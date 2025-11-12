Dailus lança coleção "Morango do Amor" inspirada no doce que virou fenômeno nas redes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Depois de conquistar o paladar e as timelines, o doce mais comentado do ano acaba de ganhar uma versão beauty irresistível

A Dailus, conhecida por seu espírito criativo e irreverente, apresenta a coleção “Morango do Amor”, inspirada na sobremesa que se tornou um verdadeiro surto coletivo nas redes sociais.



Com mais de 200 milhões de visualizações no TikTok, o “Morango do Amor” transcendeu a culinária e se transformou em um ícone pop de 2025.

Agora, a Dailus traduz esse sucesso em uma linha de esmaltes e glosses que unem estética vibrante, toque nostálgico e tendência fashion.



A coleção traz 6 esmaltes e 4 glosses com fragrância adocicada e acabamento variado — do cremoso ao superbrilhante — em tons que evocam o encanto e a sensualidade do doce clássico:

Calda de Açúcar: rosa suave e cremoso, puro desejo.



rosa suave e cremoso, puro desejo. Brigadeiro de Morango: rosa bebê que traduz doçura e aconchego.

rosa bebê que traduz doçura e aconchego. Leite Condensad o: creme delicado e irresistível.

o: creme delicado e irresistível. Ponto de Caramelo : quente e sofisticado, impossível de errar.

: quente e sofisticado, impossível de errar. Morangão : vermelho vibrante para quem ama intensidade.

: vermelho vibrante para quem ama intensidade. Cobertura Crocante: vermelho marcante, digno de repetir a dose.



Veganos e cruelty-free, os esmaltes garantem alta cobertura, brilho intenso, secagem rápida e longa duração.

Já os glosses labiais completam o ritual de beleza com fórmula hipoalergênica e livre de parabenos, enriquecida com Esqualano Vegetal, Ácido Hialurônico e Vitamina E, ativos que hidratam e revitalizam os lábios ao longo do dia.

“O Morango do Amor deixou de ser apenas uma sobremesa para se tornar um fenômeno cultural. Foram mais de 200 milhões de visualizações e cerca de R$ 4 milhões movimentados em 15 dias. Quando vimos esse comportamento ganhar as redes, entendemos que ele representava exatamente o que a Dailus acredita sobre beleza: algo que desperta os sentidos e conecta as pessoas de forma afetiva”, explica Carolina Bertelli, diretora de Marketing e Desenvolvimento de Produto da marca.

O lançamento mais doce e divertido de 2025 já está disponível no site oficial da Dailus e nas principais perfumarias e farmácias de todo o Brasil.