Beleza | Notícia

Quer uma barba cheia e bem cuidada? Veja 4 dicas para um crescimento saudável

Com constância, bons hábitos e paciência, é possível conquistar uma barba mais cheia, bonita e saudável. Confira 4 dicas para cuidar da sua barba

Por Guilherme Gusmão Publicado em 28/08/2025 às 17:20
Homem cuidando da barba
Homem cuidando da barba - iStock

A barba se tornou muito mais do que uma tendência: para muitos homens, é símbolo de estilo, personalidade e autoestima.

Mas deixar a barba crescer vai além de simplesmente "parar de fazer a barba", é preciso paciência, cuidado e atenção à saúde dos fios e da pele.

Se você está querendo conquistar uma barba cheia, bonita e bem cuidada, confira 4 dicas essenciais para estimular o crescimento saudável e evitar problemas como falhas, coceiras e irritações:

1. Cuide da sua alimentação e hidratação

Assim como o cabelo, a barba depende de nutrientes para crescer forte.

Alimentos ricos em proteínas, vitaminas A, C, E e do complexo B, além de minerais como zinco e ferro, ajudam a fortalecer os folículos e estimular o crescimento dos fios.

Beber bastante água também é fundamental para manter a pele hidratada e o organismo funcionando bem — o que reflete diretamente na saúde da barba.

2. Higiene e esfoliação fazem a diferença

Lavar o rosto com um sabonete adequado para seu tipo de pele ajuda a evitar acúmulo de oleosidade e resíduos que podem obstruir os poros.

Além disso, esfoliar o rosto de uma a duas vezes por semana remove células mortas, desobstrui os folículos e estimula a circulação sanguínea na região — favorecendo o crescimento da barba.

Evite usar produtos agressivos ou sabonetes corporais, que podem ressecar a pele e prejudicar os fios.

3. Hidrate a pele e os fios com produtos específicos

A pele sob a barba precisa de hidratação tanto quanto o rosto sem pelos.

O uso regular de óleos para barba, bálsamos e cremes hidratantes próprios para a região ajuda a nutrir os fios, controlar o frizz e reduzir a coceira, especialmente nas fases iniciais do crescimento.

Esses produtos também deixam a barba com aspecto mais alinhado e saudável — e com um cheirinho agradável.

4. Tenha paciência e não se desespere com as falhas

Cada pessoa tem um ritmo diferente de crescimento da barba, e fatores genéticos influenciam muito nesse processo.

Durante os primeiros meses, é comum surgirem falhas ou áreas com crescimento desigual, mas isso pode melhorar com o tempo, os cuidados certos e até pequenas aparadas estratégicas.

Evite raspar na esperança de que "cresça mais forte". Isso é mito. Em vez disso, mantenha uma rotina de cuidados e considere buscar orientação dermatológica se perceber que os fios não evoluem.

