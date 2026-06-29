Lancôme lança Lash Idôle Curl Goddess e Lancôme Mascara Melter
Nova máscara entrega curvatura duradoura e volume intenso, enquanto o inovador Mascara Melter remove até fórmulas à prova d’água com cuidado e eficaz
Clique aqui e escute a matéria
Lancôme, a marca número um de beleza de luxo do mundo, e reconhecida mundialmente por sua expertise em cílios, inaugura uma nova era de máscaras com o lançamento de Lash Idôle Curl Goddess, uma fórmula de alta performance que combina curvatura surreal à prova de quedas, volume intenso e fixação de longa duração em um único produto.
Desenvolvida para resolver um dos maiores desafios das máscaras curvadoras - a perda da curvatura ao longo do dia, a novidade dispensa o uso do curvador e entrega cílios definidos e volumosos desde a raiz.
Estrela da nova campanha global da marca, Olivia Rodrigo, embaixadora global de Lancôme, protagoniza uma narrativa poderosa de movimento, atitude e liberdade, simbolizando a performance impecável da máscara: curvatura inabalável, volume impactante e estilo sem limites.
Com um portfólio icônico de máscaras para todos os tipos de cílios, Lancôme eleva ainda mais sua expertise com Lash Idôle Curl Goddess. O lançamento marca um avanço tecnológico ao oferecer curvatura duradoura com volume, superando as limitações das fórmulas tradicionais que não conseguem manter o efeito ao longo do tempo.
Graças ao Fast-Setting Curl Complex, a fórmula envolve os cílios como um "blow-dry rápido", fixando a curvatura desde a raiz - e com a fórmula anti grumos e resíduos, garante um acabamento impecável do início ao fim do dia. O resultado é um efeito de até 150% de curvatura e até +8x mais volume, com até 30 horas de fixação¹ e até 24 horas de uso sem borrar, esfarelar ou pesar².
Inspirada em uma escova redonda de cabelo, a nova escova Lash Idôle Curl Goddess foi desenvolvida para esculpir os cílios com máxima precisão. Com curvatura em 40° que envolve cada cílio, ela deposita a quantidade ideal de produto desde a raiz por meio de micro-reservatórios duplos, garantindo volume intenso e curvatura elevada.
A tecnologia Idôle Twist permite alcançar até os cílios mais curtos, cobrindo fio a fio da raiz às pontas, para um efeito curvado, definido e impactante.
Lash Idôle Curl Goddess chega em uma embalagem rose gold com acabamento escovado, que alia sofisticação, ergonomia e precisão. Compacta e prática, é ideal para acompanhar o ritmo do dia a dia — uma verdadeira ferramenta de styling para os cílios.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
REMOÇÃO INTELIGENTE: LANCÔME MASCARA MELTER
Após a performance máxima, a remoção também ganha inovação com o Lancôme Mascara Melter. O produto conta com o exclusivo pincel Lash Hugger, desenvolvido com tecnologia de dupla face: um lado arqueado, que abraça cada cílio desde a raiz, e um lado com nanofibras, que envolve e penteia suavemente até as pontas, promovendo uma remoção eficiente sem esforço.
A fórmula, composta por 93% de ingredientes de origem skincare, é enriquecida com óleo de jojoba e esqualano, garantindo a remoção até dos rímels mais resistentes, incluindo versões à prova d'água.
O Mascara Melter oferece um ritual de cuidado completo: sua formulação nutritiva condiciona os cílios por até 24 horas após o uso, com 91% das mulheres relatando menor incidência de quebra e queda dos cílios.
Indicado inclusive para olhos sensíveis, o produto marca uma nova era na rotina de beleza, eliminando a necessidade de esfregações repetidas e tornando a remoção de rímel uma experiência verdadeiramente prazerosa.
Remoção em quatro passos simples, em poucos minutos:
Passo 1: Com o lado arqueado do aplicador, deposite e sature a fórmula desde a raiz dos cílios; em seguida, utilize as nano cerdas para envolver e pentear até as pontas.
Passo 2: Deixe o Mascara Melter agir por 1 minuto para uma remoção rápida e eficaz.
Passo 3: Retire o produto com um algodão, garantindo uma remoção fácil, com menos atrito e sem esfregar.
Passo 4: Limpe o aplicador antes de fechá-lo e colocá-lo de volta no tubo.