O disco solo do cantor recifense reúne dez faixas entre MPB e pop contemporâneo, com inéditas e parcerias de composição de várias regiões do estado

O cantor e compositor recifense Mazuli lançou nas plataformas digitais o segundo álbum solo da carreira, intitulado “Leva”, cinco anos após o primeiro disco. O trabalho reúne dez canções construídas de forma independente entre março e novembro de 2026, com oito faixas já divulgadas anteriormente e as inéditas “De vez” e “Mar azul”.

No repertório, o artista aborda temas como memória, desejo, partidas e recomeços em arranjos que transitam entre a MPB e o pop brasileiro contemporâneo. As gravações passaram por estúdios no Recife — o de Pedro Lião e o Frequência — e pelo Santera Studio, no Rio de Janeiro, onde a carioca BORÁ gravou sua participação em “Seus olhos”.

“O álbum surge a partir da vontade de transformar em canção um movimento presente em diferentes momentos da vida, reconhecendo aquilo que já cumpriu seu tempo e permitindo que seja levado a abrir espaço para o novo. As canções percorrem diferentes formas de lidar com o amor, o desejo, a memória, a ausência, a permanência e as despedidas. A mensagem principal está no próprio gesto de deixar ir. ‘Leva’ fala sobre entender o que permanece, aceitar o que precisa partir e seguir em frente com leveza”, declara Mazuli.

Parcerias vocais e de composição



O disco reúne vozes de nomes como os pernambucanos Martins, em “Hoje eu descobri”, e PC Silva, em “Quando eu sumia”, além das cariocas Daíra, em “Rastros”, e BORÁ, em “Seus olhos”. Na composição, Mazuli divide créditos com artistas de diferentes regiões de Pernambuco, como Juliano Holanda, Revoredo, Gean Ramos Pankararu, Clara Pinheiro, Stanley Laurentino, Têu e Ricardo Caminha, além da baiana Joana Terra.

“Essas participações e vínculos de composição ampliam o universo de ‘Leva’ e criam encontros entre diversas vozes, compositores e compositoras da música brasileira contemporânea. Cada colaboração acrescenta uma perspectiva própria à narrativa do álbum, mantendo a canção e as relações humanas como pontos de conexão”, valoriza o recifense.

A produção musical é assinada por Pedro Lião, enquanto Carlos Filizola responde pela coprodução musical, mixagem e masterização, além de integrar a banda ao lado de nomes como Bruno Negromonte, Márcio Oliveira, Moab Nascimento e Stanley Laurentino. A capa do álbum é assinada por Tagore, com fotografia de Henrique Costa.

Sonoridade e trajetória



Em relação aos trabalhos anteriores, como o EP “Desafogo” (2019) e o álbum homônimo (2021), Mazuli aponta uma sonoridade mais solar e orgânica, guiada pelo violão e por encontros com sopros, percussão, contrabaixo e guitarras.

“Musicalmente, ‘Leva’ caminha entre a MPB e o pop brasileiro contemporâneo. O violão guia boa parte das canções e se encontra com os instrumentos contrabaixo, bateria, flauta, teclados, trombone e guitarras, criando arranjos que alternam intimidade, leveza e balanço. Acredito que esse disco representa um momento de amadurecimento e possibilidades artísticas. A sonoridade mais orgânica e solar dialoga com a identidade que criei, assim como abre espaço para novas experimentações entre a MPB e o pop”, afirma.

Integrante da mostra coletiva Reverbo, o cantor tem apresentações no currículo em eventos como o Festival de Inverno de Garanhuns, o Carnaval do Recife e de Olinda, o São João de Arcoverde, o Festival Pernambuco Meu País e o Capibaribe Festival. O álbum “Leva” está disponível nas plataformas digitais pelo link do Spotify.