Não é preciso trocar toda a louça para preparar uma recepção especial. Algumas combinações de cores e acessórios ajudam a transformar a mesa da ceia.

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Receber a família no Natal não precisa significar gastar muito com decoração. Uma mesa bem organizada pode ganhar clima de festa com peças que já fazem parte da casa, alguns acessórios temáticos e uma combinação de cores pensada para a ocasião.

A dica é escolher uma paleta e aproveitar itens versáteis, que também possam ser usados em almoços e jantares durante o restante do ano. Louças neutras, copos transparentes e pequenos arranjos são algumas alternativas para montar uma mesa bonita sem comprometer o orçamento.

Como montar uma mesa de Natal bonita e econômica?

Antes de comprar novos acessórios, vale conferir o que já existe em casa. Pratos brancos, taças transparentes e guardanapos de tecido, por exemplo, podem servir de base para diferentes estilos de decoração.

Imagem de uma mesa posta para o Natal - Divulgação/Ferreira Costa

Escolha uma paleta de cores

Verde, vermelho, branco e dourado são algumas possibilidades para criar uma composição natalina. Não é necessário usar todas as cores ao mesmo tempo: escolher duas ou três tonalidades ajuda a manter a harmonia.

Uma sugestão é combinar jogos americanos e guardanapos verdes com pratos brancos ou em tons neutros.

Na Ferreira Costa, um kit com seis jogos americanos retangulares e guardanapos bordados em verde-escócia aparece por R$ 139,90, enquanto as argolas natalinas decorativas da Nascente custam R$ 8,90 cada.

Invista em louças que possam ser reaproveitadas

Se a ideia é comprar um aparelho de jantar, vale priorizar modelos neutros, que não fiquem restritos às festas de fim de ano. O conjunto Dunna, da Bianchini, tem 16 peças de porcelana bege e está anunciado por R$ 239,90 na Ferreira Costa durante a Black Friday.

Copos e taças transparentes também são escolhas versáteis. Entre as opções da loja estão o conjunto com seis copos de vidro da Bianchini, por R$ 29,90, e o jogo com seis taças para sobremesa da Ingá, por R$ 69,90.

Decore o centro da mesa sem atrapalhar a ceia

Enfeites menores ajudam a criar o clima natalino sem ocupar o espaço das travessas e dos pratos. Um festão aramado da Dea, por R$ 9,90, pode ser combinado com uma pequena árvore de mesa da Nascente, por R$ 14,90.

Outra possibilidade é montar um arranjo com a haste decorativa Berry vermelha, da Dea, por R$ 9,99, e um vaso de vidro de 16 x 8 cm, da Cristais Parisiense, por R$ 49,90. Folhagens e detalhes em vermelho também podem decorar um aparador próximo à mesa.

Como economizar na decoração da ceia de Natal?

Uma forma de controlar os gastos é definir o orçamento antes de começar as compras e priorizar o que realmente está faltando. Jogos americanos, guardanapos e enfeites pequenos podem renovar a aparência de uma mesa sem exigir a substituição de toda a louça.

Também vale escolher peças que tenham utilidade em outras ocasiões. Assim, a decoração natalina não precisa ficar guardada durante o restante do ano, e o investimento pode ser aproveitado em diferentes momentos.

Os produtos citados estão disponíveis na Ferreira Costa, pelo site e aplicativo da rede, mas preços e condições podem variar. O kit de jogos americanos e guardanapos, especificamente, tem venda exclusivamente online.

