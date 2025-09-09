Nina Makeup lança três novidades exclusivas na Beauty Fair 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gloss Instant Glow Morango do Amor e Máscaras de cílios Pantenol Lashes Brown e Cherry reforçam estratégia de expansão da marca na feira

De 6 a 9 de setembro, Nina Makeup participa da Beauty Fair 2025, em São Paulo, com a maior presença de sua história no evento. Reconhecida por unir qualidade, embalagem premium e preço competitivo, a marca apresenta três lançamentos exclusivos que refletem inovação e conexão com tendências atuais: Máscaras de Cílios Pantenol Lashes Brown e Cherry e o Gloss Instant Glow Morango do Amor.

Ampliando o sucesso da linha Pantenol Lashes, a Nina Makeup traz duas novas versões de máscara de cílios.

A Brown aposta em um marrom sofisticado para um visual natural e elegante, enquanto a Cherry apresenta um tom bordô vibrante. Ambas contam com fórmula enriquecida com Pantenol e Óleo de Argan, que hidratam e nutrem os fios, além da tecnologia peel off, que garante longa duração, remoção prática e aplicação sem borrões.

Máscaras de Cílios Pantenol Lashes Brown e Cherry e o Gloss Instant Glow Morango do Amor - Divulgação

Entre as novidades, a marca maranhense de maquiagem também lança o Gloss Instant Glow Morango do Amor inspirado no doce icônico que se tornou febre nas redes sociais e ganhou espaço na moda e na beleza.

Com tom vermelho luminoso, partículas douradas e aroma de morango, o produto entrega brilho intenso e efeito glow sofisticado, podendo ser usado sozinho ou sobre o batom.

“Estamos sempre atentos ao que move a beleza brasileira. O gloss Morango do Amor traduz esse momento cultural de forma divertida e elegante, ao mesmo tempo em que reforça nosso compromisso em oferecer inovação acessível”, afirma Shirley Costa, CEO e fundadora da Nina Makeup.

Expansão consolidada na Beauty Fair

Fundada em 2016, a Nina Makeup se consolidou como uma das marcas nacionais mais promissoras do setor.

Presente em mais de 4 mil pontos de venda em todo o Brasil e com mais de 140 itens em portfólio, a marca chega à Beauty Fair 2025 ocupando dois estandes, um voltado para negócios (B2B) e outro para consumidores finais, com experiências, ativações e lançamentos em primeira mão.