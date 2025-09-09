fechar
Beleza | Notícia

Nina Makeup lança três novidades exclusivas na Beauty Fair 2025

Gloss Instant Glow Morango do Amor e Máscaras de cílios Pantenol Lashes Brown e Cherry reforçam estratégia de expansão da marca na feira

Por Alice Lins Publicado em 09/09/2025 às 21:02
Gloss Instant Glow Morango do Amor e Máscaras de Cílios Pantenol Lashes Brown
Gloss Instant Glow Morango do Amor e Máscaras de Cílios Pantenol Lashes Brown - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

De 6 a 9 de setembro, Nina Makeup participa da Beauty Fair 2025, em São Paulo, com a maior presença de sua história no evento. Reconhecida por unir qualidade, embalagem premium e preço competitivo, a marca apresenta três lançamentos exclusivos que refletem inovação e conexão com tendências atuais: Máscaras de Cílios Pantenol Lashes Brown e Cherry e o Gloss Instant Glow Morango do Amor.

Ampliando o sucesso da linha Pantenol Lashes, a Nina Makeup traz duas novas versões de máscara de cílios.

A Brown aposta em um marrom sofisticado para um visual natural e elegante, enquanto a Cherry apresenta um tom bordô vibrante. Ambas contam com fórmula enriquecida com Pantenol e Óleo de Argan, que hidratam e nutrem os fios, além da tecnologia peel off, que garante longa duração, remoção prática e aplicação sem borrões.

Divulgação
Máscaras de Cílios Pantenol Lashes Brown e Cherry e o Gloss Instant Glow Morango do Amor - Divulgação

Entre as novidades, a marca maranhense de maquiagem também lança o Gloss Instant Glow Morango do Amor inspirado no doce icônico que se tornou febre nas redes sociais e ganhou espaço na moda e na beleza.

Com tom vermelho luminoso, partículas douradas e aroma de morango, o produto entrega brilho intenso e efeito glow sofisticado, podendo ser usado sozinho ou sobre o batom.

“Estamos sempre atentos ao que move a beleza brasileira. O gloss Morango do Amor traduz esse momento cultural de forma divertida e elegante, ao mesmo tempo em que reforça nosso compromisso em oferecer inovação acessível”, afirma Shirley Costa, CEO e fundadora da Nina Makeup.

Expansão consolidada na Beauty Fair

Fundada em 2016, a Nina Makeup se consolidou como uma das marcas nacionais mais promissoras do setor.

Presente em mais de 4 mil pontos de venda em todo o Brasil e com mais de 140 itens em portfólio, a marca chega à Beauty Fair 2025 ocupando dois estandes, um voltado para negócios (B2B) e outro para consumidores finais, com experiências, ativações e lançamentos em primeira mão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Avon compartilha 4 dicas de maquiagem infalíveis para realçar peles pretas e pardas
MAQUIAGEM

Avon compartilha 4 dicas de maquiagem infalíveis para realçar peles pretas e pardas
Quem Disse, Berenice? atende a pedidos dos consumidores e anuncia comeback da coleção inspirada em Harry Potter
QDB

Quem Disse, Berenice? atende a pedidos dos consumidores e anuncia comeback da coleção inspirada em Harry Potter

Compartilhe

Tags