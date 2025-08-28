fechar
Skincare para quem tem rosácea: o que usar e o que evitar~´[~+]]

Montar uma rotina de skincare adequada é essencial não só para controlar os sintomas, mas também para proporcionar mais conforto e proteção

Por Bruna Oliveira Publicado em 28/08/2025 às 16:01
Mulher com rosácea no rosto
Mulher com rosácea no rosto - iStock

A rosácea é uma condição de pele que vai muito além da simples vermelhidão no rosto.

Ela pode causar sensibilidade, ardência, descamação e até pequenas lesões, o que torna o cuidado diário um verdadeiro desafio.

Montar uma rotina de skincare adequada é essencial não só para controlar os sintomas, mas também para proporcionar mais conforto e proteção.

O segredo está em apostar em ativos suaves e fórmulas que acalmem, ao mesmo tempo em que evitam produtos que podem agravar a irritação.

O que usar

Limpeza delicada: escolha sabonetes faciais suaves, de preferência com fórmulas cremosas ou em gel não espumante, que não removem a barreira natural da pele.

Hidratação calmante: loções e cremes ricos em ingredientes como niacinamida, aloe vera e ácido hialurônico ajudam a reduzir a vermelhidão e a manter a pele hidratada.

Protetor solar: indispensável para quem tem rosácea, deve ser de uso diário, com textura leve e preferencialmente mineral, que causa menos irritação.

Produtos calmantes: ativos como camomila, centella asiática e madecassoside ajudam a suavizar o desconforto e a reduzir crises.

O que evitar

  • Esfoliantes físicos ou químicos agressivos: podem agravar a sensibilidade e aumentar a vermelhidão.
  • Produtos com álcool ou fragrância: ressecam e irritam a pele, desencadeando crises.
  • Ativos muito potentes sem acompanhamento: ácidos fortes, como o retinol em altas concentrações, devem ser usados com cautela, sempre observando a reação da pele.
  • Água muito quente no rosto: favorece a dilatação dos vasos e intensifica a vermelhidão.

Equilíbrio é a chave

Mais do que usar muitos produtos, o ideal é apostar em uma rotina minimalista, suave e consistente, respeitando os limites da pele.

Assim, é possível reduzir os desconfortos da rosácea e conquistar mais confiança com a própria aparência.

