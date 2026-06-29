5 peças curingas que deixam qualquer guarda-roupa mais versátil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Elas combinam com diferentes estilos, atravessam tendências e ajudam a montar produções para o trabalho, passeios e eventos

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Montar um guarda roupa funcional não significa ter dezenas de peças. Na prática, quem consegue criar mais combinações costuma apostar em roupas versáteis, que conversam entre si e funcionam em diferentes ocasiões.

É por isso que consultores de imagem costumam falar em "peças curingas". Elas são aquelas escolhas que sobrevivem às mudanças da moda, facilitam a rotina e permitem criar looks completamente diferentes apenas trocando os acessórios ou a forma de usar.

Se você quer comprar menos e aproveitar mais o que já tem, estas cinco peças merecem espaço no armário.

1. Camisa branca de modelagem ampla

A camisa branca deixou de ser exclusiva do ambiente corporativo há muito tempo.

Hoje, ela aparece combinada com jeans, alfaiataria, saias, bermudas e até usada aberta sobre vestidos ou tops.

Modelagens mais amplas trazem um ar contemporâneo e funcionam durante o ano inteiro. Basta mudar os complementos para transformar completamente o visual.

2. Calça de alfaiataria

A alfaiataria vive um dos seus melhores momentos.

Uma boa calça reta ou de pernas levemente amplas pode acompanhar produções elegantes com salto, mas também funciona perfeitamente com tênis e camiseta.

As versões em tons neutros, como bege, cinza, marrom ou preto, oferecem ainda mais possibilidades de combinação.

3. Blazer estruturado

Poucas peças mudam tanto um look quanto um blazer.

Ele consegue transformar uma combinação simples de jeans e camiseta em uma produção sofisticada em poucos segundos.

Além do ambiente de trabalho, o blazer aparece cada vez mais em produções casuais, usado com shorts, vestidos, saias e até peças esportivas.

4. Jeans de lavagem clássica

As tendências mudam, mas um bom jeans continua indispensável.

Modelagens retas, wide leg ou levemente soltas seguem entre as favoritas porque equilibram conforto e elegância.

Optar por lavagens médias ou escuras facilita a criação de looks tanto para o dia quanto para a noite.

5. Tênis branco minimalista

O tênis branco se consolidou como um dos maiores curingas da moda atual.

Ele combina com vestidos, calças, conjuntos de alfaiataria, saias e até produções mais refinadas, criando um contraste moderno.

Modelos com design limpo e poucos detalhes costumam permanecer atuais por muito mais tempo.

O segredo está nas combinações

Um guarda roupa versátil não depende da quantidade de roupas, mas da capacidade que elas têm de conversar entre si.

Quando as peças funcionam em diferentes contextos, fica mais fácil criar novas produções, economizar nas compras e evitar a sensação de que "não há nada para vestir".