a selar a produção, controlar o brilho e reforçar a proteção com FPS 90. Para finalizar, a máscara de cílios cria um olhar mais expressivo, com efeito marcante e acabamento construível.



“Os lábios realmente são minha paixão, mas tenho me interessado cada vez mais por produtos de pele. Gosto daquela maquiagem que realça a beleza natural, então produtos que deixam a pele bonita, iluminada e com aspecto saudável sempre chamam minha atenção”, comenta Mel Maia.



Como Beauty Voice de Make de Vult, a atriz reforça a conexão da marca com uma geração que busca beleza com resultado, praticidade e informação de tendência. A escolha dos produtos traduz essa relação com a maquiagem de forma leve e funcional, com itens que ajudam a preparar, selar e finalizar a produção em poucos passos, acompanhando uma rotina dinâmica sem abrir mão de performance.



Com fórmulas de referência internacional e um olhar atento às necessidades da mulher contemporânea, Vult consolida seu posicionamento como smart choice em beleza: produtos práticos, eficientes e conectados a um estilo urbano, acelerado e cheio de personalidade, inspirado no ritmo de uma mulher nova-iorquina, que transita entre diferentes compromissos ao longo do dia e busca soluções inteligentes para acompanhar sua rotina.

Produtos em destaque

Sérum Facial BB Cream FPS 60, o Pó Compacto Facial FPS 90 e a Máscara de Cílios Vult Extreme Bombastic da Vult - Divulação/Vult

Sérum Facial BB Cream FPS 60 V160 30ml – Preço sugerido R$ 40,90



Produto multifuncional para a pele, com textura leve e FPS 60. Ajuda a uniformizar o tom, preparar a pele para a maquiagem e entregar acabamento natural para o dia a dia.

Pó Compacto Facial Médio Claro Cor 2 FPS 90 Vult 6g – R$ 58,90



Pó compacto com FPS 90, indicado para selar a maquiagem, controlar o brilho e manter a pele com acabamento uniforme ao longo do dia.

Máscara de Cílios Vult Extreme Bombastic 10g – R$ 59,90



Máscara de cílios para destacar o olhar e construir um efeito mais marcante. Pode ser aplicada em camadas, de acordo com o resultado desejado.