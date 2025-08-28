4 dicas essenciais para escolher o batom ideal na loja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Escolher o batom ideal exige autoconhecimento e testes. Com essas dicas, sua compra será mais segura e seu sorriso, ainda mais bonito

Clique aqui e escute a matéria

Escolher o batom perfeito pode parecer simples, mas na prática nem sempre é fácil decidir qual cor, textura ou acabamento combina mais com você.

Seja para um look do dia a dia, um evento especial ou uma mudança de visual, a escolha certa pode transformar totalmente a maquiagem e elevar a autoestima.

Se você já passou pela dúvida na hora de comprar batom, confira estas 4 dicas essenciais para acertar na escolha direto na loja e sair com o produto ideal para o seu estilo:

1. Conheça o seu tom de pele

A primeira regra para escolher a cor do batom é identificar seu tom de pele — claro, médio ou escuro — e o subtom, que pode ser quente, frio ou neutro.

Pessoas com subtom quente ficam ótimas com tons terrosos, alaranjados e vermelhos quentes, enquanto quem tem subtom frio geralmente combina melhor com rosas, vinhos e vermelhos azulados.

Não hesite em pedir ajuda a um atendente ou até mesmo usar apps e ferramentas online para identificar seu subtom, assim você reduz as chances de comprar uma cor que não favorece.

2. Teste o batom na pele, não só no braço

Muitas vezes testamos a cor do batom no dorso da mão ou braço, mas isso pode enganar — a pele da boca tem textura e tonalidade diferentes.

O ideal é passar um pouco do batom direto no lábio para ver como ele se comporta, tanto na cor quanto na textura.

Se não for possível aplicar nos lábios (por questões de higiene), utilize os aplicadores descartáveis disponíveis nas lojas e faça o teste com cuidado. Aproveite também para avaliar o cheiro e a sensação do produto na boca.

3. Considere o acabamento e a textura

Além da cor, o acabamento do batom — matte, cremoso, acetinado, gloss — faz toda a diferença no resultado final e na durabilidade.

Os batons matte são mais resistentes e indicados para quem quer longa duração, mas podem ressecar os lábios; já os cremosos trazem conforto e brilho, porém exigem retoques frequentes.

Analise seu estilo de vida e o que você espera do produto: se quer algo para o dia a dia, um batom hidratante pode ser ideal; para festas e eventos, o matte ou com alta pigmentação costuma ser melhor.

4. Pense na versatilidade e no seu guarda-roupa

Um batom que harmonize com seu estilo pessoal e as cores do seu guarda-roupa vai facilitar muito o uso no dia a dia.

Se você costuma usar roupas neutras, cores vibrantes ou tons mais sóbrios podem fazer toda a diferença.

Por outro lado, se gosta de looks coloridos, talvez prefira batons mais neutros para equilibrar. Levar isso em consideração evita que o batom fique esquecido na gaveta.