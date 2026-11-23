Turnê Sorriso Eu Gosto no Pagode acontece no dia 28 de novembro, na Área Externa do Centro de Convenções, com repertório de clássicos do gênero

O grupo Sorriso Maroto chega ao Recife no dia 28 de novembro com a turnê “Sorriso Eu Gosto no Pagode”. A apresentação acontece a partir das 15h, na Área Externa do Centro de Convenções, e aposta no formato de roda de samba com palco em 360 graus.

O espetáculo resgata a atmosfera do início da trajetória do grupo, há 28 anos, reunindo faixas não autorais e sucessos da própria banda. O repertório inclui músicas do Exaltasamba e do Soweto, registradas nos primeiros volumes do projeto audiovisual, além de composições próprias como “Ela” e “80 Anos”.

“Fizemos duas edições no início de 2025, e mais duas este ano, e agora estamos ansiosos para levar essa turnê para todo o Brasil. Esse show nos leva para o nosso ano de formação, uma fase em que não tínhamos shows em grandes palcos, com plateia cheia e nem bagagem profissional para performar como os artistas do rádio e da TV faziam”, conta o vocalista Bruno Cardoso.

Repertório e participações



O roteiro musical também contempla clássicos do Fundo de Quintal — presentes no terceiro volume do projeto, vencedor do Grammy Latino 2025 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode —, além de faixas do Só Pra Contrariar e Raça Negra. Canções antigas do Sorriso Maroto regravadas no quinto disco da série, “Sorriso Eu Gosto No Pagode – Lado B”, completam a seleção.

Seguindo o formato das gravações originais, o show na capital pernambucana contará com convidados especiais, cujos nomes não foram divulgados antecipadamente. “Em cada cidade teremos dois convidados, como manda um bom pagode”, afirma Bruno Cardoso. “Convidar os nossos amigos, como fizemos no primeiro e no último volumes do projeto, também é um ponto alto desse novo evento”, acrescenta o cantor.

Serviço

