Guia prático para organizar suas fotos de viagem no celular e criar os melhores photo dumps no Instagram

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Está preparando uma viagem, mas ainda não organizou o seu celular para receber as fotos? Nós te ajudamos a encontrar poses, paisagens e inspirações!

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Uma viagem passa rápido, mas as fotos ficam. Seja um fim de semana na praia, uma aventura internacional ou um bate e volta para uma cidade vizinha, os registros costumam ocupar boa parte da memória do celular.

Mesmo quem ama dizer que o importante é viver o momento, também é bom olhar para trás e ter a recordação fiel de algo que te marcou. O problema é que muita gente só percebe a importância de organizar essas imagens depois, principalmente quando (frequentemente acontece) perde arquivos ou fica sem espaço para armazenar novos momentos.

Além disso, acontecem novas mudanças constantemente no Instagram, que sempre inova com recursos que deixam o feed cada vez mais criativo. Como sabemos que você provavelmente ocupou a mente com tarefas como organizar a mala, separar os pontos turísticos, comprar passagens e muito mais, decidimos montar uma lista completa para te ajudar a armazenar suas fotos com mais segurança e aproveitar melhor as ferramentas da rede social.

Dicas para tirar fotos de viagem

Antes de partir para o armazenamento, vamos começar com alguns cuidados que ajudam a melhorar a qualidade dos registros. Entre as principais dicas, estão:

Aproveitar a luz natural, principalmente no início da manhã e no fim da tarde.

Limpar a lente da câmera antes de fotografar.

Fazer mais de um enquadramento do mesmo cenário.

Misturar fotos abertas com imagens em detalhes.

Incluir pessoas nas paisagens para dar sensação de escala.

Evitar aplicar filtros muito fortes que alterem as cores naturais do destino.

Organize as fotos por destinos e datas

Depois da viagem, vale dedicar alguns minutos para organizar os registros, criando álbuns separados por cidade, passeio ou data facilita encontrar imagens meses ou até anos depois.

"Para quem quer registrar uma viagem de forma inesquecível, a organização é o primeiro passo. Minha recomendação é criar pastas específicas para o destino e dividi-las por dias ou eventos, como 'São João em Caruaru', separando as imagens por data ou pelas pessoas que aparecem nas fotos. Isso torna o processo muito mais produtivo", explica Giovanni Marinho, fotógrafo do Studio Magio.

Também é interessante apagar fotos repetidas, imagens borradas e capturas de tela que não fazem mais sentido. Isso libera espaço e deixa a galeria muito mais organizada.

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Ter mais de uma cópia reduz bastante o risco de perder arquivos importantes. Além disso a edição só deve ser feita depois de guardar os registros originais, já que muitas vezes as pessoas acabam se arrependendo de não ter salvado para refazer edições futuramente ou utilizar a foto em outra resolução caso tenham a vontade de imprimir ou publicar em diferentes plataformas.

"No final das contas, uma foto incrível depende muito mais de luz e autenticidade do que de técnicas complexas. Aproveite ao máximo a luz natural, posicione-se de frente para ela e explore o ambiente ao seu redor."

Como organizar o seu photo dump?

Para organizar o seu photo dump e o seu feed, vale ir atrás de algumas inspirações no Pinterest de "guias de feed", que ajudam a te guiar a como escolher a melhor ordem e harmonizar o seu perfil. Separamos uma base que é uma das queridinha, servindo tanto para carrossel como para ordem de postagens separadas:

objeto > foto de corpo inteiro > maquiagem > lugar/paisagem > selfie/detalhe do look > foto de corpo inteiro > lugar/paisagem

No aplicativo, também é possível encontrar ideias de legendas aesthetics, que dão aquele toque final para o seu post:

Para os stories, o ideal é contar com os layouts, que ajudam a colocar até seis fotos em um só card. Aproveite para fazer um resumo do dia, colocando emojis que remetem às atividades que estejam presentes: sol, lua, vinho, massa.

"Na hora de postar um photo dump nas redes sociais, o segredo é contar uma história. Em vez de jogar um amontoado de registros aleatórios, crie uma narrativa visual do seu dia: mostre a chegada ao local, os amigos, o acender de uma fogueira e, depois, uma foto em ângulo aberto (usando a lente 0.5x) para dar a dimensão do espaço. Além disso, fuja do óbvio. Uma boa cobertura de viagem não foca apenas em pessoas; registre o céu, um cachorro na rua, os detalhes de uma loja ou uma bebida típica", complementa.

Outra opção é fazer as famosas colagens, com uma junção de fotos/ícones sem fundo que destacam os pontos altos da sua viagem. Aplicativos como RemoveBG (remoção de fundo da foto), Picsart, SCRL e o Preview são excelentes opções gratuitas que já contam com modelos prontos ou inspirações para sua produção.

Há também a opção de publicar duas imagens em um único conteúdo, seja para comparar lugares, mostrar antes e depois ou criar um efeito criativo. Existem duas maneiras de fazer isso:

Usando o recurso Layout nos Stories

O processo é simples:

Abra os Stories.

Selecione a opção Layout.

Escolha o modelo com duas divisões.

Tire duas fotos na hora ou selecione imagens da galeria.

Ajuste a publicação e compartilhe.

Criando uma foto dupla para o feed

Para publicar uma única imagem dividida ao meio no feed, normalmente é necessário utilizar aplicativos de edição ou montagem.

Basta escolher um modelo com duas fotos lado a lado, inserir as imagens desejadas, salvar a montagem e publicá-la normalmente no Instagram.

Outra opção é criar uma publicação em carrossel, que aceita até 20 fotos consecutivas que contam uma mesma história.

"Crie uma identidade própria na edição, seja deixando as cores mais quentes para transmitir a energia de uma festa, seja definindo um estilo que vire sua marca registrada, é o que torna o registro único. O mais importante é imprimir a sua personalidade na imagem, e não apenas seguir os padrões que a sociedade impõe", aconselha Giovanni.

Faça backup antes mesmo de voltar para casa

O maior erro é esperar o fim da viagem para salvar as imagens. Se o celular for perdido, roubado ou apresentar algum defeito, todas as lembranças podem desaparecer.

O ideal é ativar o backup automático em serviços de nuvem ainda antes da viagem. Assim, cada foto feita já começa a ser enviada para um servidor seguro sempre que houver conexão com a internet.

Outra alternativa é copiar os arquivos diariamente para um notebook, SSD portátil ou HD externo.

Encontrar um equilíbrio entre registrar os melhores momentos e aproveitar cada experiência costuma render lembranças ainda mais especiais, tanto na memória quanto na galeria do celular. Já sabe como vai aproveitar melhor os seus registros?