Nina Makeup lança três novidades exclusivas na Beauty Fair 2025
Gloss Instant Glow Morango do Amor e Máscaras de cílios Pantenol Lashes Brown e Cherry reforçam estratégia de expansão da marca na feira
De 6 a 9 de setembro, Nina Makeup participa da Beauty Fair 2025, em São Paulo, com a maior presença de sua história no evento. Reconhecida por unir qualidade, embalagem premium e preço competitivo, a marca apresenta três lançamentos exclusivos que refletem inovação e conexão com tendências atuais: Máscaras de Cílios Pantenol Lashes Brown e Cherry e o Gloss Instant Glow Morango do Amor.
Ampliando o sucesso da linha Pantenol Lashes, a Nina Makeup traz duas novas versões de máscara de cílios.
A Brown aposta em um marrom sofisticado para um visual natural e elegante, enquanto a Cherry apresenta um tom bordô vibrante. Ambas contam com fórmula enriquecida com Pantenol e Óleo de Argan, que hidratam e nutrem os fios, além da tecnologia peel off, que garante longa duração, remoção prática e aplicação sem borrões.
Entre as novidades, a marca maranhense de maquiagem também lança o Gloss Instant Glow Morango do Amor inspirado no doce icônico que se tornou febre nas redes sociais e ganhou espaço na moda e na beleza.
Com tom vermelho luminoso, partículas douradas e aroma de morango, o produto entrega brilho intenso e efeito glow sofisticado, podendo ser usado sozinho ou sobre o batom.
“Estamos sempre atentos ao que move a beleza brasileira. O gloss Morango do Amor traduz esse momento cultural de forma divertida e elegante, ao mesmo tempo em que reforça nosso compromisso em oferecer inovação acessível”, afirma Shirley Costa, CEO e fundadora da Nina Makeup.
Expansão consolidada na Beauty Fair
Fundada em 2016, a Nina Makeup se consolidou como uma das marcas nacionais mais promissoras do setor.
Presente em mais de 4 mil pontos de venda em todo o Brasil e com mais de 140 itens em portfólio, a marca chega à Beauty Fair 2025 ocupando dois estandes, um voltado para negócios (B2B) e outro para consumidores finais, com experiências, ativações e lançamentos em primeira mão.