fechar
Beleza | Notícia

D'Vence Cosmetics inicia expansão no Nordeste a partir de operação no Recife

A chegada ao mercado pernambucano faz parte do planejamento de crescimento nacional da empresa e marca o início da distribuição na região.

Por Bianca Tavares Publicado em 29/06/2026 às 11:48
A apresentação oficial da D'Vence Cosmetics ocorreu na unidade da rede Mundo do Cabeleireiro, localizada no RioMar Recife, na Zona Sul da capital pernambucana
A apresentação oficial da D'Vence Cosmetics ocorreu na unidade da rede Mundo do Cabeleireiro, localizada no RioMar Recife, na Zona Sul da capital pernambucana - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A marca D'Vence Cosmetics iniciou sua expansão pelo mercado do Nordeste com o lançamento de uma operação na cidade do Recife.

A apresentação oficial da marca ocorreu na unidade da rede Mundo do Cabeleireiro, localizada no RioMar Recife, na Zona Sul da capital pernambucana. A iniciativa faz parte do planejamento estratégico da empresa para ampliar sua presença em novos canais de distribuição pelo país.

Divulgação
Cronograma da D'Vence Cosmetics prevê a expansão gradual do portfólio com a introdução de novas linhas de tratamento - Divulgação

Estratégia de mercado e portfólio de produtos

O plano de expansão nacional da marca utiliza como modelo o desenvolvimento de produtos que associam conceitos tradicionais do mercado europeu à inovação tecnológica em cosméticos.

O portfólio inicial introduzido na região é voltado ao segmento de bem-estar e conta com formulações desenvolvidas a partir de ativos de alta performance.

Divulgação
A escolha do Recife como porta de entrada da D'Vence Cosmetics para o Nordeste se justifica pelo potencial econômico da região no setor de beleza e cuidados pessoais - Divulgação

Foco no desenvolvimento regional

De acordo com a administração da empresa, a escolha do Recife como porta de entrada para o Nordeste se justifica pelo potencial econômico da região no setor de beleza e cuidados pessoais.

A consolidação da operação local deve servir de base para a abertura de novos pontos de venda em outros estados vizinhos nos próximos meses.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O fundador da marca, Davi Batista, ressalta que o movimento busca estabelecer parcerias comerciais sólidas no mercado nordestino, considerado um dos mais dinâmicos do país para o setor de cosméticos.

"Escolhemos iniciar essa expansão pelo Recife porque acreditamos no potencial do Nordeste e na força das conexões que estamos construindo na região", afirma.

Divulgação
A marca D'Vence Cosmetics iniciou sua expansão pelo mercado do Nordeste com o lançamento de uma operação na cidade do Recife - Divulgação

Próximos passos e novos lançamentos

Após o início das vendas no varejo pernambucano, o cronograma da empresa prevê a expansão gradual do portfólio com a introdução de novas linhas de tratamento. O cronograma de distribuição e os novos pontos de venda no estado devem ser detalhados conforme o avanço das parcerias logísticas e comerciais na região.

Leia também

5 peças curingas que deixam qualquer guarda-roupa mais versátil
Moda

5 peças curingas que deixam qualquer guarda-roupa mais versátil
Miniaturas inteligentes: o que realmente vale levar na nécessaire de viagem
Beleza

Miniaturas inteligentes: o que realmente vale levar na nécessaire de viagem

Compartilhe

Tags