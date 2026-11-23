Fernanda Abreu, Karol Conká, Boogarins e Major RD estão entre os nomes do festival em 28 de novembro, na UFPE, com mais de 12 horas de shows

O Festival No Ar Coquetel Molotov chega à sua 23ª edição em 28 de novembro, no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife. O evento reúne mais de 25 atrações nacionais e internacionais ao longo de mais de 12 horas de programação, divididas entre os palcos Molotov, Concha Acústica e KMKAZE.

A grade artística mistura diferentes gerações e estilos da música independente. Entre os nomes anunciados estão Fernanda Abreu, Karol Conká, Azymuth, Boogarins, Cidadão Instigado, Major RD, NandaTsunami, Bia Soull e O Kannalha. A programação internacional inclui o produtor norte-americano MikeQ, além de D'Leesa e Naaz.

Criado em 2004, o festival construiu uma trajetória voltada à experimentação artística, à abertura de espaço para novos artistas e ao diálogo entre a cena local e nomes de fora. Em 2025, o No Ar Coquetel Molotov recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco.

Bastidores e expansão da bilheteria no Nordeste



Pelo terceiro ano consecutivo, a venda oficial de ingressos do festival fica a cargo da plataforma francesa Shotgun, que também oferece ferramentas de gestão de vendas e relacionamento com o público aos organizadores. De acordo com a empresa, o número de eventos cadastrados na plataforma no Recife dobrou em relação a 2025, em um movimento de ampliação da atuação no Nordeste.

“O Nordeste tem uma produção cultural extremamente relevante e uma cena independente que merece cada vez mais visibilidade e estrutura. Para a Shotgun, estar ao lado de um festival com a trajetória do No Ar Coquetel Molotov é uma oportunidade de fortalecer nossa relação com produtores locais e contribuir para o desenvolvimento do mercado de eventos na região. Nosso objetivo é estar próximo de quem movimenta essas cenas e ajudar a conectar essas iniciativas a novos públicos”, afirma Guilherme Brassarotto, General Manager da Shotgun.

Para o executivo, o suporte tecnológico da plataforma busca apoiar produtores na leitura de dados do público e na sustentabilidade de iniciativas independentes. “Nosso trabalho vai muito além da mera venda de ingressos. Queremos oferecer ferramentas que ajudem os produtores a entender melhor seu público, tomar decisões comerciais mais estratégicas e construir relacionamentos duradouros com suas comunidades. Em festivais independentes, esse suporte pode fazer diferença para a sustentabilidade dos eventos e para a continuidade de projetos culturais importantes”, explica Brassarotto.

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