Faça chuva ou faça sol: por que o protetor solar deve ser seu aliado todos os dias

O uso diário do protetor solar é indispensável, independentemente da estação ou da intensidade do sol. Confira tudo sobre o assunto!

Por Samara Cinobio Publicado em 02/09/2025 às 20:47
Natura Solar, nova linha de protetores solares desenvolvida para promover uma relação saudável com o sol
Natura Solar, nova linha de protetores solares desenvolvida para promover uma relação saudável com o sol - Divulgação/Natura

Na última semana, um ator global viralizou nas redes sociais ao aparecer aplicando protetor solar em um dia nublado, levantando a pergunta que muita gente ainda se faz: preciso usar protetor mesmo quando o sol não está tão forte? A resposta é simples: sim.

Dermatologistas reforçam que a proteção deve ser constante — faça frio, chuva ou calor — para prevenir doenças de pele e manter sua saúde em dia.

O protetor solar é a principal barreira contra os danos causados pela radiação ultravioleta (UVA e UVB). Os raios UVA, que atravessam nuvens e vidros, aceleram o envelhecimento da pele e contribuem para manchas e rugas.

Já os UVB são os grandes responsáveis por queimaduras e vermelhidões. Ambos, a longo prazo, estão relacionados ao risco de câncer de pele.

Engana-se quem acredita que os riscos só existem no verão ou na praia. Mesmo em dias frios e nublados, a radiação chega até nós — e é nesse ponto que o uso diário do protetor se torna um verdadeiro ato de prevenção.

Além de proteger, ele também ajuda a evitar melasma, acne solar e outros problemas dermatológicos, além de ser considerado o melhor “anti sinais” para a pele.

É claro que o sol também tem seus benefícios: auxilia na produção de vitamina D, fortalece os ossos e contribui para o bem-estar. Mas, para aproveitar seus pontos positivos, é essencial ter moderação e manter a pele protegida.

Pensando em todos esses benefícios e na necessidade de proteção diária, a Natura, líder em beleza e cuidados pessoais no Brasil, apresenta sua nova linha de protetores solares, Natura Solar.

Desenvolvida para toda a família e para diferentes rotinas, a linha combina fórmulas leves, resistentes à água e com acabamento invisível em todos os tons de pele, além da exclusiva tecnologia BioProteção, que une filtros potentes a ingredientes da biodiversidade brasileira.

O resultado é uma tripla ação que protege contra os raios UVA/UVB, previne danos ao DNA e sinais do envelhecimento precoce, enquanto mantém a pele hidratada e saudável.

Com opções que atendem desde o uso diário até momentos de alta exposição solar, Natura Solar convida todos a viverem uma relação mais equilibrada e consciente com o sol — agora com ainda mais inovação, cuidado e praticidade.

Confira as opções de protetores solares que complementam o portfólio da marca:

Protetor Solar Facial Stick FPS 50 Natura Solar - R$ 125,90

O novo protetor facial da Natura possui um toque aveludado, efeito matte e acabamento invisível. Ele cuida e mantém a hidratação da pele, disfarçando a aparência dos poros.

Resistente à água e ao suor, este protetor é ideal para uso diário no rosto até a alta exposição solar, inclusive para praticar atividades físicas. O produto é aprovado por consumidores de todos os tons de pele.

