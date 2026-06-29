Lancôme lança Lash Idôle Curl Goddess e Lancôme Mascara Melter

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova máscara entrega curvatura duradoura e volume intenso, enquanto o inovador Mascara Melter remove até fórmulas à prova d’água com cuidado e eficaz

Clique aqui e escute a matéria

Lancôme, a marca número um de beleza de luxo do mundo, e reconhecida mundialmente por sua expertise em cílios, inaugura uma nova era de máscaras com o lançamento de Lash Idôle Curl Goddess, uma fórmula de alta performance que combina curvatura surreal à prova de quedas, volume intenso e fixação de longa duração em um único produto.

Desenvolvida para resolver um dos maiores desafios das máscaras curvadoras - a perda da curvatura ao longo do dia, a novidade dispensa o uso do curvador e entrega cílios definidos e volumosos desde a raiz.



Estrela da nova campanha global da marca, Olivia Rodrigo, embaixadora global de Lancôme, protagoniza uma narrativa poderosa de movimento, atitude e liberdade, simbolizando a performance impecável da máscara: curvatura inabalável, volume impactante e estilo sem limites.



Com um portfólio icônico de máscaras para todos os tipos de cílios, Lancôme eleva ainda mais sua expertise com Lash Idôle Curl Goddess. O lançamento marca um avanço tecnológico ao oferecer curvatura duradoura com volume, superando as limitações das fórmulas tradicionais que não conseguem manter o efeito ao longo do tempo.

Graças ao Fast-Setting Curl Complex, a fórmula envolve os cílios como um "blow-dry rápido", fixando a curvatura desde a raiz - e com a fórmula anti grumos e resíduos, garante um acabamento impecável do início ao fim do dia. O resultado é um efeito de até 150% de curvatura e até +8x mais volume, com até 30 horas de fixação¹ e até 24 horas de uso sem borrar, esfarelar ou pesar².



Inspirada em uma escova redonda de cabelo, a nova escova Lash Idôle Curl Goddess foi desenvolvida para esculpir os cílios com máxima precisão. Com curvatura em 40° que envolve cada cílio, ela deposita a quantidade ideal de produto desde a raiz por meio de micro-reservatórios duplos, garantindo volume intenso e curvatura elevada.



A tecnologia Idôle Twist permite alcançar até os cílios mais curtos, cobrindo fio a fio da raiz às pontas, para um efeito curvado, definido e impactante.



Lash Idôle Curl Goddess chega em uma embalagem rose gold com acabamento escovado, que alia sofisticação, ergonomia e precisão. Compacta e prática, é ideal para acompanhar o ritmo do dia a dia — uma verdadeira ferramenta de styling para os cílios.



REMOÇÃO INTELIGENTE: LANCÔME MASCARA MELTER



Após a performance máxima, a remoção também ganha inovação com o Lancôme Mascara Melter. O produto conta com o exclusivo pincel Lash Hugger, desenvolvido com tecnologia de dupla face: um lado arqueado, que abraça cada cílio desde a raiz, e um lado com nanofibras, que envolve e penteia suavemente até as pontas, promovendo uma remoção eficiente sem esforço.

A fórmula, composta por 93% de ingredientes de origem skincare, é enriquecida com óleo de jojoba e esqualano, garantindo a remoção até dos rímels mais resistentes, incluindo versões à prova d'água.



O Mascara Melter oferece um ritual de cuidado completo: sua formulação nutritiva condiciona os cílios por até 24 horas após o uso, com 91% das mulheres relatando menor incidência de quebra e queda dos cílios.

Indicado inclusive para olhos sensíveis, o produto marca uma nova era na rotina de beleza, eliminando a necessidade de esfregações repetidas e tornando a remoção de rímel uma experiência verdadeiramente prazerosa.



Remoção em quatro passos simples, em poucos minutos:

Passo 1: Com o lado arqueado do aplicador, deposite e sature a fórmula desde a raiz dos cílios; em seguida, utilize as nano cerdas para envolver e pentear até as pontas.

Passo 2: Deixe o Mascara Melter agir por 1 minuto para uma remoção rápida e eficaz.

Passo 3: Retire o produto com um algodão, garantindo uma remoção fácil, com menos atrito e sem esfregar.

Passo 4: Limpe o aplicador antes de fechá-lo e colocá-lo de volta no tubo.

